Recenze JBL Tune Beam 2: Další skvělá sluchátka ve střední třídě

Jestliže hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka, která vás nevyjdou na celé jmění, můžete sáhnout po některém z mnoha modelů střední třídy. A právě značka JBL již léta patří k těm, které v této cenové kategorii dokážou nabídnout pokročilé funkce i velmi slušný zvuk. Tentokrát jsem měl možnost vyzkoušet si JBL Tune Beam 2. Model, který zaujme adaptivním potlačením hluku, vylepšenou výdrží baterie a aplikací s chytrými funkcemi, jako je například Personi-Fi 3.0. Pojďme se na ně podívat detailněji.

Obsah balení

Sluchátka JBL Tune Beam 2 dorazila v elegantně vyvedené krabičce s vyobrazeným designem a přehledem klíčových funkcí. Uvnitř balení se nachází kromě samotných sluchátek a nabíjecího pouzdra též oranžový USB-C kabel, manuál a dva páry náhradních silikonových nástavců do uší. Obsah balení je tedy spíše standardní, což ale v této cenové kategorii úplně stačí. Velkou roli hraje správná velikost nástavců, takže je fajn mít na výběr celkem tři varianty (na sluchátkách se již jeden pár nachází).

Technické specifikace

JBL Tune Beam 2 jsou plnohodnotná bezdrátová (True Wireless) sluchátka s 10mm dynamickými měniči, která si zakládají na technologii JBL Pure Bass i JBL Spatial Sound. V praxi tak máte k dispozici silné basy a dostatečně výrazný prostorový efekt, ať už posloucháte hudbu, podcasty nebo sledujete video. Sluchátka nabídnou Bluetooth ve verzi 5.3 (profily A2DP, AVRCP, HFP), Frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz, Impedanci 16 ohmů, 6 mikrofonů (beamforming + vnitřní mikrofony pro potlačení šumu), velmi slušnou výdrž baterie, která slibuje až 12 hodin poslechu se sluchátky (bez ANC), nabíjecí pouzdro dodá další 3 plná nabití – celkem tedy až 48 hodin (při vypnutém ANC). Se zapnutým ANC je to 10 hodin + 30 hodin z pouzdra, tedy až 40 hodin celkem.

Potěší též odolnost IP54, tedy vůči prachu a stříkající vodě. Za zmínku stojí i vícebodové připojení, díky kterému můžete sluchátka snadno přepínat mezi dvěma zařízeními – například pokud posloucháte hudbu z notebooku, a zároveň nechcete prošvihnout hovor z mobilu.

Fotogalerie JBL Tune Beam 2_0320 JBL Tune Beam 2_0321 JBL Tune Beam 2_0322 JBL Tune Beam 2_0323 JBL Tune Beam 2_0324 JBL Tune Beam 2_0325 JBL Tune Beam 2_0326 Vstoupit do galerie

Design

Designově JBL Tune Beam 2 nezapřou současný styl True Wireless špuntů s krátkými „nožičkami“. Plastové provedení je sice vcelku obyčejné, nicméně vše působí dobře zpracovaně. Tělo sluchátek je v bílém provedení s lesklejšími detaily a s dotykovými plochami pro ovládání hovorů, přeskakování skladeb nebo zapínání ANC.

Pouzdro je kompaktní, povrch je matný (sluchátka jsou dostupná v černé, bílé a teal barv, takže se na něm téměř vůbec nezachytávají otisky prstů. Na jeho přední straně je logo JBL a trojice LED diod indikujících zbývající kapacitu baterie nabíjecího pouzdra. USB-C konektor se nachází ve spodní části. Co se týče velikosti, pouzdro bez problémů zapadne do kapsy u kalhot nebo do menší kapsičky v batohu. Stejně jako u většiny špuntů je rozhodující, jak dobře vám budou sedět v uších. JBL přibaluje, jak stojí výše, tři velikosti nástavců. Během testování jsem zjistil, že sluchátka sedí v uchu pohodlně a při sportu nijak nekloužou. Díky certifikaci IP54 pak nemusíte mít strach z deště, potu či prašnějšího prostředí.

Aplikace

Tak jako u jiných JBL modelů, i zde je velkou přidanou hodnotou aplikace JBL Headphones, dostupná pro Android i iOS. V ní najdete širokou paletu funkcí, které vám pomohou sluchátka nastavit podle vašich představ:

Ekvalizér: Několik přednastavených režimů plus možnost vlastního nastavení. Pro náročnější uživatele je detailní ekvalizér skvělý, protože i drobné úpravy okamžitě ovlivní zvukový projev. Buďte tedy s nastavením obezřetní.

Personi-Fi 3.0: Podle krátkého testu vašeho sluchu (a preferencí) vám aplikace připraví profil, který má zlepšit celkový hudební zážitek.

