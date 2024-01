Apple Pay a další služby pro okamžité platby pomáhají nejen uživatelům, ale i podvodníkům

Vždy, když se objeví kdekoli článek o tom, že někdo naletěl na nějaký scam nebo phishing, v diskusích jsou okamžitě lidé, co říkají, jak je to pro ně nepochopitelné. Ano, pokud jste mladý člověk, který je alespoň trošku zběhlý v mailové komunikaci, internetu a telekomunikaci, pak zřejmě s většinou pokusů o podvod nemáte problém. Ovšem jsou i tak sofistikované pokusy, u kterých zkrátka ani nevěříte, že by to mohl být podvod.

Například nám se v loňském roce stalo, že od hostingu, kde reálně máme domény, dorazil mail, jenž 1:1 vypadal jako každý jiný mail z jejich adresy a žádal zaplatit prodloužení domén. Protože jako firma i jako fyzická osoba držíme desítky domén, nemám samozřejmě nikde seznam a časy, kdy kterou platit, protože se ozve samotný hosting. Klikl jsem na tlačítko platby a už už jsem chtěl provést platbu přes Apple Pay, když jsem si na poslední chvíli všiml, že adresa v URL je o jednu jedinou tečku jiná, než originální. Následně jsem web prozkoumal mnohem podrobněji a zjistil, že je to skutečný podvod. Jsou tedy i případy, které dokáží člověka vyvést z míry, i když si myslí, že na podvodnou žádost o zaplacení cla od české pošty nebo DPD již dávno vyzrál.

A právě sofistikovanost některých podvodů v kombinaci s rychlostí plateb, které můžeme provádět díky službám jako je Apple Pay, Google Pay nebo Visa Click to Pay je nebezpečná. Pokud jste dříve museli zadat číslo své karty, datum expirace, jméno a a ještě čekat na potvrzující sms s kódem pro platbu, měli jste celkem dost času na to, abyste se nad tím, co vlastně platíte a kde zamysleli a řekli si, že si to raději ještě jednou prostudujete, protože se vám něco nezdá. Nyní, pokud platíte na iPhone, stačí dvakrát zmáčknout boční tlačítko a máte zaplaceno. Platby jsou sice výrazně rychlejší, ale také máme výrazně méně času na to, přemýšlet za co, komu a kde platíme. Dejte si tedy velký pozor a zkuste se před každou platbou zamyslet o pět – deset vteřin déle než jen při kliknutí na boční tlačítko iPhone a znovu si ověřte, zda se jedná o reálnou platbu nebo podvod.