JBL představilo novou řadu náhlavních sluchátek Tune: Nabízí skvělý zvuk a nový design

Oblíbená řada sluchátek JBL se vrací s výraznými vylepšeními. Nová, osvěžená série JBL TUNE přináší něco pro každého – bez ohledu na to, jakou hudbu posloucháte. JBL Tune 780NC a Tune 680NC přinášejí do populární a cenově dostupné řady funkce adaptivního potlačení hluku (ANC) a JBL prostorový zvuk, JBL Spatial Sound, zatímco JBL Tune 730BT a Tune 530BT nabízejí skvělý zvuk pro každodenní poslech s technologií JBL Pure Bass Sound. V kombinaci s moderním designem, novými barevnými variantami a možností výběru mezi sluchátky přes uši (over-ear) a na uši (on-ear), nová sluchátka JBL Tune vypadají, působí a hrají tak, jak se očekává.
JBL Tune 780NC a Tune 680NC
Potřebujete se soustředit v práci, telefonujete ve přeplněném vlaku nebo odpočíváte? JBL Tune 780NC a Tune 680NC jsou plné funkcí, které zpříjemní poslech hudby. Sluchátka JBL Tune 780NC s 40mm měniči budou dostupná za přibližně 3 290 Kč a JBL Tune 680NC s 32mm měniči za přibližně 2 490 Kč. Funkce JBL Pure Bass a prostorový zvuk samozřejmě nechybí.
Přizpůsobte si hudbu svému sluchovému profilu pomocí Personi-Fi 3.0 a přepínejte mezi okolním světem a hudbou díky ANC a Smart Ambient. Potřebujete někomu zavolat? Dvojice smerových (beamforming) mikrofonů a algoritmy potlačení šumu od JBL zajistí, že vás druhá strana uslyší vždy jasně – v jakémkoli prostředí.
Sluchátka JBL Tune 780NC a 680NC přinášejí svěží pohled na ikonický design JBL Tune, který fanoušci znají a milují. Elegantní kovové panty a výrazné logo JBL dodávají rafinovaný vzhled již tak ikonickému designu. Zvolte Tune 780NC, pokud preferujete over-ear, nebo Tune 680NC, pokud vám více vyhovují on-ear sluchátka. K dispozici jsou v klasické černé a bílé, nebo v nových, hravějších barvách – modré a béžové.
JBL Tune 730BT a Tune 530BT
Užijte si silný JBL Pure Bass Sound se sluchátky JBL Tune 730BT a Tune 530BT, dostupnými přibližně za 1 990 € a 1 290 Kč. Sluchátka jsou vybavena 40mm měniči u 730BT a 32mm měniči u 530BT, přičemž oba modely nabízejí typický zvuk JBL. Díky novému designu jsou náhlavní JBL Tune 730BT a náušní Tune 530BT ideální volbou pro ty, kteří hledají upgrade za příznivou cenu bez kompromisů v kvalitě. Vybrat si můžete z barev černá, bílá, modrá a béžová, přičemž model Tune 530BT je dostupný také v nové levandulové barvě.
„JBL Tune je naše nejprodávanější řada sluchátek – a to z dobrého důvodu,“ říká Carsten Olesen, prezident divize Consumer Audio ve společnosti HARMAN. „V JBL nás těší, že inovace pronikají do všech našich produktů – včetně cenově dostupnějších modelů. JBL Tune si zaslouženě vybudoval reputaci pro kvalitní zvuk bez vysoké cenovky a stal se oblíbeným zejména mezi mladší generací.“
S výdrží baterie až 76 hodin se super rychlým nabíjením, multi-point připojením, přizpůsobitelným ekvalizérem a hlasovými upozorněními, a s 2 směrovými mikrofony pro křišťálově čisté hovory, nová sluchátka JBL Tune zvládnou držet krok s jakýmkoli životním stylem.