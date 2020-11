Tipy na vánoční dárky od značky SanDisk pro fanoušky Applu

Komerční sdělení: Potřebujete rychle a jednoduše přesouvat soubory mezi iPhonem, iPadem a počítačem Mac nebo PC? Potřebujete uvolnit místo na svém mobilním zařízení, které je plné fotografií a videa? Jednoduché, elegantní originální a dostupné řešení přináší značka SanDisk se svojí trojicí flash disků řady iXpand.

iXpand Flash Drive

Díky tomuto disku můžete snadno a rychle uvolnit místo ve svém iPhonu či iPadu. Zařízení pouze zapojíte do konektoru Lightning a můžete snadno přesouvat fotografie, videa a další soubory ze svého zařízení na disk. Z něj můžete soubory přenést na Mac či PC nebo je nechat na disku uložené. Flash disk iXpand s pružným konektorem je navržen k přímému připojení k iPhonu nebo iPadu, aniž byste jej museli vyjímat pouzdra. Flash disk iXpand podporuje oblíbené formáty videa (.MP4, .MOV), takže můžete ukládat a sledovat videa přímo z disku, což z něj činí skvělého společníka na cesty. V kapacitách až do 256 GB s cenou od 759 Kč (16 GB).

iXpand Flash Drive Go

Tento disk umožňuje snadno a rychle uvolnit místo na iPhonu a automaticky zálohovat fotografie, videa nebo kontakty. Díky druhému konektoru pro rozhraní USB 3.0 je možné přenášet digitální obsah z počítače nebo na něj. Pomocí aplikace iXpand™ app je možné dále rozšířit možnosti tohoto flash disku a využívat například automatické zálohování nebo chránit uložené soubory heslem. Originální a odolný design, kovové tělo a černá barva v kombinaci se stříbrnou dělají z tohoto flash disku atraktivní a užitečné zařízení. iXpand Flash Drive Go má navíc očko pro zavěšení například na svazek klíčů, a především sklápěcí kryt, který chrání konektory USB 3.0 a Lightning. Díky tomu je snadné jej přenášet a mít svá data stále u sebe. iXpand Flash Drive Go umožňuje přehrávat uložené soubory přímo na iPhone. Snadno tak můžete přehrávat například své oblíbené filmy a mít stále volné místo v paměti iPhonu. Právě pořizované fotografie nebo video můžete naopak nahrávat přímo z telefonu na připojený flash disk a šetřit tak ukládací kapacitu iPhonu. V kapacitách až do 256 GB s cenou od 1 405 Kč (64 GB).

iXpand Flash Drive Mini

Disk je navržený jako dokonalý společník pro váš iPhone, nabízí snadný způsob, jak uvolnit místo na vašem iPhonu – automaticky zálohuje složku pořízených snímků a umožní vám sledovat videa v oblíbeném formátu přímo z disku. Disk má konektor Lightning, který je kompatibilní s většinou pouzder, a konektor USB 3.0 pro připojení k počítači PC nebo Mac, takže můžete snadno přesouvat obsah. Flash disk iXpand Mini také obsahuje software, který vám umožní chránit soubory heslem, takže můžete sdílet svůj obsah a zároveň uchovat citlivé soubory na svých zařízeních v bezpečí. Zachyťte všechny fotografie a videa, které potřebujete. Flash disk iXpand Mini poskytuje rychlý a jednoduchý způsob, jak uvolnit místo na vašem iPhonu, takže můžete vždy pořizovat další vzpomínky. V kapacitě až 256 GB v ceně od 697 Kč (32 GB).

