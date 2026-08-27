Apple oficiálně spouští reklamy v Apple Maps. Na uživatele čekají ve vyhledávání

Apple splnil to, co slíbil počátkem letošního roku, a oficiálně začal do své navigační aplikace Apple Maps nasazovat reklamy. Rozšiřování této novinky momentálně probíhá ve Spojených státech a Kanadě, přičemž k plnému plošnému zobrazení pro všechny tamní uživatele by mělo dojít v průběhu následujících týdnů.
Kde všude na reklamy narazíte?
Sponzorovaná sdělení na uživatele čekají na dvou hlavních místech uvnitř samotné aplikace. Prvním z nich je úvodní obrazovka hledání, kde se reklamy objeví ještě před samotným vyhledáváním v rámci sekce navrhovaných míst. Druhým prostorem jsou pak samotné výsledky vyhledávání, kam se sponzorované odkazy přirozeně zařadí v případě, že jsou pro daný uživatelský dotaz relevantní. Po vizuální stránce přitom tyto reklamní poutače vypadají úplně stejně jako běžné profily firem a podniků na mapě. Jediným rozlišovacím prvkem, který je prozrazuje, je malý modrý štítek s nápisem „Ad“ (Reklama).
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Soukromí na prvním místě, ale bez kritiky se to neobešlo
Apple i v tomto případě hlasitě upozorňuje na svůj striktní přístup k ochraně soukromí uživatelů. Společnost v oficiálním prohlášení slibuje, že poloha uživatele ani jeho případné interakce se zobrazenými reklamami nebudou nijak propojeny s jeho Apple účtem. Veškerá osobní data mají zůstat výhradně na samotném zařízení, Apple je neshromažďuje, neukládá na své servery a nesdílí s žádnými třetími stranami.
I přes tato ujištění se však tento strategický krok pochopitelně neobešel bez vzkazů od zklamaných fanoušků. Napříč komunitou silně rezonuje názor, který výstižně shrnul jeden z nejlépe hodnocených komentářů pod původním článkem: „Pamatuji si doby, kdy nám tvrdili, že si za Apple produkty připlácíme právě proto, aby v nich nebyly žádné zabudované reklamy.“