Nejlepší JBL sluchátka Tour One M2 jsou nyní v brutální slevě a navíc se 3letou zárukou!

Komerční sdělení: Máme skvělou zprávu pro všechny, kdo vlastní nebo plánují koupit sluchátka JBL Tour One M2! Nyní můžete získat prodlouženou záruku až na tři roky, místo obvyklých dvou. Celý proces prodloužení záruky zabere jen asi 3 minuty. Tato nabídka platí do 31. ledna 2025 a je dostupná jak pro nové zákazníky, tak pro ty, kteří si sluchátka JBL Tour One M2 zakoupili již dříve. Prodlouženou záruku můžete získat, pokud jste sluchátka zakoupili na našich stránkách jbl.sk, jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Nepropásněte tuto výjimečnou příležitost a získejte extra rok záruky na svá sluchátka JBL Tour One M2! Tato sluchátka lze přitom nyní sehnat v brutální Black Friday slevě 41 %! Je tedy rozhodně o co stát – tím spíš, když ke slevě přičtete luxusní záruku.

JBL Tour One M2 lze zakoupit zde

Jak si prodlouženou záruku uplatnit?