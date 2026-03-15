Recenze JBL Sense Pro: Výborné řešení nejen pro sportovce

Odpovědí na tuto poptávku je prémiový model JBL Sense Pro. Sluchátka, která nesedí ve zvukovodu, ale vznášejí se těsně nad ním. Lákají na inovativní technologii JBL OpenSound, podporu Hi-Res audia, špičkové mikrofony a extrémní pohodlí. Strávil jsem s nimi dva týdny, abych zjistil, zda mi tento koncept sedí či nikoli.
Design a ergonomie: Zrozeno pro celodenní nošení
Když sluchátka poprvé vybalíte z krabičky, na první pohled vás zaujme jejich netradiční konstrukce. Nejsou to klasické špunty ani pecky. JBL Sense Pro využívají design se speciálním háčkem, který se usazuje za ucho (tzv. ear-hook). Pokud máte obavy, že vás bude háček po pár hodinách tlačit, můžete být v klidu. Ani ho nebudete cítit.
Výrobce zde odvedl fantastickou práci v oblasti ergonomie. Háček je vyroben z velmi měkkého tekutého silikonu. Uvnitř se navíc skrývá tenký titanový drátek s paměťovým efektem, doplněný o elegantní kovové prvky. Díky tomu si můžete sluchátka perfektně vytvarovat přesně podle anatomie vašeho ucha. Výsledkem je uchycení, které je naprosto stabilní i při prudkých pohybech. Nutno dodat, že jsem si sluchátky v tomto směru příliš nehrál. Výrobce sice nastavitelnost uvádí, ale já se obával poničení. Naštěstí pro mě mi seděl už „přednastavený tvar“. Hmotnost jednoho sluchátka je pouze 11,6 gramu. JBL Sense Pro koupíte v bílé, černé, modré, fialové a béžové variantě.
Jelikož sluchátka neblokují zvukovod, nevzniká nepříjemný tlak v uších a vaše uši dýchají. Nechybí samozřejmě ani odolnost vůči vodě a prachu dle certifikace IP54. Jakmile vás tedy při běhu či na kole stihne menší déšť, můžete být v klidu.
Zvukový projev: Vzdušný prostor bez ztráty detailů
Největší obavou u otevřených sluchátek bývá kvalita zvuku, zejména ztráta basů a únik hudby do okolí. JBL Sense Pro však nevyužívají technologii kostního vedení, ale sází na vlastní technologii JBL OpenSound s vedením zvuku vzduchem. Uvnitř se nacházejí obrovské 16,2mm dynamické měniče, které směrují zvuk přímo do vašeho ucha. Výsledek je nad očekávání. Hudba zní přirozeně, čistě a vy si ji užíváte v soukromí, aniž by člověk vedle vás slyšel, co právě posloucháte.
Dalším „zlepšovákem“ je certifikace Hi-Res Audio Wireless s podporou špičkového kodeku LDAC. Ten dokáže přenést daleko více dat než standardní Bluetooth, což se podepisuje na fantastickém vykreslení detailů. Aby JBL vyřešilo neduh otevřené konstrukce v podobě slabších hlubokých tónů, integrovalo technologii adaptivního zvýraznění basů. Ta neustále analyzuje přehrávaný obsah a hlasitost, a dynamicky upravuje basovou složku.
Skvělým bonusem je pak podpora JBL Spatial Sound (prostorový zvuk). Ta dokáže i ze standardní stereo nahrávky vytvořit pohlcující prostorový zážitek, při kterém máte pocit, že zvuk nepřichází ze sluchátek, ale odehrává se všude kolem vás v místnosti.
Zvuk hraje u každých sluchátek pochopitelně hlavní roli. Jestliže chcete brilantní zvuk, neuvěřitelné basy a řev rockové hudby, zřejmě sáhnete například po JBL Tour Pro 3. Tento typ sluchátek je dělán především pro sportovce a pro ty, kteří chtějí mít (například i kvůli své bezpečnosti) o svém okolí dokonalý přehled. Nejsem úplný fanoušek otevřené konstrukce, ovšem JBL Sense Pro na mě udělala velký dojem. Jak po stránce pohodlnosti, tak po stránce zvuku. Skvělé basy, výborná čistota zvuku a dostatečná hlasitost. JBL Sense Pro si mě zkrátka dokázala získat a na sport jsou pro mě číslem jedna.
