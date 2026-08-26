Éra Tima Cooka končí oslavou. Apple se připravuje na hladké předání vedení

Tim Cook oficiálně opustí pozici generálního ředitele Applu v úterý 1. září. Ještě před tímto zlomovým okamžikem mu však společnost uspořádala soukromý rozlučkový večírek. Podle dostupných informací se akce konala 23. srpna, tedy pouhý den předtím, než Cook oslavil přesně patnáct let v čele Applu.
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Slavnostní události v prostorách jídelny Caffé Macs na jablečném kampusu se zúčastnilo zhruba dvě stě hostů. O hudební doprovod se postarala populární kapela OneRepublic a během večera vystoupilo s děkovnými projevy hned několik významných osobností. Nechyběla mezi nimi manželka Steva Jobse Laurene Powell Jobs, bývalý provozní ředitel Jeff Williams, šéf služeb Eddy Cue a pochopitelně i budoucí generální ředitel John Ternus.
Tim Cook ovšem z Applu úplně neodchází. Přesune se do role výkonného předsedy, kde se bude soustředit na strategickou asistenci a komunikaci s politiky po celém světě. Stáhne se tak z hlavní záře reflektorů a otěže vedení definitivně převezme John Ternus. Ten v Applu působí již od roku 2001 a blížící se zářijové představení nových iPhonů bude jeho vůbec první velkou událostí v roli hlavní tváře společnosti. Zdroje z nitra Applu naznačují, že prioritou této personální obměny je maximální zachování kontinuity, čemuž odpovídá i fakt, že pro Ternuse bude pracovat stávající Cookova asistentka. Drastické změny se tak neočekávají.