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Apple oficiálně spouští reklamy v Apple Maps. Na uživatele čekají ve vyhledávání

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Apple splnil to, co slíbil počátkem letošního roku, a oficiálně začal do své navigační aplikace Apple Maps nasazovat reklamy. Rozšiřování této novinky momentálně probíhá ve Spojených státech a Kanadě, přičemž k plnému plošnému zobrazení pro všechny tamní uživatele by mělo dojít v průběhu následujících týdnů.

Kde všude na reklamy narazíte?

Sponzorovaná sdělení na uživatele čekají na dvou hlavních místech uvnitř samotné aplikace. Prvním z nich je úvodní obrazovka hledání, kde se reklamy objeví ještě před samotným vyhledáváním v rámci sekce navrhovaných míst. Druhým prostorem jsou pak samotné výsledky vyhledávání, kam se sponzorované odkazy přirozeně zařadí v případě, že jsou pro daný uživatelský dotaz relevantní. Po vizuální stránce přitom tyto reklamní poutače vypadají úplně stejně jako běžné profily firem a podniků na mapě. Jediným rozlišovacím prvkem, který je prozrazuje, je malý modrý štítek s nápisem „Ad“ (Reklama).

Ads Are Coming to Apple Maps Feature Ads-Are-Coming-to-Apple-Maps-Feature
Apple TV F1 availability Maps pit building Apple-TV-F1-availability-Maps-pit-building
Apple TV F1 availability Maps Albert Park Grand Prix overview Apple-TV-F1-availability-Maps-Albert-Park-Grand-Prix-overview
Apple TV F1 availability Maps Albert Park Grand Prix circuit Apple-TV-F1-availability-Maps-Albert-Park-Grand-Prix-circuit
Apple Maps F1 Albert Park 5 Apple Maps F1 Albert Park 5
Apple Maps F1 Albert Park 4 Apple Maps F1 Albert Park 4
Apple Maps F1 Albert Park 3 Apple Maps F1 Albert Park 3
Apple Maps F1 Albert Park 2 Apple Maps F1 Albert Park 2
Apple Maps F1 Albert Park 1 Apple Maps F1 Albert Park 1
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Soukromí na prvním místě, ale bez kritiky se to neobešlo

Apple i v tomto případě hlasitě upozorňuje na svůj striktní přístup k ochraně soukromí uživatelů. Společnost v oficiálním prohlášení slibuje, že poloha uživatele ani jeho případné interakce se zobrazenými reklamami nebudou nijak propojeny s jeho Apple účtem. Veškerá osobní data mají zůstat výhradně na samotném zařízení, Apple je neshromažďuje, neukládá na své servery a nesdílí s žádnými třetími stranami.

I přes tato ujištění se však tento strategický krok pochopitelně neobešel bez vzkazů od zklamaných fanoušků. Napříč komunitou silně rezonuje názor, který výstižně shrnul jeden z nejlépe hodnocených komentářů pod původním článkem: „Pamatuji si doby, kdy nám tvrdili, že si za Apple produkty připlácíme právě proto, aby v nich nebyly žádné zabudované reklamy.“

Zdroj
Diskuze
Apple Maps

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