Hlasové hovory na nejvyšší úrovni
Pokud sluchátka používáte i k pracovním hovorům, JBL Sense Pro vás nadchnou. Výrobce do nich integroval systém hned čtyř směrových mikrofonů s technologií formování paprsku (beamforming). Ty se soustředí výhradně na váš hlas.
Aby toho nebylo málo, systém je doplněn o speciální senzor, který snímá vibrace vašich lícních kostí při mluvení. Všechna tato data pak zpracovává algoritmus poháněný umělou inteligencí, který nekompromisně odfiltruje hluk dopravy, ruch z kanceláře i poryvy větru. Volající na druhé straně tak slyší váš hlas krystalicky čistě, a to i když zrovna běžíte venku v nepříznivém počasí. Pro manažery na cestách nebo sportovce jde o neocenitelnou vlastnost. Sluchátka jsem testoval i na kole, kdy mi protistrana potvrdila, že slyší jen zanedbatelný šum. Abych byl ale fér, příliš rychle jsem nejel a nefoukalo.
Baterie vás nenechá ve štychu
Samotné pecky zvládnou na jedno nabití skvělých 8 hodin nepřetržitého přehrávání. Když k tomu připočteme energii ukrytou v elegantním, byť větším, nabíjecím pouzdře, dostaneme se na celkových 38 hodin výdrže (8 + 30). Pro běžného uživatele to znamená zhruba týden až dva týdny poslechu bez nutnosti hledat zásuvku.
A když už energie dojde, zachrání vás rychlonabíjení. Pouhých 10 minut v pouzdře zajistí dostatek šťávy na další 4 hodiny poslechu. Nabíjecí pouzdro (vážící 72 gramů) podporuje kromě klasického USB-C portu také bezdrátové nabíjení standardu Qi. Menší kuriozitou dnešní ekologické doby je fakt, že nabíjecí kabel již není součástí prodejního balení. Výrobce spoléhá na to, že USB-C kabel už má doma naprosto každý.
U pouzdra bych se chvilku pozastavil. Je to jedno z největších pouzder na sluchátka, které jsem kdy viděl a používal. Důvodem je pochopitelně speciální tvar sluchátek, který prostě bylo nutné nějakým způsobem do krabičky napasovat. Prvních pár dní rovněž budete bojovat s tím, jak sluchátka do krabičky správně vložit. Vše je ale o zvyku.
Bluetooth 6.0 a chytrá aplikace
JBL u tohoto modelu nešetřilo ani na bezdrátové konektivitě. Sluchátka jsou vybavena standardem Bluetooth 6.0, který zaručuje absolutně stabilní spojení bez výpadků a s minimální latencí. Nechybí funkce Multipoint (vícebodové připojení), díky které můžete mít sluchátka spárovaná s notebookem a telefonem současně. Pokud sledujete video na počítači a někdo vám zavolá na mobil, zvuk se plynule a automaticky přepne.
Veškerý potenciál sluchátek pak odemknete v appce JBL Headphones. Kromě klasického ekvalizéru a nastavení prostorového zvuku zde najdete funkci Personi-Fi 3.0. Ta po rychlém sluchovém testu vytvoří váš osobní zvukový profil a upraví frekvence přesně tak, aby vyhovovaly vašemu konkrétnímu sluchu. Samozřejmostí je i možnost plně si přizpůsobit dotyková gesta pro ovládání hudby a hovorů.
Závěr
JBL Sense Pro jsou trefou do černého pro velmi specifickou, avšak neustále rostoucí skupinu uživatelů. Pokud nesnášíte pocit ucpaných uší z klasických špuntů, potřebujete mít neustálý přehled o svém okolí, ale zároveň odmítáte dělat kompromisy v kvalitě zvuku a hovorů, jste na správné adrese. Já se musím přiznat, že miluju ANC a možnost se od světa okolo „odpojit“. Ovšem při sportu je to zcela něco jiného a tato sluchátka jsem hodnotil ryze jako sluchátka pro sport, kde je přehled o okolí (například při běhu, na kole či bruslích) velmi důležitý. Pokud to máte podobně a hledáte sluchátka na vaše sportovní kratochvíle bez nutnosti se výrazně omezovat na kvalitě zvuku, jsou JBL Sense Pro pro vás. Jejich cena je 4590 korun.