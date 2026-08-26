JBL snížilo ceny svých bestsellerů a oblíbená sluchátka nyní koupíte výhodněji

Komerční sdělení: Do školy se letos vracíme ve velkém stylu nabitém pořádnou dávkou zvukové energie. JBL patří mezi oblíbené značky mladých a při příležitosti Back To School přináší výhodnější ceny na své nejprodávanější modely sluchátek, jejichž charakteristický zvuk oceníte cestou do školy, při učení, ale také při každodenním odpočinku po náročném studiu. V nabídce naleznete oblíbené JBL Tune 530BT, Tune 730BT nebo Soundgear Clips, které kombinují charakteristický JBL zvuk, pohodlí a praktické funkce pro každý den.
JBL Tune 530BT: Best-Seller, který s vámi drží krok celý den
- Lehká a skládací on-ear konstrukce s měkkými náušníky a hmotností pouhých 152 g, kterou oceníte cestou do školy i během dlouhého dne.
- Zvuk JBL Pure Bass je nabitý energií při poslechu jakéhokoli žánru. Zvuk si navíc můžete doladit v aplikaci JBL Headphones.
- Až 76 hodin přehrávání znamená, že na nabíjení často zapomenete, avšak již 5 minut nabíjení přidá dalších 5 hodin poslechu hudby.
- Dva mikrofony a vícebodové Bluetooth 6.0 připojení udělají z Tune 530BT praktického parťáka i na online hodiny nebo hovory.
Sluchátka JBL Tune 530BT naleznete v černé, bílé, modré, beige a fialové barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 33 % za 999 Kč. Původní cena byla 1490 Kč.
JBL Tune 730BT: Obklopte celé uši basovou energií
- Velké a měkké náušníky ve skládacím provedení obklopí vaše uši výrazným JBL Pure Bass zvukem. Jsou ideální pro každého, kdo preferuje over-ear konstrukci.
- Stejně jako model 530BT, i Tune 730BT nabízí až 76 hodin výdrže, takže bez problémů zvládnete celý školní týden, cestování i nekonečné učení bez neustálého hledání zásuvky. 5 minut nabíjení = 5 hodinám poslechu.
- Sluchátka si jednoduše přizpůsobíte podle sebe v aplikaci JBL Headphones.
- Dvojice kvalitních mikrofonů se postará o plynulé videohovory a Bluetooth 6.0 s vícebodovým připojením využijete při střídání notebooku a telefonu.
Sluchátka JBL Tune 730BT naleznete v černé, bílé, modré, beige a fialové barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 20 % za 1599 Kč. Původní cena byla 1990 Kč.
JBL SoundGear Clips: Sluchátka, která netlačí v uších
- Otevřená konstrukce JBL OpenSound nezakrývá zvukovod, takže hudbu uslyšíte bez pocitu, že máte něco v uchu, díky čemuž neztrácíte kontakt s okolím.
- Měkká flexibilní sluchátka o hmotnosti pouhých 6,5 g (na jedno sluchátko) jsou navrženy pro celodenní nošení bez nepříjemného tlaku. Jednoduše je připnete na uši a po chvíli můžete zapomenout, že je vůbec máte.
- Adaptive Bass Boost a konstrukce SonicArc dokazují, že otevřená sluchátka nemusí mít plochý zvuk. Hudba zůstává plná a jejich konstrukce zároveň napomáhá omezit únik zvuku k lidem ve vašem okolí.
- S celkovou výdrží až 32 hodin zvládnou hrát celý den, od ranní cesty do školy až po večerní trénink. Díky odolnosti IP54 se přitom nezaleknou ani potu a lehkého deště. Čtyři mikrofony s AI redukcí okolního hluku se navíc postarají o kvalitní hovory.
Sluchátka SoundGear Clips naleznete v černé, bílé, modré, bronzové a fialové barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 12 % za 2 899 Kč. Původní cena byla 3 290 Kč.