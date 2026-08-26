Nakupování v Apple Store aplikaci usnadní umělá inteligence. Apple potichu testuje nového chatbota

Apple začal vybraným uživatelům nabízet předběžný přístup k novému virtuálnímu nákupnímu asistentovi poháněnému umělou inteligencí. Tato šikovná novinka se objevila přímo v oficiální iOS aplikaci Apple Store a slibuje výrazné usnadnění celého nákupního procesu. Šťastlivci, kteří již mají k testovací verzi přístup, mohou chatbota jednoduše vyvolat klepnutím na novou ikonu textové bubliny se dvěma jiskrami v pravém dolním rohu obrazovky.
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Následně mohou asistentovi klást dotazy ohledně vlastností Apple produktů, zjišťovat stav svých stávajících objednávek, informovat se o možnostech financování nebo si nechat odhadnout výkupní hodnotu starších zařízení v rámci trade-in programu.
Na to, že Apple podobnou funkci vůbec chystá, upozornil jako první technologický portál MacRumors na základě nově přidaných zásad ochrany osobních údajů na webu Applu. Tyto dokumenty jasně definují, že společnost využívá osobní údaje uživatelů k personalizaci chatu a k poskytování co nejrelevantnějších odpovědí. Pokud k tomu navíc udělíte dobrovolný souhlas, mohou být data z vaší konverzace využita k dalšímu vylepšování samotného asistenta.
Zajímavé je, že Apple tuto funkci dosud oficiálně neoznámil. Vše tak nasvědčuje tomu, že momentálně probíhá pouze tiché testování na velmi omezeném vzorku lidí. Pokud tedy novou ikonu ve své aplikaci zatím nikde nevidíte, nemusíte si z toho dělat těžkou hlavu, jelikož přístup k ní aktuálně nemá ani drtivá většina redaktorů.