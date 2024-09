Jak Vision Pro rozplakal moji manželku

Pokud posledních pár let Apple prodává emoce místo produktů, tak v případě Vision Pro to dohnal k dokonalosti. Po pár měsících uvažování jsem si přece jen koupil Vision Pro a to pouze ze dvou důvodů. Tak nějak jsem chtěl mít produkt, u jehož představení jsem měl možnost být osobně a měl jsme možnost jej vidět v divadle Steva Jobse pár minut poté, co jej Apple představil světu. Zkrátka je Apple společnost, jenž mě provází celým životem a chtěl jsme mít Vision Pro jako věc, u které jsem zažil něco, co se mi možná už nikdy v životě nepoštěstí. Ten druhý důvod je pak mnohem zajímavější a týká se mnohem víc lidí než mojí osoby.

Před čtyřmi měsíci se nám narodil syn a každý kdo má dítě mi dá za pravdu, že u ničeho neplyne čas tak rychle, jako u dětí. Rostou doslova den za dnem a než se otočíte a stačíte vzpamatovat, umí zase mnohem víc než včera. Právě proto jsem si chtěl vzpomínky na syna uchovat s vizí, že až nám bude o pár let nebo desítek let víc, budeme se mít kdykoli možnost podívat na to, jak vypadal jako miminko. Budeme mít možnost znovu prožít okamžiky, které jsou už dávno pryč. Pokud jste někdy zkoušeli imerzivní videa na Vision Pro, pak jistě sami dobře víte, že nic na světě není tak reálné, jako tato videa. Skutečně máte pocit, že jste tam, že se dotýkáte lidí, které natáčíte a Vision Pro dokonale mate vaše smysly.

Bylo mi tak nějak jasné, že se to manželce bude líbit a že až jako důchodci budeme sedět někde v Cannes v našem letním domě a pustíme si video na které mej synovi, jenž už dávno žije vlastním životem pár týdnů nebo měsíců, dojme nás to. Ovšem nečekal jsme, že se rozpláče už při tom, když bude mít možnost sledovat videa, která jsem pořídil, když bylo synovi jen o měsíc nebo dva méně. U dětí je ten rozdíl extrémně velký a už v žádném případě není to malé miminko, jak byl před měsícem a díky Vision Pro na něj můžeme vzpomínat. Je skutečně neuvěřitelné, co se Applu povedlo a i když je mi jasné, že Vision Pro není finančně pro každého, pak si alespoň skutečně nahrávejte videa do formátu imerzivních videí přes iPhone. Časem se z Vision stane něco dostupnějšího a i když nejde srovnávat video natočené na iPhone v imerzivním formátu a to co natočíte přes Vision, stále je lepší mít alespoň něco. Je mi jasné, že za pár let už Vision které mám já dávno nebudou aktuální a bude nový, lepší model, ale formát který Apple vytvořil tu bude již navždy.