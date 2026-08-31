Zpátky do školy: Nezbytnosti od značky Sandisk pro nový školní rok

Začátek školního roku znamená návrat k náročnějšímu tempu – od obnovení výuky a práce přes nové projekty až po kreativní činnosti a volný čas. Vzhledem k neustále rostoucímu množství souborů k ukládání, obsahu k zálohování a zařízení, která denně přenášíme, se vhodné úložiště stává naprostou nezbytností.
Při příležitosti začátku školního roku nabízí značka Sandisk výběr produktů navržených tak, aby každého doprovázely v běžném životě: od zálohování zápisků a projektů přes snadné přenášení souborů a ukládání kreativního obsahu až po užívání si oblíbených her.
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Zde je výběr z nabídky:
Přenosný SSD disk SANDISK Extreme®: Navržen pro uživatele, kteří pravidelně pracují s velkými soubory a zálohují je. Přenosný SSD disk SANDISK Extreme® umožňuje snadno přenášet projekty, fotografie i videa.
Modely s kapacitou 1 TB až 4 TB¹ nabízejí přenosové rychlosti až 2 000 MB/s² a umožňují přenést až 1 000 fotografií ve vysokém rozlišení za méně než 60 sekund. Díky odolnosti proti pádu z výšky až 3 metrů a krytí IP65³ proti vodě a prachu je stvořen pro každodenní používání. Ochrana heslem a 256bitové šifrování AES⁴ navíc zajišťují bezpečnost uložených dat.
Dostupný v kapacitách 1 TB, 2 TB a 4 TB.
USB-C™ flash disk SANDISK Extreme Fit: Kompaktní a nenápadný USB-C™ flash disk SANDISK Extreme Fit je navržen pro každodenní použití. Snadno se připojuje k počítačům, tabletům a dalším zařízením s portem USB-C™ a udržuje fotografie, videa, dokumenty i další klíčové soubory neustále po ruce. Díky svému XXS rozměru může zůstat trvale zapojen v zařízení.
S kapacitou až 1 TB¹ nabízejí modely od 128 GB do 1 TB přenosové rychlosti dosahující až 400 MB/s⁵ díky rozhraní USB 3.2 Gen 1, což usnadňuje rychlý přenos souborů. Aplikace SANDISK Memory Zone™⁶, dostupná pro zařízení s systémy Windows® a Mac, navíc zjednodušuje správu a zálohování dat. A pro ty, kteří mají své úložiště rádi stále u sebe… zůstaňte na příjmu, brzy dorazí nová překvapení.
Dostupný v kapacitách 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB.
MicroSD™ karta SANDISK Express pro Nintendo Switch™ 2: Pro hráče, kteří chtějí rozšířit úložiště své konzole Nintendo Switch™ 2: karta microSD™ SANDISK Express je oficiálně licencována společností Nintendo, pro tuto konzoli přímo navržena, testována a schválena.
Nabízí rychlost čtení až 880 MB/s⁷, což umožňuje rychlejší načítání i stahování her. S kapacitou až 1 TB¹ pojme více než 36 digitálních her⁸ na jednom místě. Jakmile se akce vyostří, teplota karty zůstává v provozních mezích díky technologii SANDISK ThermAdapt™. Je navržena tak, aby odolala extrémním podmínkám⁹, a dodává se s omezenou doživotní zárukou, která podrží všechna vaše nadcházející dobrodružství¹⁰.