Ambient Aware a TalkThru: Tato nastavení regulují, jak moc slyšíte okolní svět, což se hodí ve městě či při konverzaci.

ANC: Aplikace vám dovolí přepínat mezi adaptivním potlačením hluku nebo úpravou úrovně hluku ručně. Přepínat mezi režimy můžete i přímo na sluchátkách.

Ovládací gesta: Můžete si určit, co se stane po poklepání na sluchátko (přeskakování skladeb, vyvolání asistenta, úprava hlasitosti atd.).

Fotogalerie #2 JBL Tune Beam 2_0315 JBL Tune Beam 2_0316 JBL Tune Beam 2_0317 JBL Tune Beam 2_0318 JBL Tune Beam 2_0319 Vstoupit do galerie

Pro nováčky může být aplikace zpočátku trochu obsáhlá, ale rozhodně stojí za to si ji projít. Pokud chcete ze sluchátek vytáhnout maximum, strávíte tam pár minut nastavováním zvuku na míru. Překvapí vás, jak moc se zvuk může změnit díky drobné úpravě ekvalizéru nebo díky Personi-Fi. Aplikace je v angličtině. Ničemu to ale na škodu není.

Zvuk

Hlavním trumfem těchto sluchátek je kromě výdrže baterie právě jejich zvukový projev. Už po vybalení hrají JBL Tune Beam 2 na poměry střední třídy nadprůměrně: čisté středy, dostatečně jasné výšky a příjemně dynamické basy. Ze zvuku přímo „z krabičky“ (tedy bez jakéhokoli hraní si s aplikací) jsem byl spokojený, ale podobně jako u jiných JBL modelů platí, že aplikace je zcela zásadní.

Jakmile jsem si v ekvalizéru nastavil basy trochu výrazněji a zkusil Personi-Fi 3.0, sluchátka naprosto ožila. Je až překvapivé, jak hutné a úderné mohou basové linky být, přitom ale nepřebíjí ostatní pásma. Pro někoho, kdo miluje elektronickou hudbu či rap, může jít o trefu do černého. Naopak pokud posloucháte rock nebo jazz, je třeba v ekvalizéru trochu ubrat, aby se zvuk neroztřepil a zůstal vyvážený.

Co se týče adaptivního potlačení hluku (ANC), funguje spíše průměrně. V běžných situacích (kavárna, ruch ulice) odfiltruje zhruba to nejpodstatnější, ale v hlasitějším prostředí okolní hluk do uší proniká. U sluchátek střední třídy to však není nic neobvyklého. V konečném důsledku to opravdu hodně závisí na tom, zda máte dobře utěsněné špunty v uších, zda máte správnou velikost a jak máte zrovna nastavenou hlasitost. Velkou pochvalu si zaslouží 6 mikrofonů s beamforming technologií. Telefonní hovory jsou jasné a srozumitelné i v rušnějším prostředí. Protistrana nezaznamenala ani silnější vítr, čili algoritmy pro potlačení okolních ruchů a ozvěny bojují s okolními vlivy vskutku dobře.

Resumé

JBL Tune Beam 2 představují skvělou volbu, pokud chcete spolehlivá TWS sluchátka do střední cenové kategorie. Nabízí nadstandardní výdrž, až 48 hodin poslechu s pouzdrem (bez ANC), a příjemný, značně přizpůsobitelný zvuk. Adaptivní potlačení hluku sice není špičkové, ale v běžných situacích postačí.

Za velké plus považuji odolnost IP54 proti vodě a prachu, která rozšiřuje možnosti použití za všech podmínek. Během hovoru vás podpoří 6 mikrofonů a aplikace JBL Headphones je zkrátka skvělá a zvedá kvalitu poslechu o další úroveň. Design je možná až nenápadný, ale o to praktičtější. Pokud vám z nějakého důvodu tvar sluchátek nevyhovuje, v sérii Tune 2 naleznete kromě řady „Beam“ rovněž provedení Buds (provedení bez nožičky) a Flex (kostkový tvar s nožičkou). Vybere si tedy skutečně každý.

Pokud hledáte vyvážený poměr ceny a výkonu a chcete si vyhrát s nastavením zvuku na maximum, JBL Tune Beam 2 jsou jednou z nejlepších možností v této třídě. Jejich cena je cena je 2590 korun.

Slevový kód

Pokud chcete ušetřit, povedlo se nám exkluzivně pro naše čtenáře vyjednat 20 % slevu na veškerá sluchátka z řady Tune 2 (tedy Beam, Flex a Buds). Prvních 5 z Vás mají možnost onu slevu získat, a to po zadání kódu „JBLTUNE2LSA20“

Na Slovensku produkt zakoupíte zde

V České republice zde