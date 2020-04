Takto bude vypadat Dark Mode v aplikaci Facebook na iPhonu

Jednou z hlavních novinek operačního systému iOS 13 byl bezesporu příchod Dark Mode nebo chcete-li tmavého režimu. Ten začali posléze nasazoval i vývojáři do svých aplikací, díky čemuž jejich design jednak sjednotili se systémem, ale také zpříjemnili jejich používání například v noci. Ne všechny aplikace nicméně Dark Modem disponují. Srdnatě se mu stále brání například i takový velikán jako Facebook. Ten sice již implementoval Dark Mode do Messengeru, WhatsApp a Instagramu, do své stejnojmenné aplikace však zatím k překvapení mnoha uživatelů nikoliv. To by se však mělo již brzy změnit, jelikož testování Dark Modu v iOS aplikaci Facebooku běží na plné obrátky.

Fotogalerie facebook dark mode 1 facebook dark mode 2 facebook dark mode 3 facebook dark mode 4 +3 Fotek facebook dark mode 5 facebook dark mode 6 Vstoupit do galerie

Jak bude Dark Mode ve Facebooku zveřejnil nyní portál wabetainfo, který se věnuje mimo jiné průzkumu beta verzí všemožných aplikací. Jak můžete na screenshotech na boku tohoto odstavce vidět, v případě Facebooku se nebude jednat tak úplně o plnohodnotný Dark Mode, nýbrž jen o jakousi šedou verzi podobnou například prvnímu Dark Modu na Twitteru. To jinými slovy znamená, že uživatelé s OLED displeji při používání této verze Dark Modu neušetří ani procento baterie, jelikož se jednotlivé pixely pro zobrazení šedé barvy nevypnou. Další poměrně zajímavou věcí je pak možnost ručně si v nastavení aplikace zvolit, zda chci Dark Mode využívat neustále, mít jej deaktivovaný či jej mít nastavený podle iOS. Uživatel bude tak mít v tomto případě mnohem více možností než například u WhatsApp či Instagramu, kde je Dark Mode závislý na nastavení systému a tudíž jej nelze používat ve chvíli, kdy je i systém bílý.

Po designové stránce se jinak aplikace v Dark Modu od standardní verze neliší. Těšit se tak můžeme na naprosto stejně umístěné prvky v čele s příběhy v horní části stránky či prokliknutelnými podsekcemi ve spodním menu baru aplikace. Díky tomu si tak uživatelé nebudou muset zvykat na nic nového, což pro ně bude ve výsledku spíš přínosem, než ztrátou. Přeci jen, v posledních letech se Facebook doslova měnil před očima a nutno podotknout, že nikoliv vždy k lepšímu. Kdy přesně Dark Mode veřejně dorazí je v tuto chvíli ve hvězdách. Testování nicméně naznačuje, že by nás od něj mohly dělit týdny či maximálně kratší měsíce.