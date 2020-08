Recenze flashdisku pro iPhone ADAM Elements iKlips C: Perfektní řešení pro rozšíření úložiště

Při kupování nového iPhonu musíme provést několik důležitých rozhodnutí. Kromě toho, že si musíme vybrat model, tak je nutné vybrat také barvu a samozřejmě kapacitu úložiště. Co se týče barev, tak si každý z nás vybere jednoduše tu, kterou má rád. V případě úložiště je však třeba zvážit, co všechno na něj budete ukládat, a jak s ním vlastně budete pracovat. Mnoho jedinců automaticky sahá po nejnižší kapacitě úložiště, jelikož si myslí, že bude dostačovat. Po několika měsících používání se však objeví hláška o tom, že je kapacita úložiště iPhonu plná. Pokud jste i vy sáhli po základní variantě úložiště a máte nyní s volným místem problém, popřípadě pokud patříte mezi náročné uživatele, tak pro vás mám skvělý produkt.

V případě, že potřebujete někam uložit nějaká data navíc, anebo tato data chcete jednoduše přenášet mezi vícero zařízeními, tak by se vám mohl hodit jakýsi flash-disk pro iPhone a ostatní zařízení Bohužel, iPhone prozatím stále disponuje konektorem Lightning, takže je nutné zakoupit příslušenství právě s tímto konektorem. Čím dál tím víc populární se stávají speciální flash-disky, které mají na jedné straně právě Lightning, a na druhé poté USB či USB-C. Tyto flash-disky jsou naprosto skvělé pro přenášení a ukládání dat a na trhu jich najdete čím dál tím více. Asi nejznámější je varianta SanDisk iXpand, v tomto článku se však podíváme na elegantní řešení od ADAM Elements, které nese název iKlips C. Vrhněme se tedy přímo na věc a pojďme se podívat, co všechno tento flash-disk pro iPhone umí.

Oficiální specifikace

Jak už jsem nakousnul v úvodu, tak recenzovaný flash-disk ADAM Elements iKlips C nabízí celkově dva konektory, každý z nich je umístěn na jedné straně těla. Prvním konektorem je specifický Lightning, určený pro jablečná zařízení, na druhé straně poté najdete USB-C. Právě v tomto případě se iKlips C liší od konkurenčního SanDisk iXpand – ten totiž nabízí klasické USB. Není samozřejmě žádný problém zakoupit za pár korun redukci, každopádně pokud vlastníte jeden z novějších Maců či MacBooku, tak mi někteří z vás možná dají za pravdu, že je o něco příjemnější používat zařízení bez redukce. Záleží však samozřejmě na vašich preferencích a na tom, zdali častěji využíváte USB či USB-C.

Co se týče přenosových rychlostí, tak iKlips C při připojení přes Lightning dosahuje přenosové rychlosti až 30 MB/s, konektor USB-C poté přenosové rychlosti až 130 MB/s. iKlips C samozřejmě podporuje formát exFAT, který je nutné využít v případě, že chcete přenášet data mezi jablečnými zařízeními a zařízeními s operačním systémem Windows či Android. Velikost recenzovaného flash-disku je 63.2 x 22.2 x 10.3 mm, váha je poté pouze 14.2 g. Zvolit si poté můžete kapacitu buď 128 GB anebo 256 GB, při výběru opět musíte zvážit vaše preference. Nechybí samozřejmě certifikace Made For iPhone (MFi), díky čemuž získáte jistotu funkčnosti flash-disku i v budoucích verzích iOS a iPadOS.

Balení rozhodně neurazí

Pokud se rozhodnete pro zakoupení flash-disku ADAM Elements iKlips C, dorazí vám malá stylová krabička. Na přední straně naleznete branding ADAM Elements, společně s průhledným okénkem, díky kterého si můžete flash-disk iKlips C ihned prohlédnout. Na přední straně se poté nachází různé specifikace a vlastnosti produktu. Z boku poté najdete QR kódy pro stažení manuálu, společně se seznamem zařízení, pro která je iKlips C určen. Na zadní straně si můžete iKlips C prohlédnout v akci, nechybí také další informace o vlastnostech a specifikacích, společně s popisem konektorů a další. Po otevření krabičky stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které se kromě samotného flash-disku nachází také černý silikonový obal. Ten je naprosto perfektní, jelikož oba dva konektory iKlips C „vyčuhují“ z těla a bez obalu riskujete jejich poškození. Silikonový obal konektory jednak zakryje, a jednak vytvoří ucelený design klasického flash-disku.

Zpracování na vysoké úrovni

Určitě vás u tohoto flash-disku zajímá, jak je na tom celkové zpracování. Nutno podotknout, že zpracování je doopravdy na vysoké úrovni – zapomeňte tedy na využití plastů či jiných nekvalitních materiálů. Samotné tělo iKlips C je vyhotoveno z hliníku. Ten se sice může jednoduše časem poškrábat, každopádně chrání vnitřnosti flash-disku proti okolním vlivům. Na jedné straně těla najdete branding společnosti ADAM Elements, společně s informací o variantě úložiště. Z druhé strany poté najdete označení iKlips C. Kromě toho se na této straně nachází malý otvor, skrze který prosvítá modrá LED dioda označující činnost samotného flash-disku. Tuto LED diodu byste u jiných flash-disků hledali marně a nutno podotknout, že se v některých případech rozhodně může hodit.

