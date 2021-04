Recenze ADAM elements CASA Hub X: Profesionální 10v1 hub k vašemu MacBooku

Jestliže se řadíte mezi vlastníky novějšího MacBooku, tak pro správné fungování potřebujete USB-C hub. V roce 2016 totiž Apple totiž kompletně přepracoval svou flotilu přenosných jablečných počítačů, které nabízí pouze dva nebo čtyři Thunderbolt 3 porty, které mají konektor USB-C. I přesto, že v současné době už konektor USB-C využívá mnoho výrobců, tak k připojení nějakého staršího příslušenství, popřípadě monitoru či SD karty prostě a jednoduše potřebujete původní konektivitu. Po odstranění klasické konektivity byl Apple samozřejmě dlouhou dobu kritizován, aktuálně už si ale mnoho uživatelů jednoduše zvyklo na to, že využívají adaptéry, huby či docky.

Všemožných hubů, které dokáží s využitím jediného USB-C konektoru rozšířit konektivitu vašeho Macu o několik dalších konektorů, je na trhu k dispozici nespočet. Některé nabízí v rámci jednoho těla hned několik konektorů, jiné zase méně či pouze jeden. Každý uživatel se musí podle svých preferencí rozhodnout, jaký hub či adaptér chce využívat. Osobně si myslím, že je relativně zbytečné kupovat klasické adaptéry s jediným konektorem. Ve finále totiž zjistíte, že vám chybí nějaký další konektor – koupíte tedy další adaptér a ocitnete se v kruhu. Při používání pak musíte adaptéry často měnit, protože nemáte dostatek volných konektorů. O mnoho lepší je zpočátku připlatit za pořádný hub, který vám nabídne veškeré konektory, které můžete potřebovat. Na jeden takový hub, který rozšíří konektivitu vašeho MacBooku o deset portů, se podíváme v této recenzi – jedná se o ADAM elements CASA Hub X.

Zdroj: ADAM elements

Oficiální specifikace

Jak už jsem nakousl v nadpisu a odstavci výše, tak hub ADAM elements CASA Hub X nabízí celkově deset různých konektorů, které získáte osazením jediného USB-C konektoru na těle vašeho MacBooku. Konkrétně zmíněný hub nabízí 2x USB-A 3.1 čtečku SD a microSD karet, 2x USB-C 3.1, VGA, HDMI, LAN konektor a 3,5mm sluchátkový jack.

USB-A adaptéry nabízí přenos až o maximální rychlosti 5 Gb/s a nabíjení o výkonu 7,5W, první USB-C je určeno pouze pro přenos dat, a to až rychlostí 5 Gb/s, druhé USB-C je kromě přenosu dat o rychlosti až 5 Gb/s určeno k nabíjení, a to až o výkonu 100W. Co se týče VGA konektoru, tak ten je schopný zpracovat rozlišení až 1080p, v případě HDMI se můžete spolehnout na rozlišení až 4K UHD. LAN konektor pak podporuje 10 / 100 / 1000 Mb/s. Kromě MacBooků lze tento hub samozřejmě využít také s jinými zařízeními. Hub je oproti těm konkurenčním velikostně o něco větší, je ale nutné brát v potaz jeho konektivitu. Konkrétně je velikost 258 x 50 x 17 milimetrů a váha dosahuje 90 gramů. Stejně jako na všechny své ostatní produkty nabízí ADAM elements tříletou záruku, což mimo jiné vypovídá o perfektní kvalitě a zpracování. Cena ADAM elements CASA Hub X je 3 668 korun.

Zdroj: ADAM elements

Balení

ADAM elements patří mezi prémiové značky, za které si samozřejmě zaplatíte, ale na oplátku vám toho nabídnou opravdu mnoho – tento „jev“ lze pozorovat už v samotném balení. ADAM elements CASA Hub X vám přijde v typické bílé krabici. Na její přední straně najdete vyobrazený samotný hub s dostupnými konektory a specifikacemi. Přední část můžete jednoduše otevřít jako knížku, díky čemuž se můžete na samotný hub ihned podívat prostřednictvím průhledného plastu. Na druhé straně po otevření pak najdete kompletní popis konektorů, společně s podrobnými specifikacemi. Na zadní straně pak najdete ještě podrobnější popis všech konektorů, včetně schémat pro zapojení monitorů, maximálními rychlostmi přenosu a maximálním výkonu jednotlivých portů. Po otevření krabice stačí vysunout plastovou přenosku, ve které je hub vložený. Kromě samotného hubu získáte v balení ještě stylový a kvalitní šedý vak, který můžete využít při přenášení hubu, aby nedošlo k jeho poškrábání.

