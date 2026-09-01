Nejdou vám poslat z ČSOB účtu peníze? Na vině může být váš iPhone

Žijeme v naprosto parádní době, která umožňuje mimo jiné díky bankovním aplikacím v mobilu vyřešit spousty věcí, které souvisejí s vašimi financemi, doslova do pár vteřin, zatímco ještě před před třeba 15 lety bylo třeba tytéž věci řešit buď trochu zdlouhavěji v internetovém bankovnictvím nebo ještě „hůř“, přímo na pobočce. Osobně jsem za to moc rád, protože úplně osobním návštěvám úřadů či bank neholduji, nicméně čas od času i tyto výdobytky moderní doby dokáží pozlobit. Přesně to se nám stalo i nedávno u ČSOB, u které mám jak já, tak má manželka účet.
Celý příběh začal vlastně už zhruba před půl rokem, kdy jsme potřebovali nabít dcerce kredit na plavání a to jak jinak než klasickým převodem. Platby se tehdy ujala manželka, avšak k údivu obou z nás neúspěšně. Ačkoliv totiž měla na účtu dostatek peněz, vše zadávala správně, při snaze peníze odeslat vyskočila hláška „Neplatný formát požadavku“ a platba z nějakého důvodu nešla zrealizovat. Tehdy jsme tomu nevěnovali moc pozornosti a vše vyřešili tak, že jsem prostě vzal do ruky svůj telefon a lekce zaplatil já z jiného účtu.
Na celou zápletku jsme za pár dnů prakticky zapomněli, protože jsme si tehdy jednoduše mysleli, že šlo třeba o nějaký krátkodobý výpadek na straně banky či něco podobného. Přeci jen, vzhledem k tomu, že se podobné věci občas dějí, by nešlo o žádné velké překvapení. Navíc manželce přeposílání peněz mezi účty bez problému šlo, z čehož jsme usoudili, že je asi vše v pořádku. Nicméně když jsme před pár dny shodou okolností chtěli dcerce předplatit další lekce plavání, byť tentokrát u jiné organizace, nastal stejný problém.
To už manželku docela naštvalo a proto se obratem rozhodla zavolat na helpdesk ČSOB, aby zjistila, v čem je problém. Na podpoře jí sice první operátor nebyl schopný poradit, nicméně po přepojení k technikovi se dozvěděla, že aplikace Smart Klíč na iPhone může v určitých případech vykazovat chybu, která se projevuje přesně tak, jak nám – tedy, že jednoduše odmítá spolupracovat a tedy i potvrzovat platby. Prý k tomu může dojít zhruba po roce a půl od aktivace s tím, že oprava spočívá jednoduše v tom, že Smart Klíč z iPhone odinstalujete, následně opět nainstalujete a autorizujete si jej, abyste jej mohli znovu používat.
Jakmile tedy tato oprava proběhla, peníze začaly opět znovu odcházet přesně tak, jak měly. A to mi popravdě přijde docela zvláštní vzhledem k tomu, že kdyby manželka aktivně nezavolala na podporu ČSOB, nemá šanci se dozvědět, kde je problém a jak jej řešit. Respektive ano, vzhledem k tomu, že se neaktivoval Smart Klíč po potvrzení odchozí platby, by mohly stopy vést k němu, ale na druhou stranu bych osobně čekal, že na to člověka aplikace upozorní nějakou konkrétnější hláškou než „Neplatný formát požadavku“, když je pro aplikaci evidentní, že se vše zaseklo právě na potvrzení. Navíc aplikace Smart Klíč se stále tvářila jako funkční (z hlediska vzhledu rozhraní uvnitř), nicméně svůj úkol evidentně neplnila. Pokud se pak ptáte, jak je možné, že platby mezi určitými účty normálně chodily, pak je to jednoduše proto, že je měla manželka označené jako důvěryhodné a tedy nebylo potřeba potvrzovat platby právě přes Smart Klíč.
Pokud vás tedy potká podobná patálie, zkuste si Smart Klíč odinstalovat a znovu nainstalovat – je totiž pravděpodobné, že právě on vám způsobuje problém. Ten se nicméně podle technika týká údajně jen iPhone.