Jediné, co mi na zpracování lehce vadí, jsou již zmíněné vystrčené konektory Lightning a USB-C. I přesto, že jsou konektory zalité ve velmi odolném těle, tak by někteří uživatelé mohli mít strach z toho, že s nimi někde zavadí, čímž dojde k ulomení. Pro přenášení tedy vždy doporučuji využít silikonový obal, který je součástí balení. Vzhledem k různé velikosti obou konektorů je nutné zmíněný silikonový obal nasadit správě – jeden otvor je menší (Lightning), než ten druhý (USB-C).

Menší trable s aplikací…

Jak jistě můžete tušit, tak k ovládání iKlips C na iPhonu potřebujete nějakou tu aplikaci. Bohužel hned na začátek mohu říct, že tento flash-disk neumí komunikovat s nativní aplikací Soubory od Applu, což by některým uživatelům možná nemuselo vyhovovat. Nutno podotknout, že s výběrem aplikace jsou menší trable. Pokud totiž iKlips C zapojíte do vašeho iPhonu, tak se vám zobrazí notifikace o tom, že pro správnou funkci tohoto flash-disku je nutné stáhnout stejnojmennou aplikaci iKlips C, na kterou vás umí notifikace přesunout. Po přesunutí se však otevře App Store s další hláškou, která říká, že aplikace iKlips C není k dispozici v naší zemi. Tímto způsobem tedy aplikaci nestáhnete. Pro použití iKlips C je tedy nutné, abyste manuálně přešli do App Storu a vyhledali aplikaci s jednoduchým názvem iKlips, kterou je poté nutné stáhnout. Po stažení aplikace už vše funguje, jak má.

Ovládání a používání aplikace iKlips

Jakmile aplikaci spustíte, tak se nelekněte prvotní obrazovky, na které se musíte registrovat. Ovládání na této obrazovce je o něco složitější, avšak jakmile vyplníte vše potřebné, tak se ocitnete v prostředí, které už je naopak velmi jednoduché na používání a po designové stránce vypadá o mnoho lépe. Na domovské obrazovce se vám zobrazí informace o tom, kolik procent úložiště je zaplněno, společně s klasickým numerickým údajem o využití úložiště. K dispozici je poté několik sekcí, do kterých se v aplikaci můžete přepnout. V Moje soubory si můžete nechat zobrazit všechny soubory, které se na iKlips C nachází, kromě toho si zde můžete přetáhnout soubory z úložiště iPhonu či z iCloudu – tato sekce tedy slouží jakožto jakýsi správce souborů. Pokud klepnete na tlačítko Záloha, tak si můžete nastavit zálohování vašeho zařízení, konkrétně fotografií, kontaktů, kalendáře, různých aplikací a mnoho dalšího.

V sekci Stáhnout se poté můžete přesunout buď na stránky YouTube či Vimeo, ze kterých si můžete nechat stáhnout vámi vybrané video. Vpravo nahoře se nachází nastavení aplikace, kde najdete různé nástroje, nastavení zálohování, oznámení, pozadí, zabezpečení aplikace pomocí kódu a Touch ID či Face ID. Nechybí ani sekce pro přihlášení ke cloudovým službám anebo možnost pro aktualizaci firmwaru. Kromě toho vlevo dole najdete ikonu mikrofonu – pokud na ni klepnete, tak se zobrazí záznamník, jehož záznam se uloží přímo na iKlips C, vpravo dole se poté můžete přesunout do integrovaného fotoaparátu. Veškerá média, která pomocí něj vytvoříte, se taktéž opět uloží na iKlips C. Aplikace se, tedy kromě zmíněného přihlášení, ovládá opravdu skvěle a rychle si na ni zvyknete.

Závěr

Pokud potřebujete rozšířit úložiště vašeho iPhonu či iPadu, popřípadě pokud hledáte nějaký flash-disk, který byste mohli využít jak na vašem mobilním zařízení, tak na Macu či jiném počítači, tak jste právě narazili na to pravé ořechové. ADAM Elements iKlips C je naprosto elegantním a moderním řešením. Pomocí tohoto flash-disku můžete jednoduše přenášet soubory mezi všemožnými zařízeními, zároveň je možné pomocí aplikace iKlips provádět zálohy vašich dat. Prakticky bezchybné je také zpracování tohoto produktu – tělo je zhotoveno z hliníku a vystrčené konektory můžete jednoduše ochránit silikonovým obalem, který je součástí balení. iKlips C je k dispozici ve dvou variantách, konkrétně 128 GB a 256 GB, cenovka je stanovena na 3 399 korun, respektive 5 199 korun. Pokud jste ochotni tuto cenovku zaplatit, tak si můžete být jistí, že nebudete zklamáni. iKlips C mohu s naprostým klidem jen a jen doporučit.