Recenze SanDisk iXpand Flash Drive: Nesmírně užitečný gadget s minimem nedostatků

Není tomu tak dávno, co jsme vám na našem magazínu přinesli recenzi speciálního flash disku SanDisk iXpand Flash Drive Go, díky kterému můžete velmi jednoduše výrazně rozšířit úložiště vašeho iPhonu. Model iXpand Flash Drive Go není nicméně tím jediným “rozšiřovačem paměti”, který má SanDisk ve své nabídce. V dnešní recenzi se proto detailně podíváme na jeho služebně staršího kolegu iXpand Flash Drive.

Technické specifikace

Jak již bylo zmíněno výše, iXpand Flash Drive je o něco starší produkt než Flash Drive Go, čemuž odpovídá i jeho design. Ne, že by nebyl líbivý, avšak oproti modelu Go působí trochu zastarale. Z hlediska zpracování se jedná o atypický flash disk s koncovkou USB-A na jedné straně a Lightningem na straně druhé. Ten je umístěn na jakémsi plastovo-silikonovém krku, který lze poměrně snadno ohnout do potřebného úhlu, aby jej bylo následně snadné zasunout do zařízení s Lightningem. Oproti verzi Go sice není Lightning až tak dobře chráněn, jelikož jej nic nepřekrývá, avšak díky vylisované prohlubni v silikonovém krku se mu přeci jen nějaké elementární ochrany dostává. Kdyby vás pak zajímaly rychlosti čtení a zápisu, ty výrobce drží zčásti v tajnosti. Při mém měření jsem se nicméně při zápisu dostal na zhruba 30 MB/s a při čtení na 93 MB/s, což nejsou vzhledem k povaze produktu vůbec špatné hodnoty a proto věřím, že cílové skupině rozhodně postačí. Z pohledu uživatele nového MacBooku s USB-C/Thunderbolt 3 porty si nicméně musím postěžovat na to, že u iXpandu nasadil SanDisk USB-A, kvůli čemuž je tak flash disk s novými Macy využitelný jen skrze redukci. Je to určitě škoda. Vždyť cílovka tohoto produktu je naprosto jasná a jelikož Apple již na USB-A nevsází poměrně dlouho, myslím, že jeho nasazení zde je přinejmenším nešťastné. Kdyby byly v nabídce iXpandy jak s USB-A, tak USB-C, bylo by to úplně o něčem jiném.

Kdyby vás pak zajímaly přesné rozměry produktu, ty jsou 5,9 cm z hlediska délky, 1,3 cm z hlediska výšky a 1,7 cm z hlediska šířky při 5,4 gramech. Jedná se tedy o skutečného prcka, který se vejde téměř kamkoliv. Díky jeho poměrně bytelné konstrukci si navíc můžete být jisti, že se hned tak nepoškodí. Je ale samozřejmě potřeba brát zřetel na to, že kvůli odkrytému Lightningu jej není dobrý nápad dávat například mezi ostré předměty a tak dále. Disk lze zakoupit v 16 GB, 32 GB a 64 GB variantě, přičemž cena nejnižší varianty je standardně 739 korun, střední 933 korun a nejvyšší 1199 korun.

Co se týká softwarové podpory produktu, pro jeho funkčnost je nutné do iPhonu, iPadu či iPodu touch stáhnout aplikaci iXpand Drive, která slouží pro správu souborů. Ta je funkční od iOS 8.2, takže věřím, že v tomto směru mít nikdo z vás problém nebude, jelikož naprostá většina jablíčkářů využívá iOS 13 či iOS 12. Aby vám iXpand bez problému fungoval i v počítači, je v něm nutné mít nainstalovaný Mac OS X 10.8 nebo Windows Vista.

Testování

Jak jsem již zmínil v předešlém odstavci, pro funkčnost iXpandu je nutné do vašeho iOS zařízení stáhnout aplikaci iXpand Drive, která slouží pro správu přenosu souborů. Bát se jí však rozhodně nemusíte. Její využívání je totiž díky přívětivému uživatelskému prostředí naprostá hračka a navíc běží opravdu stabilně.

Přes aplikaci toho lze s flash diskem provádět relativně dost. Alfou a omegou produktu je jednoduchý přenos dat mezi počítačem a telefonem a to de facto jakýchkoliv. Zatímco fotky a videa jsou přiřazovány po transferu z flashky do telefonu rovnou do jeho fotogalerie, ostatní přenášené soubory naleznete v aplikaci Soubory, ve které se automaticky vytvoří nová složka iXpand obsahující právě přenášené věci. Přes aplikaci Soubory lze pak data vyjma fotek a videí posílat i opačným směrem – tedy z telefonu na flashku, ze které je lze následně přetáhnout do počítače. Co se pak týče výše zmíněných fotek a videí, ty se přesouvají přes aplikaci, ve které je pro tento úkon vytvořená speciální funkce.

