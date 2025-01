Recenze bezdrátových sluchátek JBL Tune Flex 2: Skvělý poslech za rozumnou cenu

Jestliže hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka, nemusíte za ně hned utrácet majlant. Na trhu je celá řada bezdrátových sluchátek střední třídy, z nichž ale mnohé sahají k nutným ústupkům kvůli nízké ceně. Pak jsou tady sluchátka od značky JBL, která má na světovém trhu se sluchátky a reproduktory slušné renomé. Do rukou se mi dostala sluchátka JBL Tune Flex 2, která velmi dobře hrají, mají pokročilé funkce a nabízí skvělé možnosti v aplikaci. Pojďme se na ně podívat.

Obsah balení

Než se pustíme do samotného rozboru, pojďme se prvně podívat na obsah balení. Sluchátka dorazí v poměrně pohledné krabičce, na níž naleznete kromě vyobrazení designu sluchátek též výčet zásadních technických specifikací. Kromě sluchátek naleznete v balení také nabíjecí kabel (oranžové barvy), manuál, trojici špuntů a krabičku na jeden pár špuntů. Obsah balení je tedy nadstandardní, přičemž vyzdvihnout lze právě krabičku na špunty, což jsem ještě u žádného jiného produktu neviděl.

Technické specifikace

Nyní mrkněme na výčet technických specifikací. Jde o bezdrátová sluchátka disponující Bluetooth 5.3 podporující profily A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8. Sluchátka mají 12 mm dynamický měnič, frekvenční odezvu 20 Hz – 20 kHz a impedanci 13 ohmů. Hmotnost jednoho sluchátka je 4,4 gramů. U nabíjecího pouzdra je hmotnost 32,9 gramů. Rozměry sluchátka jsou 34,63 x 20,32 x 19,59 mm a nabíjecího pouzdra 51,43 x 47 x 29,14 mm. Krabička je tedy skutečně malá a skvěle zapadne do každé kapsy. Za zmínku stojí též skvělá výdrž baterie, která ovšem bude velmi záviset na vašem způsobu používání. S vypnutým ANC vám sluchátka vydrží na jedno nabití až 12 hodin. Jakmile tuto funkci zapnete, výdrž bude dle výrobce až 8 hodin. Používáte-li sluchátka často na telefonování, rovněž budete spokojeni. Bez ANC sluchátka zvládnou 5 hodin. S ANC 4,5 hodiny. JBL Tune Flex 2 mají košaté využití a využijete je i ve sportu. Že jsou sluchátka určeny i do „nepohody“ svědčí přítomnost certifikace IP54. Nevadí jim tedy déšť ani prach.

Za zmínku toho stojí pochopitelně více. Ocenit lze rozhodně funkci Smart Ambient. Ambient Aware vám umožní ovládat, kolik hluku z okolí chcete slyšet. TalkThru (režim propustnosti) vám dovolí komunikovat s okolím, aniž by zde byla nutnost vyndat sluchátka z uší. Více zajímavých technologických vychytávek zmiňuji níže.

Design

Pojďme se také podívat na design. Ruku na srdce, po stránce designu je dnes u bezdrátových sluchátek mimořádně obtížné zákazníka zaujmout. A zřejmě se už o to ani, vyjma prémiových modelů, nikdo nesnaží. Jde tedy o černá sluchátka vyhotovená z plastu s tyčinkou, která na sobě mají dotykovou plochu pro ovládání. Tedy pro přeskakování skladeb, přijímaní hovorů apod. V základu se dá říct, že sluchátka jsou pecková. Nicméně jakmile krytku odstraníte, uděláte z nich špunty. Zda-li tak učiníte pak ovlivní zvukový projev, který můžete přizpůsobit v aplikaci (otevřený/uzavřený design). Jak jsem již uvedl, krabička je skutečně malá a v pohodě se vleze takřka kamkoli. Je v černé barvě. Na přední straně vidíte logo společnosti JBL a LEDky indikující stav baterie krabičky. Na spodní straně je k nalezení USB-C. Design sluchátek hodnotím jako průměrný. Nenadchne ani neurazí. Ovšem osobně je design u sluchátek až to poslední, co mě zajímá. A tato sluchátka rozhodně o prvotřídním a neotřelém designu nejsou.