Zpracování

Recenzovaný hub ADAM elements CASA Hub X je zpracovaný z hliníku, stejně jako veškeré ostatní huby, které můžete na internetu zakoupit. Tento materiál je využitý především kvůli tomu, aby byl schopný dobře odvádět teplo. Pokud totiž hub kompletně zatížíte, tak se samozřejmě začne zahřívat. Kdyby byl hub vytvořen například z plastu, anebo z jiného materiálu, které dobře neodvádí teplo, tak by mohlo dojít k poškození, anebo třeba k požáru.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Na vrchní straně hubu se nachází branding ADAM elements, tak stejně i na té spodní. Z první boční strany se nachází USB-C konektor pro přenos dat a nabíjení, LAN konektor a 4K UHD HDMI, druhá boční strana pak nabízí 2x USB-A, čtečku SD a microSD karet a USB-C konektor pro přenos dat. Na přední straně se nachází pouze VGA konektor, na protější straně pak vývod USB-C kabelu, vedle kterého se nachází také 3,5mm sluchátkový jack. Opravdu velice pochválit musím zpracování samotného kabelu, který je oplétaný a rozhodně ho jen tak něco nezaskočí. Koncovka USB-C je poté zhotovena taktéž z hliníku a působí velmi robustně.

Osobní zkušenost

Osobně jsem ADAM elements CASA Hub X aktivně využíval po dobu několika týdnů a mohu říci, že mě zcela upřímně překvapil. Co si budeme nalhávat, na první pohled se jedná o „macka“, který je oproti ostatním hubům zhruba dvakrát tlustější – to je ale samozřejmě zdůvodněno veškerou konektivitou, kterou nabízí. Vzhledem k obrovské konektivitě jsem ale tak nějak očekával, že při maximálním využití musí docházet k obrovskému zahřívání, a že hub maximální zátěž po dobu několika hodin prostě a jednoduše nemůže zvládnout. Začal jsem tedy zahřívání hubu postupně testovat a opravdu jsem zůstal překvapený.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zahřívání se začne doopravdy projevovat až tehdy, pokud společně s USB-A konektory začnete používat také porty pro přenos obrazu. Největší zahřívání je pak zcela logicky způsobeno poté, co prostřednictvím USB-C konektoru začnete váš MacBook také nabíjet. Ani při maximálním využití a nabíjení však hub není tak moc horký jako jeho konkurence. Právě v tomhle má větší tělo výhodu, jelikož více materiálu zvládne rychleji a jednodušeji zpracovávat teplo. Výše zmíněný vak pro přenos hubu rozhodně doporučuji pokaždé využít – vzhledem k tomu, že je hub zpracován z hliníku, tak může jednoduše dojít k poškrábání.

Závěr

Pokud jste si pořídili MacBook a prozatím nemáte žádný USB-C hub, popřípadě pokud už nechcete nadále využívat jednoduché adaptéry, kterými si rychle zaplníte veškeré konektory na těle MacBooku, tak byste mohli sáhnout po ADAM elements CASA Hub X. Za tento hub si samozřejmě připlatíte, oproti konkurence však dostanete větší konektivitu, perfektní a bezchybné zpracování, společně se tříletou zárukou, která se vztahuje na jakoukoliv formu selhání hubu. Já osobně jsem si testování ADAM recenzovaného hubu více než užil, jelikož předčil mé očekávání. Jestliže nadchnul i vás, můžete si jej zakoupit pomocí odkazu níže. Já osobně mohu hub ADAM elements CASA Hub X s chladnou hlavou doporučit všem, kteří pro něj najdou využití.

ADAM elements CASA Hub X můžete zakoupit zde