Jelikož je přenos dat oběma směry naprosto jednoduchý, je dle mého skoro až zbytečné jej jakkoliv do hloubky popisovat. Celý proces proto shrnu skutečně jen velmi obšírně, jelikož si jsem jist, že s ním mít problémy nebudete. V případě, že chcete přetáhnout fotky či videa na flashku z telefonu, stačí v aplikaci zvolit Kopírovat soubory a následně Kopírovat fotky. Ty si následně už jen označíte a máte hotovo. Pro kopírování jiných souborů je pak potřeba jít přímo do aplikace Soubory, v těch najít připojenou flashku a do té jednoduše zkopírovat vše, co chcete mít na disku uložené. Nejedná se tedy o nic, co byste ze Souborů neznali již z dřívějška. A kopírování z věcí z flash disku na telefon? Víceméně totéž v bledě modrém – tedy. V aplikaci zvolíte příslušnou možnost pro přenos dat, označíte si vše, co z flashky chcete překopírovat do telefonu a je hotovo. Fotky a videa jsou rázem ve fotogalerii, zbylé soubory pak v Souborech. V těch je pak samozřejmě můžete různě přesouvat a upravovat tak, aby vám jejich uspořádání vyhovovalo.

Kromě přenosu dat sem a tam lze iXpand Flash Drive využít i jakožto zálohovací disk. Zálohy telefonu na disk se provádí opět přes aplikaci iXpand Drive, přičemž na výběr máte ze zálohy knihovny fotek, sociálních sítí (též fotek z nich), kontaktů a kalendářů. Zálohování je stejně jako přenos dat velmi jednoduchý. Stačí pro něj totiž de facto jen po připojení flash disku zvolit kýženou možnost a máte hotovo. Obsah, který chcete zazálohovat, je za chvíli na disku, což je zkrátka super. Mějte však na paměti, že čas potřebný k zálohování a potažmo i k přenosu fotek a tak podobně se odvíjí od velikosti přenášených či zálohovaných dat. Pokud budete tedy přenášet například několik tisíc fotek, pár minut to zkrátka zabere.

Další užitečnou vychytávkou iXpandu je možnost přehrávání multimediálního obsahu přímo z něj. Aplikace totiž nabízí vlastní přehrávač, který vám konzumaci filmů, seriálů, videí, hudby či jiného multimediálního obsah umožní. Je nicméně potřeba dodat, že aplikace podporuje jen standardní světově nejvyužívanější formáty. Pokud tedy máte své filmy uložené ve formátech, které dokáží přelouskat jen speciální přehrávače, zde nepochodíte. Kdybych pak měl hodnotit plynulost přehrávání, osobně jsem se s problémy nesetkal. Všechny filmy a videa, která jsem si z flashky pouštěl, běžela bez záseku. Nicméně je potřeba říci, že podobná konzumace obsahu není vzhledem k tomu, že při ní z telefonu stále trčí “něco navíc” úplně uspokojivá. Jako nouzové řešení ale využitelné.

Za nouzové řešení bych označil i poslední funkci, kterou flash disk nabízí. Tou je konkrétně možnost fotografování či natáčení telefonem přímo na něj, díky čemuž v něm tak lze velmi slušně šetřit jeho úložiště. Nicméně i zde platí, že kvůli trčící flashce z Lightning portu se o dvakrát pohodlné řešení nejedná a proto jej budete využívat pravděpodobně jen velmi málo, jestli tedy vůbec. Přesto je ale fajn vědět, že něco podobného iXpand Flash Drive nabízí a v případě nouze tuto vychytávku využít.

Resumé

Nesmírně užitečný gadget s minimem nedostatků.

Nesmírně užitečný gadget s minimem nedostatků. Tak přesně takto bych v krátkosti SanDisk iXpand Flash Drive charakterizoval. Jedná se totiž o skutečně velmi užitečné příslušenství, jehož využitelnost je opravdu široká a díky kterému si můžete dovolit koupit bez větších výčitek místo iPhonu s větším úložištěm model s úložištěm menším. Jasně, zcela stoprocentně interní úložiště iPhonu nenahradí, avšak příliš daleko k tomu nemá. Pokud tedy potřebujete pomocníka, který vám pomůže s jednoduchým přenášením dat z počítače do telefonu a naopak či sháníte něco, čím napumpujete do svého úložiště další gigabajty volného místa navíc a to ideálně za dobrou cenu, právě jste to našli.