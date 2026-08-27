Apple zlevnil slavný hadřík a už víme, co se změnilo. Je tenčí a příjemnější na dotek, ale …

Apple před pár dny překvapivě představil novou generaci svého Polishing Cloth a tentokrát kolem ní nevznikl poprask kvůli ceně, ale právě naopak. Zatímco původní hadřík z roku 2021 stál v USA 19 dolarů, nová verze je dostupná za pouhých 9 dolarů. Apple přitom nijak zvlášť nevysvětlil, co se kromě ceny změnilo. Nyní se ale první kusy dostaly k zákazníkům a máme tak konečně možnost porovnat oba hadříky vedle sebe. A rozdíl skutečně existuje.
Apple nezmenšil jeho rozměry
Japonský blog Karagana Park zveřejnil fotografie nové verze a autor ji přímo porovnal s původním modelem. Už při prvním doteku je podle něj patrné, že nový Polishing Cloth je tenčí a má hladší povrch. Jedna z prvních otázek po oznámení nové verze zněla, jestli Apple jednoduše nezmenšil rozměry, aby mohl hadřík prodávat levněji. Podle prvních srovnání se ale nic takového nestalo.
Nový Polishing Cloth je velikostně prakticky stejný jako původní model. Rozdíl je především v materiálu a jeho zpracování. Novinka působí podstatně měkčeji a při složení se chová jinak než původní, výrazně tužší verze. Autor Karagana Park navíc uvádí, že jeho kus byl vyroben už v červenci 2026, tedy měsíc představením nové verze. Obal přitom na první pohled vypadá prakticky stejně jako u předchozí generace.
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Je tenčí a hladší
Právě materiál je pak tou největší změnou. Původní čisticí hadřík byl poměrně pevný a při položení přes hranu ruky si dokázal držet svůj tvar. Nový model je naopak výrazně měkčí a snadněji se přizpůsobí povrchu. Při porovnání mezi prsty je podle prvních majitelů nový hadřík také citelně tenčí. Pocitově se má blížit hadříku, který Apple přibaluje například k produktům s nano-texturovaným sklem nebo k Apple Vision Pro. Zajímavá je také barva. Nová verze má podle přímého srovnání tmavší odstín než původní Polishing Cloth.
Co se pak týče leštících schopností, ty je samozřejmě potřeba otestovat důkladněji, ale podle prvních ohlasů na sociálních sítích jsou na tom starý a nový hadřík i přes rozdílnou jemnost a pevnost zhruba stejně.
Apple ho zlevnil o polovinu
V USA stojí 9 dolarů místo původních 19 dolarů. V Evropě pak cena klesla například z 25 na 10 eur. Jde tedy o opravdu výrazné zlevnění, které se u příslušenství Apple nevidí zrovna často. Apple přitom stále uvádí, že jde o měkký, neabrazivní materiál určený k bezpečnému čištění všech jeho displejů včetně nano-texturovaného skla. Původní hadřík se mimochodem po svém uvedení v roce 2021 stal jedním z největších internetových terčů vtípků právě kvůli ceně 19 dolarů. Apple ale tehdy překvapivě rychle vyprodal první zásoby a z hadříku se stal tak trochu kultovní produkt.
Za mě je letošní změna vlastně docela příjemná. Apple vzal produkt, ze kterého si internet dělal srandu kvůli ceně, a udělal přesný opak toho, co bychom od něj čekali – zlevnil jej o více než polovinu a ještě jej podle prvních zkušeností udělal tenčí a příjemnější na dotek. Takže ano, nový Apple hadřík je pořád jen hadřík. Tentokrát už ale alespoň není hadříkem za 19 dolarů.