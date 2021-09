Že jsme točili pro Apple jsme vůbec nevěděli, říká herečka Vlastina Svátková exkluzivně pro LsA

Pokud jste včerejší Apple Event sledovali skutečně pozorně, zřejmě jste zaznamenali v závěrečném reklamním spotu na iPhone 13 (Pro) herečku Vlastinu Svátkovou, která si zahrála třeba i v bodnovce Casino Royale. Ta obsadila jednu z rolí ve filmečku natáčeném právě na iPhone 13 (Pro) inspirovaném filmem Na nože, na kterém se snažil Apple demonstrovat kvalitu jeho nového kinematografického režimu, jenž umožní jablíčkářům velmi efektně přeostřovat na různé předměty v záběru. Právě Vlastinu jsme se proto rozhodli oslovit s tím, zda by nám pár detailů z natáčení neprozradila. A to se taky povedlo.

Přestože je herečka podle očekávání vázána přísnou mlčenlivostí, za jejíž porušení hrozí tučná pokuta, prozradila nám toho relativně dost. “Spot jsme točili v srpnu, ale vůbec jsme netušili na co, od momentu castingu, callbacku až po samotné natáčení nikdo z nás nevěděl, co točíme a na jaký produkt. Vše bylo přísně kontrolované. No a nic víc vlastně říct nemůžu,” sdělila nám na naše dotazy. Že byla její mlčenlivost skutečně striktní pak dokládá i její čerstvý příspěvek na Facebooku, ve kterém píše o tom, že svou práci musela zatajit i svým dětem, což bylo nejspíš poměrně složité. Na reklamní spot s ní se můžete podívat níže.