Recenze JBL Tune 125 a 225 TWS: Dvojice bezdrátových novinek v testu

V dnešní recenzi se opět podíváme na dva produkty, které si jsou velice podobné. Jedná se o bezdrátová sluchátka JBL Tune 125 TWS a JBL Tune 225 TWS, která se kromě konstrukčního provedení liší spíše jen v menších detailech. Zákazník si tak může vybrat mezi peckovým provedením (podobné jako AirPods) či špuntovému provedení (podobné jako AirPods Pro). Jak si letošní podzimní novinky vedou?

Specifikace

JBL Tune 125TWS (špunty) disponují 5,8 mm dynamickými měniči s frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 96 dB. O bezdrátový přenos se stará protokol Bluetooth 5.0, o provoz pak integrovaná baterie o kapacitě 85 mAh ve sluchátkách a 850 mAh v nabíjecím obale. Výdrž baterie sluchátek na jedno nabití je 8 hodin a dalších 24 hodin pak dokáže dobít plně nabitý obal. Nabíjení pak trvá necelé dvě hodiny.

Model JBL Tune 225TWS (pecky) disponuje 12 mm dynamickými měniči s frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 105 dB. Stejně jako u modelu popsaném výše, i zde najdeme podporu pro Bluetooth 5.0. Vzhledem ke konstrukci se u tohoto modelu nachází menší baterie o kapacitě 22 mAh, díky kterým sluchátka vydrží až pět hodin provozu. Nabíjecí krabička pak obsahuje baterii o kapacitě 410 mAh, která dokáže sluchátka nabít až čtyřikrát. Celková výdrž baterie je tedy až 25 hodin, což je zhruba o 7 hodin méně, než u modelu Tune 125TWS. Doba nabíjení je totožná. Menší výdrž je však vykompenzovaná kompaktnější velikostí.

Provedení

Oba modely jsou vyrobené z plastu a to platí jak pro sluchátka, tak pro nabíjecí obal. Ten v obou případech nabídne USB-C konektor pro nabíjení a poměrně mohutný kovový pant, který by měl něco vydržet. Oba modely nabídnou také notifikační diody, které ukazují, do jaké míry je obal nabitý. Síla magnetů, které drží sluchátka na svém místě, je dostatečná, stejně jako síla zavíracího mechanismu obalu jako takového. V našem případě se nám do redakce dostaly černé modely, na jejichž krabičkách se poměrně snadno objevují různé známky používání jako jsou otisky prstů či různé šmouhy. Barevných variant těchto modelů je však celá řada a některé z nich na tyto neduhy trpět nebudou.

Ergonomie

Co se týče ergonomie, zde jsou sluchátka pravděpodobně nejodlišnější a to zejména s ohledem na konstrukci. Model Tune 125TWS nabízí špuntovou konstrukci, která nemusí sednout každému. V balení se nachází obvyklá trojice silikonových nástavců, takže si velikost a komfort sluchátek může každý upravit dle svého. Osobně však tento typ konstrukce příliš nevyhledávám a už zhruba po hodině nošení mi byla sluchátka nepohodlná. V uších drží po zvolení vhodného insertu dobře, pocitově to však není nejpohodlnější řešení.

Model Tune 225TWS nabídne klasickou peckovou konstrukci, která je o poznání pohodlnější. Sluchátka jsou velice lehká, takže o nich při nošení prakticky nevíte. Jediným problémem může být tvar sluchátka jako takového, který pokud vám nesedne, sluchátka vám jednoduše v uších držet nebudou. A nepomůže ani mírně pogumovaný povrch, který je u tohoto modelu k dispozici.

Ovládání

Na každém ze sluchátek se nachází jedno ovládací tlačítko. U obou modelů je je ovládání namapováno stejně, tedy tlačítkem na levém sluchátku se ovládá přehrávání písniček kdy jedno stisknutí posune přehrávání směrem dopředu, dvojstisk dozadu. Při podržení tlačítka dojde k vypnutí sluchátka, což ovšem v praxi neznamená, že se vypnout obě ale jen jedno. Sluchátka je tak možné používat jen v režimu poslechu na jedno z nich. Tlačítko na pravém sluchátku pak nabídne funkci play/pause při jednom stisknutí a při dvojkliku se pak aktivuje hlasová asistentka. Podržení tlačítka sluchátko vypne.

Co se týče tlačítek jako takových, snadněji se ovládají u modelu Tune 125TWS vzhledem k tomu, že je zde tlačítko větší a jeho aktivace vyžaduje menší tlak. Tlačítka u modelu Tune 225TWS jsou o poznání menší a jejich aktivace vyžaduje trochu síly a zároveň i cviku.

Zvuk

Z hlediska poslechové kvality zde platí to, co se opakuje takřka ve všech recenzích kde máme k dispozici špuntový a peckový model takřka totožných sluchátek. Špuntový model Tune 125TWS nabídne díky své konstrukci mnohem silnější basy a mohutnější zvukový přednes který je pozitivně ovlivněný daleko lepším pasivním odhlučněním, než u modelu Tune 225TWS. Co se týče zvukového naladění, oba modely nabídnou poměrně silně zvýrazněné basy, které jsou dominujícím prvkem zvukového přednesu. Výšky jsou oproti středům také daleko výraznější a celkové naladění tak připomíná klasické ekvalizérové „véčko“. Při nejvyšších hlasitostech se sluchátka potýkají s limity, kdy silné basy mohou (v závislosti na poslouchané hudbě) strhnout poslech jedním směrem, což se negativně projevuje na čitelnosti poslouchané hudby. Jinak jsou však oba modely na poslech příjemné a nabídnou klasický „moderní“ zvuk, který obrovské množství zákazníků vyhledává.

Závěr

JBL na podzim přišlo s dvojicí plně bezdrátových sluchátek, které si jsou velmi podobné. Liší se jen v provedení a ve výdrží baterie, přičemž na jedné straně najdeme špuntová sluchátka s lepší výdrží, na té druhé pak pecky s menší výdrží, ale s podstatně menší velikostí. V podstatě se jedná o základní modely, které potěší každého nenáročného posluchače, který nebude mít přehnaná očekávání. Jak sluchátka, tak obaly jsou kvalitně vyrobené, výdrž je v obou případech dobrá nebo nadprůměrná a zvukový projev vás rozhodně neurazí. Pokud tedy hledáte relativně levné bezdrátové modely, tyto dva rozhodně stojí za zváření.

JBL 125 TWS si můžete zakoupit zde: 2 790,- / 99€

JBL 225 TWS si můžete zakoupit zde: 2 790,- / 99€