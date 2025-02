Recenze kožených obalů Voyage: luxusní doplněk nejen do Birkinky nebo Kelly vaší manželky

Když mi dojde balíček od Voyage na recenzi, vždy se v něm ukrývají prémiové kožené obaly na iPhone, ovšem tentokrát mi po rozbalení opravdu vyloudili úsměv na tváři. Samozřejmě, i tentokrát se v balení ukrývaly klasické obaly na iPhone, ovšem v barvách, které jsem si hned po rozbalení zamiloval. I když to samozřejmě nejsou oficiální názvy barev, tak první, co mě napadlo při pohledu na žlutý obal byla typická barva pro Lamborghini a při rozbalování zeleného obalu jsem se zase musel podívat na krabičku od Rolex, která má tu stejnou barvu. Barvy samozřejmě nejsou tím jediným zajímavý. Už na první pohled je vidět, že výrobce pro tyto obaly zvolil skutečně prémiovou kůži, to dokonce natolik prémiovou, že i když najdete na fotografiích obaly vyfocené vedle kabelky Hermes Kelly mé manželky, tak budete muset uznat, že kvalita kůže je téměř stejná. Opravdu je až zarážející, jak dobře kůže vypadá, jedná se totiž o kůži z nejznámější francouzské koželužny Rémy Carriat, která je předním dodavatelem luxusních značek, včetně zmíněné Hermès.

Fotogalerie Vstoupit do galerie

Obaly mají překrytí všech tlačítek s výjimkou tlačítka pro ovládání fotoaparátu, které je řešeno výřezem. Ve spodní části pak najdete trojici výřezů na port, mikrofon a reproduktor, jinak je celý telefon obklopen obalem. Samozřejmě, aby držel obal tvar, je vyztužen polykarbonátem, ale ten je skutečně na 100 % svého povrchu oblepen kůží. Navíc samotný rámeček okolo telefonu je z hliníku, samozřejmě taktéž kompletně pokrytý kůží.

Hliník pak chrání také samotná tlačítka telefonu. Jen na vnitřní straně najdete mikro plyš, který hýčká váš telefon. Nechybí samozřejmě ani magnetický kroužek pro MagSafe. Ten můžete využít samozřejmě jak pro nabíjení telefonu, tak pro uchycení příslušenství, včetně MagSafe peněženek, které Voyage také nabízí. Aby byl telefon v bezpečí, vystupuje okolo fotomodulu polykarbonátový rámeček v černé barvě, který chrání objektivy před poškrábáním v případě, že telefon položíte zády na stůl. Pokud jej položíte naopak displejem, hodí se, že telefon chrání přečnívající obal.

Co se mi líbí kromě použitého materiálu a barev je také fakt, že telefon po nasazení obalu zvětší svůj objem jen minimálně. Obal je velmi tenký, a tak máte stále k dispozici tvary iPhone, který se zvětšil jen nepatrně. Pokud tedy hledáte obal, který upoutá na první pohled nejen barvou, ale také kvalitou zpracování a použitých materiálů, není příliš nad čím přemýšlet. Kvalita použité kůže je, jak jsem již zmínil vzhledem k ceně až zarážející a od kůže použité u kabelky za více než 12 000€ se liší jen nepatrně. Ať už zvolíte zářivou barvu nebo některou z méně okatých variant, obal bude pro vás i váš telefon elegantním doplňkem. Obaly jsou dostupné pro modely iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max a iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Na každý obal si navíc můžete nechat vyrazit monogram jak v zlaté, tak i ve stříbrné barvě. Pokud máte o obaly zájem stačí při objednávce zadat kód LSA10 a získáte 10% slevu, která platí do 10. 3. 2025.

Kožené kryty na iPhone si můžete zakoupit přímo zde.