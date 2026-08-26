Chytrý domácí Apple displej vás pozná podle obličeje. Odhalil to kód macOS

Není žádným tajemstvím, že Apple vyvíjí svůj vůbec první skutečně univerzální domácí hub. O tomto produktu se totiž šušká již pěkných pár let a nyní se o něm dozvídáme další poměrně zajímavý detail de facto přímo od Apple. V kódu macOS Tahoe 26.7 se totiž objevily informace o systému označovaném jako „ambient sensing“, který má zařízení umožnit rozpoznat, kdo se před ním právě nachází. Jinými slovy se zdá, že domácí hub bude schopný automaticky přepínat mezi uživatelskými profily podle toho, koho uvidí nebo uslyší.
Nejde přitom jen o nějaké kosmetické profily. Apple má pro každého uživatele připravovat vlastní personalizovaný obsah, díky čemuž tak bude hub schopný zobrazovat osobní informace podle toho, kdo jej právě používá. V kódu se například objevují hlášky upozorňující uživatele, že pro přístup k jeho osobnímu obsahu musí nejprve vybrat svůj profil, případně se postavit před kameru, aby zařízení ověřilo jeho identitu.
Apple vás bude poznávat pomocí kamer a senzorů
Pokud si pak myslíte, že bude k rozpoznávání tváří využito Face ID, jste na omylu. Apple totiž podle dostupných informací počítá „jen“ s kombinací kamer a senzorů, které dokážou zjistit, kdo se v místnosti nachází. Pokud tedy například přijdete do kuchyně a začnete s hubem komunikovat, zařízení by teoreticky mělo poznat, že jste to právě vy, a automaticky vám zobrazit váš obsah.
V kódu se dokonce objevuje hláška, která uživatele v případě nejistoty vyzve, aby se postavil před zařízení a požadavek zopakoval. Pokud pak hub daného člověka delší dobu neviděl, může jej podle dalšího textu znovu požádat o ověření před kamerou. Zároveň ale nebude automatické rozpoznávání povinné. Apple podle nalezených řetězců počítá s možností, že uživatel ambient sensing dočasně povolí právě kvůli ověření identity, což je důležitý detail hlavně kvůli soukromí, protože zařízení s kamerou umístěné někde v obýváku bude pochopitelně vyvolávat otázky ohledně toho, co přesně sleduje a kdy.
Hub bude mít vlastní profily
Apple tím de facto zároveň potvrzuje, že domácí hub nebude fungovat jen jako větší ovladač pro HomeKit. Počítá se s více uživatelskými profily a osobním obsahem, přičemž profily bude možné manuálně přepínat přes Control Center nebo nastavení zařízení, což dává ve výsledku velký smysl. Pokud totiž bude mít zařízení stát například v obýváku celé rodiny, není příliš praktické, aby každému ukazovalo stejné kalendáře, připomínky nebo další osobní informace. Právě automatické rozpoznání člověka by mohlo tento problém vyřešit.
Co se týče designu, podle dosavadních úniků má mít domácí hub čtvercový displej o úhlopříčce kolem 7″, vlastní operační systém podobný tvOS a domovskou obrazovku s widgety. Apple navíc údajně připravuje dvě varianty – jednu určenou k zavěšení na zeď a druhou se základnou obsahující reproduktor. Bohužel, v tuto chvíli nevíme například to, jak bude řešené napájení – tedy zda bude neustále vyžadován připojený kabel, nebo dokáže zařízení fungovat i na baterii.
Nová éra chytré Apple domácnosti?
Jelikož se Apple dlouhé roky snaží prosadit v chytré domácnosti, ale HomePod ani Apple TV z něj nikdy neudělaly skutečné centrum domácnosti, které by člověk používal celý den, nový hub by mu v tom mohl dost výrazně pomoci. Pokud totiž k displeji, widgetům, Siri AI, ovládání domácnosti a osobním profilům přidá ještě schopnost automaticky poznat, kdo před ním stojí, začne celé zařízení dávat podstatně větší smysl.
Apple by jej podle současných informací mohl představit už v září, ačkoliv dřívější zprávy hovořily také o uvedení někdy mezi říjnem a začátkem příštího roku.
A přiznám se, že právě schopnost poznat, kdo před hubem stojí, může být nakonec jednou z funkcí, která rozhodne o tom, jestli se z něj stane jen další Apple zařízení, nebo skutečné centrum chytré domácnosti. U nás doma totiž používáme Apple produkty všichni, takže by zobrazování personalizovaného obsahu typu kalendář, připomínky a tak podobně dávalo opravdu velký smysl.