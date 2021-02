Recenze nabíjecí stanice ADAM elements Omnia Pro: 100 wattů dostupných pro veškerá vaše zařízení

Jestliže patříte mezi vlastníky hned několika jablečných zařízení, tak většinu z nich samozřejmě musíte nabíjet – pokud tedy nemáte přímo iMac či Mac. Nabíjení vícera různých zařízení se však může velmi rychle proměnit v noční můru. Každé zařízení má totiž svůj vlastní kabel a často také adaptér. Kvůli tomu musíte mít ke kancelářskému stolu, popřípadě třeba k posteli, přivedený prodlužovací kabel s hned několika zástrčkami. Co si budeme nalhávat, tohle řešení je sice funkční, nikoliv ale elegantní. Pod stolem tak vzniká spleť kabelů, které musíte kočírovat, což není úplně milovaná činnost. Noční můrou je poté také cestování, kdy si musíte zabalit nespočet adaptérů, abyste byli schopni vše nabít. Z této šlamastyky se můžete rychle dostat využitím nabíjecí stanice s vysokým výkonem – například té od ADAM elements s názvem Omnia Pro, na kterou se podíváme v této recenzi.

Na našem magazínu už jsme se v minulosti produktům od společnosti ADAM elements věnovali. Ze zveřejněných recenzí již můžete vědět, že jsou tyto produkty opravdu velmi kvalitní, a to jak po stránce zpracování, tak po stránce funkčnosti. Jak už jsem zmínil výše, tak se v této recenzi podíváme na nabíjecí stanici Omnia Pro, která dokáže vydat výkon až 100 wattů, což většině uživatelům vystačí až nad hlavu. Tato nabíjecí stanice zvládne bez problémů napájet až čtyři různá zařízení, takže mimo jiné ušetříte tři místa v prodlužovacím kabelu či kupu místa v cestovním zavazadle. Pojďme se společně na nabíjecí stanici Omnia Pro podívat zblízka.

Zdroj: ADAM elements

Technické specifikace

Již v předchozím odstavci jsem nakousl, že nabíjecí stanice Omnia Pro nabízí výkon až 100 wattů. Na přední straně tohoto produktu najdete celkově čtyři konektory – konkrétně se jedná o dvojici USB-C (Power Delivery) a dvojici USB-A (QuickCharge). Samotná nabíjecí stanice se přímo zapojuje do zásuvky, nejedná se tedy o jakýsi „mezikus“, do kterého je nutné zapojit kabel a jeho druhý konec zastrčit do zásuvky. USB-C konektory mají výstup až 20 V – 5 A (100 W), klasické konektory USB-A poté až 12 V – 1,5 A (18 W). Nabíjecí stanice Omnia Pro váží pouhých 196 gramů a je velká 85 x 62 x 29 milimetrů, což je na poměry ostatních podobných nabíjecích stanic relativně málo. V tomto odstavci se ještě hodí zmínit, že ADAM elements nabízí na Omnia Pro tříletou záruku. Pokud se vám tedy s adaptérem cokoliv stane, tak jej stačí reklamovat. Právě tato prodloužená záruka svědčí o tom, že jsou produkty ADAM elements opravdu kvalitní a společnost si stojí za svým. Cenovka recenzované stanice je 2 679 korun, k dispozici je bílá a černá barva.

Technologie GaN

Nabíjecí stanice Omnia Pro využívá zbrusu nové technologie GaN (gallium nitride), čehož si můžete všimnout jak na samotném balení, tak v popisu produktu na webových stránkách. Pokud o technologii GaN slyšíte poprvé, tak se jedná o revoluční polovodičovou technologii, díky které je možné získat o mnoho efektivnější nabíjení, a to s o mnoho menší mírou zahřívání. Nabíjecí stanice, které využívají GaN, jsou poté díky tomu o mnoho menší, ale stále velice výkonné. Pokud jste se tedy po přečtení údajů o velikosti nabíjecí stanice Omnia Pro zarazili, stejně jako já, tak nyní již víte, proč tomu tak je.

Zdroj: ADAM elements

Balení

Jak už to bývá u produktů od ADAM elements ve zvyku, tak se můžete těšit na opravdu vymazlené balení. Omnia Pro vám přijde v typické bílé krabici s červenými prvky. Na přední straně se nachází vyobrazený název samotného produktu, společně s obrázkem dvou dostupných variant. Nechybí zde ani vyobrazené veškeré přednosti a ostatní funkce, které by měl uživatel znát. Pokud byste se chtěli na nabíjecí stanici přímo podívat, tak stačí, abyste přední část odklopili jako knihu. Po otevření si můžete stanici Omnia Pro ihned prohlédnout a zároveň se dočíst více o technologii GaN, společně s rozdělením výkonu při připojení jednotlivých zařízení. Z boční strany se pak dočtete více o bezpečnosti nabíjecí stanice, na zadní straně se nachází stanice Omnia Pro vyobrazené v akci, společně s dalšími specifikacemi.

