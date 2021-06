Recenze JBL Tune 510BT a Tune 660NC: Bezdrátové modely pro každého

V dnešní recenzi se podíváme rovnou na dvojici sluchátek od společnost JBL, a to na modely Tune 510 BT a Tune 660 NC. Obě novinky jsou po zvukové stránace prakticky totožné, liší se pouze úrovní výbavy, která je u dražšího modelu 660 NC obohacena zejména o funkci potlačení okolního hluku (ANC). Kromě toho by měly být oba modely zcela totožné, pojďme se tedy podívat na to, jaké jsou v praxi.

Specifikace

V obou případech se jedná o over-ear bezdrátová sluchátka, která pohání 32 mm dynamické měniče disponující frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz, impedancí 32 Ohmů a citlivostí 103,5, resp. 100 dB SPL u dražšího modelu. V obou případech sluchátka podporují Bluetooth 5.0 a nabíjení skrze USB-C konektor, která z prázdna do plna zabere necelé dvě hodiny. První zásadnější rozdíl mezi oběma modely je ve výdrži baterie. Zatímco levnější typ 510 BT nabídne maximální výdrž až 40 hodin, dražší 660 NC pak slušných 44 hodin se zapnutým ANC a velmi dobrých 55 hodin s vypnutým ANC.

Rozdílům ve výdrži odpovídají i integrované akumulátory, jejichž kapacita se také mírně liší. U modelu 510BT najdeme baterii o kapacitě 450 mAh, model 660NC pak disponuje baterií s kapacitou 610 mAh. V případě obou modelů zde najdeme funkci Quick Charge, díky které pět minut nabíjení postačí na cca 2 hodiny provozu. Navzdory trochu odlišným komponentům se váhově sluchátka takřka neliší, rozdíl je pouhých 6 gramů (160 a 166g). Oba modely jsou k dispozici ve čtyřech barevných variantách.

Provedení

Z hlediska provedení jsou oba modely víceméně zcela shodné. Liší se pouze tím, že u dražšího modelu nalezneme jedno tlačítko (ANC) navíc, zároveň se pak v balení dražšího modelu nachází pogumovaný propojovací audio kabel, který u levnějšího modelu chybí.

Hned na první dobrou je jasné, že máme co dočinění s bezdrátovými sluchátky z té nižší cenové hladiny. Použité materiály působí poměrně lacině, plast je relativně lehký a koženka velice jemná. Celková váha sluchátek je opravdu nízká, což celému dojmu příliš nepomáhá. Stále je však třeba mít na paměti, že zde máme sluchátka za zhruba 1300, resp. 2600 korun.

Kromě poněkud levnějších materiálu sluchátkům není z hlediska slícování a provedení co vytknout. Důležité je, že nikde nic nevrže, ovládací prvky jsou příjemné a konstrukce je plně funkční (jak po ergonomické stránce, tak po stránce skladování).

Ergonomie a ovládání

Sluchátka nabídnou základní rozsah nastavení pohybu, a to jak v oblasti hlavového mostu, tak v oblasti mušlí, které rotují ve dvou osách. Díky velice nízké váze sluchátek jsou při nošení poměrně pohodlná, je však nutné zmínit poměrně silný tlak stisku sluchátek. Je možné, že používáním se síla stisku zmenší, v případě testovaných modelů však byla znatelná. To je skvělé v případě, kdy hledáte skutečně stabilní sluchátka která se na hlavě ani nehnou, pro někoho by to však mohlo být trochu nepohodlné.

Veškeré ovládací prvky najdeme na pravé mušli a vzhledem k zacílení modelů není třeba očekávat nic komplexního. U levnějšího modelu se zde nachází tlačítko pro vypnutí/zapnutí a párování v jednom, dále pak třítlačítkový modul sloužící k ovládání přehrávané hudby či k manipulaci s hovory. Dražší model nabídne o jedno tlačítko navíc, kterým se ovládá funkce ANC.

Zvuk

I na zvukovém projevu je cítit, že jde o sluchátka nižší třídy. Zvukový přednes je mírně plochý a je cítit, že trochu postrádá hloubku a funkci „obklopení“ zvukem, kterou můžeme najít u leckterých dražších modelů. V porovnání s podobnými modely v rámci stejné cenové relace však zvukový přednes odpovídá tomu, co najdete i u ostatních výrobců. V tomto ohledu se cena zkrátka obejít nedá.

Z hlediska zvukového projevu je mezi modely nejcitelnější rozdíl. V případě vypnutého ANC u dražšího modelu je zvukový projev velmi podobný tomu v levnějším modelu, pokud však u dražšího modelu zapnete funkci potlačení okolního hluku, zvuk je najednou mnohem sytější a „má koule“. Samozřejmě zde nejde o kvalitativní skok o několik řádů, celkový přednes je však mnohem líbivější, s mnohem silnějším podání basových frekvencí a zvýraznění výšek na úkor velmi „středového“ zvuku, kterým disponuje levnější model či ten dražší s vypnutým ANC. Pokud však striktně porovnáme model 510 BT s 660NC s vypnutým ANC, levnější model zní o něco málo lépe – zejména s ohledem na podání basů a výšek.

Funkce ANC jako taková funguje solidně a umí si vcelku solidně poradit s okolním ruchem, pokud nejde o něco velmi hlasitého. Například zvuky tramvaje zcela neodfiltruje, to však nedokáží ani lecjaké dražší modely. Pro běžné každodenní použití na uších nenáročného uživatele je fungování ANC zcela dostatečné.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Závěr

Hodnocený výše popisovaných modelů je vlastně velice jednoduché. V případě JBL Tune 510 BT zde máme model, který boduje především cenou. Za necelých 1400 korun získáte bezdrátová sluchátka s velmi dobrou výdrží, zvukem, který uspokojí nenáročné uživatele a navíc si budete moci vybrat z mnoha barevných variant. Jedná se o ideální sluchátka například pro děti, kterých vám nebude líto v případě ztráty či poškození.

Model 660NC je téměř 2x dražší a zde už je třeba se ptát, zda-li jde o dvakrát tak lepší sluchátka. Dražší model nabídne citelně větší výdrž baterie, lepší zvukový projev a funkci ANC, kterou ocení každý, kdo více cestuje například městskou hromadnou dopravou. Stále však dostanete sluchátka působící relativně lacině vlivem použitých materiálů, a kvalita zvuku při vypnutém ANC není nikterak oslnivá. Pokud jsou tyto nevýhody něco, co pro vás však není důležité, stojí i tento model za za zvážení.