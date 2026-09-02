Donald Trump osobně tlačí na Apple kvůli Apple Maps. Chce v nich přejmenovat slavné jezero na „Lake America“

Donald Trump má pro Apple další poměrně netradiční požadavek. Americký prezident měl společnost osobně kontaktovat s tím, aby v Apple Maps změnila název Lake Ontario neboli Ontarijského jezera na Lake America. Informaci potvrdil americký ministr vnitra Doug Burgum, podle kterého bychom se změny v Apple Maps mohli dočkat poměrně brzy. Apple se však k celé záležitosti zatím veřejně nevyjádřil.
Trump podepsal minulý týden exekutivní příkaz, kterým nařídil změnu názvu Lake Ontario na Lake America v amerických federálních databázích. Krok přichází v době vyostřeného obchodního sporu mezi Spojenými státy a Kanadou, které na sebe navzájem uvalují cla v hodnotě miliard dolarů. Lake Ontario je přitom nejmenší z pěti Velkých jezer a jeho vodní plocha leží na území Spojených států i Kanady.
Google už Trumpovi vyhověl
Zatímco Apple Maps v tuto chvíli stále zobrazují původní název Lake Ontario, Google už změnu provedl. Uživatelé Google Maps ve Spojených státech tak nově vidí Lake America, zatímco v Kanadě zůstává Lake Ontario. Ve zbytku světa Google zobrazuje oba názvy současně ve formátu „Lake Ontario (Lake America)“.
Google svůj postup vysvětluje dlouhodobou politikou, podle které přebírá názvy geografických míst z amerického systému Geographic Names Information System (GNIS). Ten byl po Trumpově exekutivním příkazu aktualizován. Samotné rozhodnutí amerického prezidenta samozřejmě nemůže změnit oficiální název jezera používaný Kanadou ani dalšími zeměmi.
Pro Apple by přitom nešlo o úplně novou situaci. Podobný scénář jsme viděli už v případě Mexického zálivu, který Trump přejmenoval na Gulf of America. Google tehdy své mapy aktualizoval jako první a Apple jej s určitým zpožděním následoval. Tentokrát je ale situace o něco zajímavější právě kvůli tomu, že Trump podle Burguma kontaktoval Apple přímo. Ministr vnitra dokonce uvedl, že je přesvědčený o tom, že změnu v Apple Maps uvidíme brzy.
Apple zatím žádné rozhodnutí neoznámil a Lake Ontario zůstává v jeho mapách pod původním názvem. Vzhledem k předchozímu případu s Gulf of America bych se ale vůbec nedivil, kdyby Apple nakonec zvolil podobný regionální přístup jako Google. Jinými slovy, Američané mohou brzy dostat Lake America, zatímco nám v Česku by se mohly zobrazovat oba názvy.