Recenze ochranného obalu Pipetto pro MacBook: Vysoká odolnost a skvělý design

Co si budeme nalhávat, jablečné počítače jsou i v těch nejlevnějších konfiguracích pro většinu Čechů ne úplně levné. Pokud někdo Mac či MacBook vlastní, tak to znamená, že za něj utratil minimálně celý průměrný plat v České republice – bavíme-li se samozřejmě o nejnovějších zařízeních. Za tuto cenu však uživatel získá výkonný stroj s perfektním zpracováním a hlavně s vychytaným operačním systémem macOS. Nejoblíbenější jsou z řady jablečných počítačů MacBooky, a to především kvůli jejich kompaktnosti.

Při přenášení svůj MacBook vystavujeme obrovskému nebezpečí. Stačí se nějak špatně pohnout anebo udělat prudký pohyb a celé zařízení vám může spadnout na zem, popřípadě s ním můžete někam narazit. Pokud nemáte alespoň nějaký obal, tak v tom lepším případě dojde jen k poškození skvěle zpracovaného šasi, což rozhodně zamrzí, často ale dochází k poškození vnitřních částí či displeje. V tomto případě by se rozhodně jeden takový obal, který by váš jablečný přenosný počítač dokázal ochránit, hodil. Na trhu je podobných obalů k dispozici hned několik – některé jsou drahé a robustní, jiné zase levné a ne tak odolné. V dnešní recenzi se společně podíváme na vysoce odolný ochranný obal Pipetto pro MacBook.

Specifikace, zpracování a využité materiály

Hned na začátek recenze vám mohu říci, že je ochranný obal Pipetto doopravdy velmi odolný. Jedná se o přesně vytvořený obal pro váš 13″ anebo 15″/16″ MacBook, který zaručí, že se s ním rozhodně nic nestane. Abychom byli konkrétní a nechodili okolo horké kaše, tak si pojďme říct více o využitých materiálech, a jak je vlastně celý obal vyrobený. Vnější strana obalu je vytvořena z velmi odolného ripstopu (viz níže), který dokáže odolat roztržení, poškrábání či pořezání, kromě toho ale také do určité míry vodě. Vnitřní strana obalu, která se vám ukáže po rozškrtnutí pevného a odolného zipu, je podšitá měkkou umělou kožešinou. Tento materiál je zvolen velmi chytře – mnoho obalů totiž sice nabízí pevný vnější materiál, který slouží pro ochranu proti nárazům, je však ale nutné podotknout, že se zařízení může poškrábat i uvnitř samotného obalu – stačí, aby se dovnitř obalu dostal nějaký malinký kamínek, anebo jakákoliv jiná nečistota.

Při přenášení se MacBook v obalu hýbe a stejně tak se hýbe i zmíněná nečistota – a právě tak dochází k poškrábání. Měkká umělá kožešina dokáže všechny tyto nečistoty „pohltit“, a tak k poškrábání MacBooku jednoduše nemůže dojít. Zatím jsme se ale bavili jen o těch materiálech, které jdou vidět. Mezi ripstopem a zmíněnou kožešinou se nachází ještě 5mm paměťová pěna, která dokáže absorbovat a ochránit zařízení před případným pádem či jiným nárazem. I přesto, že je obal Pipetto velmi odolný a robustný, tak je nutné zmínit, že rozhodně není těžký, ba naopak je velmi lehký, díky čemuž se v něm zařízení přenáší o to jednodušeji. Ochranný obal Pipetto je k dispozici ve třech barvách – v černé, modré navy a v růžové/tělové.

Co je to ripstop?

V předchozích odstavcích jsem hned několikrát zmínil slovo ripstop. Je dosti pravděpodobné, že jste tohle slovo ještě neslyšeli – nehledejte v tom ale žádnou vědu. Ripstop je jednoduše řečeno velmi pevná tkanina, která je vyrobena zvláštní technikou. Do původní, tenké textilie, jsou při výrobě ripstopu zatkány s odstupem 5-8 mm tlustější niti, a tak společně s členitou strukturou vzniká také velká odolnost samotného materiálu. Ripstop byl vůbec poprvé vyvinut ve Spojených státech amerických, a to již za dob druhé světové války. Konkrétně se při výrobě ripstopu využívají hlavně polyamidové vlákna, časté je použita také bavlna ve směsi s polyamidem, polyesterem a s aramidovými vlákny.

Odolnost a praktičnost hrají prim

Pokud se pro zakoupení ochranného obalu Pipetto rozhodnete, tak nečekejte bůhvíjaké balení. Obal vám jednoduše přijde zajištěný v kartonovém obalu, na kterém najdete různé informace právě o ripstopu a o vlastnostech samotného obalu. Jakmile obal z kartonu vytáhnete, tak už jej můžete ihned začít používat. Hned na první pohled si všimnete odolného zipu s velkými zuby, který se liší od v dnešní době častěji využívaných zipů s malými zuby. Tyto větší zuby jsou o mnoho odolnější a nestává se, že by se mezi nimi zasekl například kus látky či cokoliv jiného. Pevné jsou také samotné pojezdy zipu, díky kterým je zavírání a otevírání obalu velmi jednoduché a příjemné. Kromě samotné velké kapsy pro vložení MacBooku najdete na jedné ze stran také menší kapsičku, do které si můžete vložit různé příslušenství – například nabíječku, externí disk, anebo nějaké dokumenty.

Skvěle vybrané materiály

Po otevření se obalu můžete přesvědčit o mých slovech z jednoho z výše uvedených odstavců. Materiál, který je využitý uvnitř obalu, je doopravdy velmi příjemný na dotek a váš MacBook se v něm bude cítit jako v bavlnce (byť je uvnitř využitá umělá kožešina). Jedinou nevýhodou je dle mého názoru fakt, že u ochranného obalu Pipetto nenajdete žádnou úchytku, za kterou byste mohli celý obal se zařízením uvnitř vzít. Pokud chcete v obalu Pipetto zařízení přenášet, tak celý obal musíte vzít například pod paži, anebo do dvou rukou, což je podle mě obrovská škoda. Na druhou stranu však obal Pipetto prakticky žádným způsobem nezvýší váhu zařízení při přenášení, jelikož je celý obal doopravdy velmi lehounký, a tak je přenášení stále velmi jednoduché.

Resumé

Pořídili jste si nový MacBook? Máte strach, že vám při přenášení váš MacBook spadne a rozbije se? Podařilo se vám už MacBook upustit na zem a nyní hledáte ideální obal, který přenosný jablečný počítač před případným dalším pádem ochrání? Pokud jste si alespoň na jednu z uvedených otázek odpověděli kladně, tak je pro vás ochranný obal Pipetto to pravé ořechové. Jeho vnější strana je vyhotovena z odolného ripstopu, uvnitř se poté nachází jemná kožešina, díky které se váš MacBook při přenášení nepoškrábe. Mezi těmito materiály se poté nachází 5mm paměťová pěna, jež dokáže absorbovat nárazy při pádech, a tak zařízení 100% ochránit. Celkové zpracování obalu je velmi robustní a odolné, pochválit lze také využití zipů s velkými zuby či kapsu na příslušenství. Ochranný obal Pipetto na MacBook vás vyjde na příjemných 1099 korun.