Trump zatlačil přímo na Apple a ten nakonec ustoupil. V Apple Maps už Lake Ontario najdete pod novým názvem

Trvalo to jen pár dní. Poté, co americký prezident Donald Trump přímo požádal Apple o přejmenování Lake Ontario v Apple Maps, společnost jeho požadavku vyhověla. Uživatelé ve Spojených státech tak nově u tohoto Velkého jezera na hranici USA a Kanady uvidí název Lake America.
Celá záležitost začala minulý týden, kdy Trump vydal exekutivní příkaz měnící americký oficiální název Lake Ontario na Lake America. Americký systém Geographic Names Information System následně svou databázi aktualizoval a technologické společnosti začaly reagovat. Jako první z největších hráčů provedl změnu Google Maps. Apple se zpočátku držel původního názvu. Podle dřívějších informací Axios přitom Trump kontaktoval Apple přímo a požadoval, aby společnost nový americký název začala ve své mapové aplikaci používat. Nyní mu Apple skutečně vyhověl.
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Změna se netýká celého světa
Důležité je nicméně dodat, že Apple nepřejmenovává Lake Ontario jednoduše všem uživatelům na světě. Stejně jako Google přizpůsobuje název podle regionu. Uživatelé v USA tedy uvidí Lake America, v Kanadě zůstane Lake Ontario a v ostatních zemích se mají zobrazovat oba názvy. Změna se v Apple Maps teprve postupně propisuje. MacRumors upozorňuje, že samotný popisek na mapě mohl ještě krátce zobrazovat Lake Ontario, zatímco po klepnutí na jezero už aplikace uváděla Lake America. Aktualizace se postupně dostává na iPhone, iPad i Mac.
Nejde přitom o první podobný případ. Apple stejným způsobem reagoval už na Trumpovo dřívější přejmenování Gulf of Mexico na Gulf of America, kdy po aktualizaci americké databáze GNIS upravil označení také ve svých mapách. Zajímavý je na celé situaci ještě jeden detail. Mapová služba MapQuest se totiž rozhodla nový název nepřijmout a její vzdor jí přinesl nečekanou popularitu. Během několika dní zaznamenala stovky tisíc stažení a používání jejích map vzrostlo zhruba padesátinásobně.
Apple tedy nakonec zvolil stejnou cestu jako Google a respektuje oficiální americkou databázi názvů. Pro nás v Evropě se ale prakticky nic zásadního nemění – místo úplného zmizení Lake Ontario bychom měli v Apple Maps vídat oba názvy vedle sebe.