Zdroj: redakce Letem světem Applem

Pokud se vrhnete do rozbalení krabice, tak stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které se kromě samotné nabíjecí stanice nachází také adaptéry do různých světových zásuvek (AU, EU a UK), samotný adaptér má US zástrčku. Dále v balení najdete dvoumetrový kabel, který je schopný přenášet výkon o hodnotě až 100 wattů. Vzhledem k tomu, že adaptér nabízí redukce na prakticky veškeré světové zásuvky, tak se očekává, že s ním budete cestovat – mimo jiné domu dále napovídá také velikost. Aby adaptér zůstal ve stoprocentní kondici, tak k němu v balení najdete také stylový obal v podobě pytlíku, do kterého můžete pěkně zpracovanou stanici vložit a ihned odjet kamkoliv budete potřebovat.

Zpracování

Kvalitu zpracování už jsem také svým způsobem nakousl v odstavcích výše. Ještě jednou si dovolím zopakovat, že je celý adaptér opravdu malý – jeho velikost činí 85 x 62 x 29 milimetrů. Pro lepší představu to znamená, že jej bez problémů vezmete do dlaně. Celkové zpracování musím opravdu pochválit – jednoduše řečeno bych ho shrnul slovem „špičkové“. U ADAM elements je každopádně perfektní zpracování zvykem, tudíž se není čemu divit – nabíjecí stanice je také relativně drahá, což by se mělo podepsat právě na zpracování. Z obou bočních stran stanice se nachází branding ADAM elements. Na zadní části najdete vyklápěcí kolíky, které se strkají do zásuvky, díky čemuž zamezíte případnému zachycení a poškození při přenášení. Na spodní straně se nachází kompletní specifikace a certifikáty, vepředu pak najdete celkově čtyři výstupní konektory. Jedná se o 2x USB-C a 2x USB-A konektory, nad mini se pak nachází ještě stavová dioda. V ruce působí nabíjecí stanice robustně a kvalitně, z velké části má matný povrch. Lesklý povrch byl využit pouze na okrajích přední části, kde se nachází konektory. Rozhodně je dobrým krokem to, že se tento lesklý povrch nenachází přímo okolo konektorů – při zastrkávání by téměř jistě došlo k poškrábání.

Osobní zkušenost

Nabíjecí stanici ADAM elements Omnia Pro jsem využíval po dobu několika týdnů a musím říct, že mě nijak nepřekvapila. Tím každopádně nechci říci, že by byla špatná, ba naopak. Vzhledem k vyšší ceně a perfektnímu zpracování jsem tak nějak očekával, že mě recenzovaná nabíjecí stanice nemůže žádným způsobem zklamat, což se nakonec ukázalo jako pravda. Zpočátku jsem pomocí Omnia Pro nabíjel můj 16″ MacBook Pro, jehož originální nabíjecí adaptér má 97 wattů. Při samotném nabíjení MacBooku nenastal žádný problém, jakmile jsem však začal pomocí USB-C nabíjet iPhone, tak samozřejmě došlo k rozdělení výkonu. Podle tabulky, kterou najdete po odklopení víka krabice, se výkon rozdělil na 65 wattů a 30 wattů. Při nabíjení zařízení je tedy nutné, abyste zvolili správné „schéma nabíjení“, v čemž vám pomůže právě zmíněná tabulka.

Zdroj: redakce Letem světem Applem

Nabíjecí stanice se při využití maximálního výkonu začala zahřívat, to je každopádně úplně normální. Bez problémů jste na těle mohli udržet ruku a pocitově byl povrch spíše vlažný, než aby byl horký. Během každodenního využívání jsem se nesetkal s žádnými problémy, které by nějak omezily funkčnost. Omnia Pro mě žádným způsobem nenechala ve štychu, nedošlo k žádnému výpadku či k nějakému neojedinělému chování. Vzhledem k tomu, že má stanice US zástrčku, tak jsem musel v tuzemsku využít redukci na EU zásuvku. Při využití redukce však kolíky adaptéru zaklopíte zpět tělu, a poté na ně redukci nasadíte. Redukce tedy žádným způsobem nenarušuje perfektní design stanice a nutno podotknout, že drží naprosto perfektně – nestane se tedy, že by se „vycvakla“, popřípadě že by se zlomila či jiným způsobem poškodila.

Závěr

Jestliže hledáte nějakou pořádnou nabíjecí stanici, která nabízí obrovský výkon pro nabíjení hned několika zařízení najednou, tak jste nyní dost možná narazili na to pravé ořechové. Je však nutné počítat s tím, že ADAM elements patří mezi prémiové značky, což se také podepisuje na ceně. Za vyšší cenu však získáte perfektní zpracování a bezkonkurenční velikost nabíjecí stanice. Mimo to pak v balení naleznete také redukce do všech světových zásuvek, takže namísto toho, abyste při cestování s sebou museli tahat čtyři různé adaptéry, tak vám postačí pouze tento jediný. Kromě adaptérů do zásuvek se v balení nachází perfektně zpracovaný dvoumetrový USB-C kabel, který dokáže přenést výkon až 100 wattů, což se hodí například pro nabíjení přenosného počítače. Jestliže jste tedy do nabíjecí stanice ochotni investovat, tak je ADAM elements Omnia Pro přesně určená pro vás – navíc získáte i tříletou záruku.

ADAM elements Omnia Pro koupíte zde