Recenze JBL Tune 710BT a 760NC: Je libo příznivá cena, nebo funkce navíc?

V létě jsme vám přinesli recenzi na dvojici levných bezdrátových sluchátek JBL Tune 510BT a 660NC, která drobně lišila výbavou, a tedy pochopitelně i cenou. Nyní, po téměř půl roce si podobný formát recenze zopakujeme, neboť se nám před Vánoci v redakci sešly over-ear modely Tune 710BT a Tune 760NC, které jsou konstrukčně prakticky totožné, liší se primárně přítomnost funkce aktivního potlačení okolního hluku (ANC) a pochopitelně pak i cenou. Pojďme se podívat, jestli rozdíl nějakých 1 300 stovek stojí za to.

Specifikace

Sluchátka se chlubí prakticky totožnými specifikacemi, zejména co se týče měničů. Ty jsou v obou případech dynamické o průměru 40 mm a dynamickém rozsahu 20 Hz až 20 kHz. Oba modely podporují Bluetooth 5.0, oba se nabíjí za pomocí USB-C konektoru a u obou to zabere z prázdna do plna zhruba 2 hodiny. Díky lehce odlišné výbavě se však některé parametry liší.

Jde zejména o výdrž baterie. U levnějšího modelu Tune 710BT je výdrž až velice solidních 50 hodin. Dražší model, který nabízí ANC, disponuje výdrží až 35 hodin se zapnutou funkcí potlačení okolního hluku. S vypnutým ANC jsme opět na 50 hodinách. Paradoxní je, že je to právě levnější model, který obsahuje mírně větší integrovanou baterii o kapacitě 690 mAh, oproti 610 mAh u dražšího modelu. Oba modely podporují funkci Quick Charge, kdy za 5 minut nabijete sluchátka na dvě hodiny poslechu. V balení obou modelů najdeme kromě USB-C nabíjecího kabelu ještě druhý, 1,2 m dlouhý audio kabel pro klasické propojení s 3,5 mm audio koncovkou. Sluchátka podporují Google Fast Pair a tzv. Multi-Point připojení, které umožňuje snadné přepínání mezi zařízeními. Oba modely váží totožných 220 gramů a jsou k dispozici v černém, bílém a modrém barevném provedení.

Provedení

Vzhledem k tomu, že jde spíše o základní modely, jsou sluchátka kompletně z plastu. Jedinou výjimkou je polstrování na hlavovém mostu a náušníků, které je z jemné koženky. I přes plastovou konstrukci ve sluchátkách nic nevrže a jednotlivé díly jsou dobře slícovány. Plastová tlačítka také působí poměrně solidním dojmem, což je oproti některým modelům z předešlých generací pokrok kupředu. Z hlediska zpracování zde není, zejména vzhledem k cenové kategorii, ve které se sluchátka pohybují, moc co vytknout.

Ergonomie a ovládání

Ergonomie sluchátek je slušná, neurazí, zároveň ale nenadchne. Polstrování na hlavovém mostu je poměrně decentní, ale stačí. Nošení sluchátek není nepříjemné a díky poměrně měkkému a bohatému polstrování náušníků je delší nošení relativně bezproblémové. Za zmínku stojí poměrně silný tlak sluchátek, respektive síla, se kterou přiléhají k uším. Ta je z počátku spíše citelná než neutrální, je však možné, že s nošením bude tento tlak postupně ustávat. Jedinci s širší hlavou si mohou na tuto sílu chvíli zvykat, na druhou stranu však sluchátka velice dobře drží na hlavě a troufám si tvrdit, že si zachovají stabilitu i při nějakém tom dynamičtějším pohybu.

Jak jsme již u JBL zvyklí, veškeré fyzické ovládací prvky se nachází na pravém sluchátku. A kromě jednoho tlačítka, které zapíná a vypíná ANC, jsou u obou modelu zcela shodné. Najdeme zde tedy jednoduché tlačítko pro zapnutí/vypnutí sluchátek, či jejich reset. Dále třípolohový přepínač pro play/pause/skip a ovládání hlasitosti a hovorů. U Tune 760NC pak již zmiňované dedikované tlačítko pro ANC. Vedle tlačítek se nachází ještě stavové diody, které upozorňují na stav baterie či indikují připojení sluchátek k zařízení. Bohužel, tyto levnější modely nejsou kompatibilní s aplikací JBL Headphones, není tedy (mimo jiné) možné, si pohrát s ekvalizérem a mírně tak pozměnit zvukový profil sluchátek.

Zvuk

Vzhledem k ceně sluchátek a tomu, že primárně cílí na nenáročného zákazníka, není možné čekat nějaký překvapivý audio zážitek. Navzdory tomu zvukový projev levnější varianty sluchátek rozhodně neurazí a posluchač, který neočekává prvotřídní rozlišení, dynamiku či prostorovost zvuku bude spokojený. Sluchátka si bez problému poradí jak s naprostou většinou streamované hudby, díky jejich naladění se příjemně poslouchá i mluvené slovo. Sluchátka překvapí poměrně adekvátně nabuzenými basy, což u mnoha modelů v této cenové kategorii nebývá pravidlem, neboť mnoho výrobců vybuzenými basy zakrývá ostatní zvukové nedostatky. V tomto případě je celkový přednes trochu plochý a bez přílišné dynamiky, opět je však třeba brát v potaz cenu. Maximální hlasitost sluchátek je poměrně vysoká, zda-li je to pozitivum nebo negativum je k posouzení každého uživatele, případně rodiče.

Dražší model, který dostal do vínku navíc funkci ANC je na tom se zvukovým projevem podobně, celkově je však o něco příjemnější zejména v rozlišení a dynamice, díky čemuž je možné o něco lépe vnímat detaily, které u levnější varianty mohou působit ploše. Stále pochopitelně nejde o audiofilská sluchátka, za příplatek se však oproti základní verzi dočkáte i drobně odlišného zvukového projevu. Basy jsou trochu říznější, totéž je možné tvrdit i o výškách a výsledný zvukový projev je méně středový a naopak živější. Tento rozdíl je citelný zejména při zapnutém ANC. To samo o sobě nabízí spíše nižší míru zvukové izolace, v kombinaci s pasivní mírou odhlučnění to však celkově není špatné a při pohybu v městské hromadné dopravě nebo jiném hlučném prostředí tuto možnost určitě oceníte. Bohužel zde nenajdeme funkce jako je TalkThru nebo Ambient Aware, ty jsou dostupné až u dražších modelů z řady Live.

Závěr

Bezdrátová sluchátka JBL Tune 710BT a 760NC jsou základními modely značky v over-ear segmentu a je to na nich znát, což nemusí být nutně nevýhodou. Pokud hledáte dostupná sluchátka tohoto typu, ať už pro své děti, nebo čistě pro nenáročného posluchače, těmito modely chybu neuděláte. Levnější model je představuje skutečný základ, který však zvukem neurazí a stále nabídne velmi dobrou výdrž baterie a nejspíše i mechanickou odolnost. U dražšího modelu si sice připlatíte zhruba 1 300 korun, za ty však dostanete jak solidně fungující ANC, tak o něco atraktivnější zvukový projev. V obou případech se můžete spolehnout i na dobré zpracování a rychlé nabíjení.