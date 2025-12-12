Letošní vánoční Apple reklama opět vznikla v Praze! Podílela se na ní dokonce i pražská produkce

Vánoční Apple reklama sice vyšla již před zhruba dvěma týdny, přesto však dokáže stále vyvolat slušný poprask. Jednak proto, že se v ní Apple vydal zcela proti proudu, když v době AI zvolil tradiční, možná až skoro historický přístup k natáčení s loutkami, a jednak proto, že vznikla v Praze. Jedná se tak už o několikátou reklamu, kterou nechal Apple natočit v České republice, potažmo přímo v Praze. Poslední reklama z Česka přitom dorazila teprve před rokem spolu s představením iPhonů 16. Tehdy se v ní objevily severní a východní Čechy.
Tentokrát sice vznikla reklama z velké části v pražském studiu, což na první pohled úplně zaujmout nemusí, nicméně co zaujme určitě, je to, že produkci zajistily společnosti Smuggler a pražská Unit+Sofa. Ta se následně svou účastí na natáčení pochlubila na svém oficiálním LinkedIn s vtipným popiskem „Been Busy playing with puppets“, tedy v překladu „byli jsme zaneprázdněni hraním s loutkami.“ Jedná se tak o další důkaz toho, že si Apple jak Českou republiku, tak i České tvůrce oblíbil a rád na ně vsází. Ostatně, vzpomeňme třeba i na reklamu na iPhone 13 Pro, ve kterém si střihla roli česká herečka Vlastina Svátková.