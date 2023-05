JBL přichází s dvojicí nových sluchátek Tune Buds a Tune Beam. Jsou levná, ale nabízí mnoho

Komerční sdělení: Hledáte designově atraktivní sluchátka z dílny ověřeného výrobce, která vám nabídnou kvalitní zvuk v kombinaci s řadou dalších pozitivních vlastností a to vše za přívětivou cenu? Pak jste je právě našli. JBL totiž přichází na trh s novinkami Tune Buds a Tune Beans, tedy sluchátky klasického „airpodovského“ typu a dále pak typu „fazolí“ s velkým tělem, avšak zato beze „stopky“. Vyjma designu jsou nicméně sluchátka stejná a je tak jen na vás, co v uších lépe sedí vám. A co tedy novinky nabízí?

Vychvalovat u sluchátek JBL jejich zvuk je jako nosit dříví do lesa, protože s jeho kvalitou se už tak nějak počítá. Co si však vypíchnout rozhodně zaslouží, je Bluetooth 5.3 s podporou LE audio, díky čemuž si tak můžete i bezdrátové přehrávání vychutnat ve vysoké kvalitě. Dalším nesporným benefitem sluchátek je aktivní potlačení okolního hluku či funkce Smart Ambient, která inteligentně tlumí či naopak propouští zvuky zvenčí. Pokud potřebujete přes sluchátka vyřizovat telefonní hovory, zcela určitě vás potěší soustava čtyř mikrofonů, které jsou schopné velmi kvalitě zachytit váš hlas. Zapomenout ale nesmíme ani na parádní 48hodinovou výdrž baterie (samozřejmě v kombinaci s nabíjecím pouzdrem), odolnost vůči vodě a prachu či podporu aplikace JBL Headphones, skrze kterou si lze sluchátka přes telefon různě donastavit. Zkrátka a dobře, je o co stát. Cena obou modelů je nastavena na 2490 Kč s tím, že do prodeje zamíří již brzy.