Aplikace

Nebudeme chodit okolo horké kaše. Sluchátka JBL Tune Flex 2 mají skutečně nadstandardní aplikaci, která vám pomůže přizpůsobit hudební projev vašim potřebám a preferencím. Najdete zde klasické funkce jako je třeba ekvalizér. V něm se nachází šestice přednastavených režimů. Zvolit si můžete i režim vlastní a s křivkami si pohrát po svém. Ekvalizér je skutečně důsledný a zaznamenáte při poslechu i sebemenší změnu. Proto bych se tedy do úpravy ekvalizéru pouštěl pouze tehdy, pokud s tím máte zkušenosti. Velice lehce se může stát, že vlastním nastavením jejich potenciál doslova zabijete.

V sekci Spatial Sound pak můžete vybrat, zda se má zvuk přizpůsobit filmu, hudbě či hře. Povedená je také funkce Person-Fi 3, která se postará, aby zvuk byl jako přesně dělaný pro vás. To provedete na základě několikaminutového testu zkoumání vašeho sluchu. V aplikaci dále budete volit mezi ANC, Ambient Aware a TalkThru, upravovat gesta či volit mezi otevřeným či uzavřeným systémem sluchátek (v závislosti, zda používáte špunty). Aplikace není v českém jazyce, ovšem ničemu to nevadí. Je mimořádně přehledná a velmi dobře uspořádaná. Doporučuji ji poctivě projít, protože právě díky této aplikaci vyždímáte ze sluchátek maximum. Troufám si říct, že pro poslech je nezbytná.

Zvuk

Nejdůležitější na sluchátkách je pochopitelně jejich zvukový projev. Když jsem JBL Tune Flex 2 poprvé spároval a vyzkoušel, nikterak na větvi jsem z nich nebyl. Zněly průměrně či spíše až podprůměrně. Zvuk byl čistý, ovšem chyběla tomu nějaká dynamika. Můj pohled se zcela změnil, jakmile jsem si se zvukem začal hrát v aplikaci. Budu se opakovat, naprostým game changerem je aplikace. Pohrál jsem si s Person-Fi 3, nasadil špunty, nastavil basy a výsledek byl úžasný. Je skutečně zarážející, jak drsný a záživný hudební projev a basy jsou schopna tato sluchátka při správném nastavení předvést.

Není tajemstvím, že jsem velký milovník kvalitních basů. Jste-li na to stejně, tato sluchátka vás velmi překvapí. Basová složka je tak výrazná, že jsem chvílemi měl pocit, že sluchátka mají zcela jinou cenovku. Vůbec poprvé se mi pak stalo, že jsem si u bas řekl, že „toto už je moc i na mě“. Je ale potřeba skutečně testovat a se zvukem si pohrát. Kromě Person-Fi má na basovou složku roli i nastavení ANC či uzavřený/otevřený systém sluchátek. Každý detail je zde zásadní a i když budete mít pocit, že jste dosáhli maxima, nepatrná změna nastavení může zvuk ještě vylepšit.

Mírným zklamáním je pro mě ANC, které příliš akční není. I v méně hlučných prostředích jsem okolí poměrně zřetelně zaznamenal, což je škoda. Nicméně cenovkou se pohybujeme ve střední třídě. A pokud hudbu osolíte, neuslyšíte skutečně vůbec nic. Ať už ANC máte zapnuté nebo ne.

Resumé

JBL Tune Flex 2 stojí v rovině sluchátek pro střední třídu na špičce. Výborná výdrž baterie, skvělé technologie a výborný zvuk a aplikace, která by měla být ostatním výrobcům vzorem. Kombinace, která za 2590 korun skutečně stojí. Pokud vám z nějakého důvodu tvar sluchátek nesedí, JBL nabízí všechna vyhotovení TWS sluchátek, které existují. Třeba vám tedy bude více pasovat JBL Tune Buds 2 nebo JBL Tune Beam 2.

Slevový kód

Chcete-li ušetřit, podařilo se pro prvních 5 vyjednat slevu ve výši 20 %, a to po zadání kódu „JBLTUNE2LSA20“. Kromě JBL Tune Flex 2 sleva platí i pro JBL Tune Buds 2 a JBL Tune Beam 2.

Na Slovensku produkt koupíte zde

V Česku produkt koupíte zde