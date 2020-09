Kolik ušetříte s použitím Apple One?

Apple včera kromě Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPadu Air 4. generace a iPadu 8. generace ukázal světu také nějaké softwarové novinky. Milovníci pohybu a různých fitness výzev rozhodně ocení aplikaci Fitness+. Pokud ale fandíte ostatním službám, používáte Apple Arcade, Apple Music či jim podobné, možná vás zaujala představená novinka v podobě Apple One. Jde o balíčky (prozatím) čtyř služeb Applu, za které bude uživatel měsíčně platit jen jedno předplatné. Konkrétně je řeč o službách Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a iCloud, přičemž velikost virtuálního úložiště se liší od předplatného.

Individual

Podíváme-li se na tarify podrobněji, Individual nabídne Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a iCloud (50GB). To vše za 285 korun za měsíc. Apple na svých stránkách deklaruje, že uživatel díky tomuto postupu ušetří 167 korun měsíčně. V tomto případě můžete s rodinou sdílet „pouze“ Apple TV+ a Apple Arcade.

Family

Rodinný tarif je o poznání zajímavější. V tomto balíčku opět najdeme čtveřici služeb v podobě Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a iCloud. Zde je ale velikost virtuálního úložiště už 200 GB. Tento balíček vyjde uživatele na 389 korun měsíčně. Oproti standardnímu využívání služeb tak ušetříte 197 korun měsíčně. V takovém případě jde tarif sdílet až s pěti dalšími lidmi, kteří se ke službám přihlašují přes vlastní AppleID a vidí jen a pouze vlastní obsah.

V každém případě platí, že Apple One je na měsíc zdarma, což je dostatek času na vyzkoušení. Do té doby můžete Apple One kdykoli zrušit. Možná si říkáte, že zde něco chybí. Pokud jste včera pozorně sledovali keynote, mohli jste si všimnout, že Apple představil i tarif „Premier“ za 29.95 dolarů měsíčně. Tento balíček ovšem, kromě zmíněných aplikací, nabízí ještě Apple News a výše zmíněnou novinku Fitness+. Tato služba se ale rozjede až koncem roku, a to pouze v Austrálii, Kanadě, Irsku, Novém Zélandu, Spojených státech a Velké Británii. Logicky tak Apple o tomto balíčku na svých stránkách nehovoří. Těžko říct, kdy bude Apple One spuštěno. Na stránkách Applu je jen psáno „už na podzim“. Zaujala vás služba Apple One?