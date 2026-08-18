Česko je v mobilním uploadu druhé v Evropě. Předběhlo i Irsko, Portugalsko nebo Rakousko

Česká republika si v jednom poměrně zajímavém žebříčku vede výrazně lépe, než by možná řada z nás čekala. Podle aktuálních dat nPerf se totiž Česko v první polovině letošního roku umístilo na druhém místě v rychlosti mobilního uploadu mezi zeměmi srovnatelné rozlohy. Průměrná rychlost odesílání dat u nás dosáhla 29,1 Mbps.
Žebříček porovnává země s rozlohou mezi 50 001 a 100 000 km² a nPerf do něj zahrnul data naměřená od 1. ledna do 1. července 2026. Česko tak za sledované období obsadilo druhou příčku a za sebou nechalo například Irsko, Portugalsko nebo Rakousko.
Na prvním místě se umístilo Slovensko s průměrnou rychlostí uploadu 32,3 Mbps. Česká republika následovala s již zmíněnými 29,1 Mbps a třetí Irsko dosáhlo 28,2 Mbps. Čtvrté Portugalsko mělo 25,6 Mbps a páté Rakousko 25,3 Mbps. Rozdíly přitom nejsou úplně zanedbatelné. Česko je oproti Irsku rychlejší o 0,9 Mbps a oproti Portugalsku už o 3,5 Mbps. Ve srovnání s Rakouskem je rozdíl dokonce 3,8 Mbps.
1GB soubor odešlete za méně než 5 minut
Možná si říkáte, co vlastně průměrná rychlost 29,1 Mbps znamená v běžném životě. Poměrně jednoduchou představu si můžeme udělat na souboru o velikosti 1 GB. Při této rychlosti by jeho odeslání mělo podle údajů nPerf zabrat méně než pět minut.
A právě upload je přitom parametr, na který se při hodnocení mobilních sítí často zapomíná. Zatímco rychlost stahování řešíme prakticky pokaždé, když sledujeme video, stahujeme aplikaci nebo načítáme web, upload přichází ke slovu například při odesílání fotografií a videí, zálohování dat nebo nahrávání větších souborů do cloudu.
Zajímavé je především srovnání s Togem, které se v tomto žebříčku umístilo na šestém místě. Tamní průměrná rychlost mobilního uploadu dosáhla 18 Mbps. U 1GB souboru by tak odesílání trvalo přibližně sedm minut, tedy zhruba o dvě minuty déle než v případě českého průměru. Na posledním místě sledovaného žebříčku pak skončila Srí Lanka s pouhými 4,5 Mbps. Rozdíl oproti České republice je tak opravdu výrazný. Je ale potřeba dodat, že se nejedná o žebříček všech zemí světa podle rychlosti mobilního internetu. nPerf v tomto konkrétním srovnání pracoval se skupinou zemí, jejichž rozloha se pohybuje mezi 50 001 a 100 000 km². Výsledky tedy mají smysl především jako porovnání podobně velkých států.
Přesto je druhé místo České republiky rozhodně zajímavé. Průměrných 29,1 Mbps v uploadu znamená, že české mobilní sítě si v této disciplíně vedou lépe než například sítě v Irsku, Portugalsku nebo Rakousku. A vzhledem k tomu, jak rychle roste množství dat, která z telefonů odesíláme, může být právě rychlý upload v budoucnu stále důležitější.
Česká republika tak sice na první příčku nedosáhla, protože ji předběhlo sousední Slovensko, ale i druhé místo je velmi pěkným výsledkem. Až tedy budete příště přes mobilní data odesílat několik gigabajtů fotografií nebo videí do cloudu, můžete si říct, že v tomhle ohledu jsme na tom ve srovnání s podobně velkými zeměmi vlastně dost dobře.