Recenze antivirových ubrousků na elektroniku LiquidNano STERI-WIPE: Kvalitní ochrana proti koronaviru

Na trhu je v momentální koronavirové době doslova přehršel různých antibakteriálních ubrousků, přípravků, prostředků, sprejů a podobných výrobků. Těm bystřejším z vás však z názvu koronavirus došlo, že se nejedná o bakterii, ale právě o virus. Antibakteriální přípravky vám tedy v boji s koronavirem rozhodně nepomohou. Zkrátka a jednoduše, jedná se o klasickou formu marketingu a využívání mentality lidí. Na trhu však existují i takové ubrousky, které se dají označit za antivirové a zároveň antibakteriální. Ty jsou však pochopitelně kvůli složení mnohonásobně dražší a bohužel, mezi nejprodávanějšími produkty je rozhodně nenajdete. Lidé si zkrátka a jednoduše raději koupí něco, co je levné a nejspíše nefunguje, než aby investovali do dražšího a především funkčního produktu.

AntiVIROVÉ ubrousky LiquidNano STERI-WIPE

V dnešní recenzi se společně podíváme na jeden produkt, který je kvůli výše zmíněnému důvodu v ústraní. Jedná se o antibakteriální a antivirové ubrousky LiquidNano STERI-WIPE. Kromě toho, že tyto ubrousky dokáží zabít okolo 181 bakterií a virů, tak na přetřeném povrchu vytvoří ochrannou vrstvu. V případě klasických levných ubrousků navíc vzniká tzv. hygienická mezera, kdy dezinfekce po přetření funguje jen do té doby, dokud se nevypaří. Technologie LiquidNano STERI-WIPE na povrchu vytvoří speciální ochrannou vrstvu, která na něm vydrží až po dobu deseti dnů. Tímto způsobem tedy dochází k vyplnění zmíněné hygienické mezery a na přetřeném povrchu nedochází k rekontaminaci škodlivých bakterií a virů.

Jak to celé funguje?

Zajisté se mezi našimi čtenáři najdou nějací odborníci, které určitě zajímá, jak technologie LiquidNano STERI-WIPE funguje. Tato technologie je principiálně postavena na kontinuální tvorbě ultratenkého filmu s dlouhotrvajícím efektem. Technologie v tomto případě využívá sol-gel proces, kdy je na základě tekuté báze vyvíjena pevná gelová báze. Do vznikající pórovité struktury jsou zapouštěny biocidy k ničení mikroorganismů. Tyto jsou pak vypalovány v okamžiku kontaktu s vodou, jelikož mikroorganismy jsou vždy obklopeny tenkou vrstvou vody. Pro ty méně zdatné se po přetření vytvoří na povrchu jakýsi ultratenký film, který jednak zabije všechny mikroorganismy (bakterie, viry a další), a jednak zabraňuje další rekontaminaci.

Ultratenký film vás rozhodně rušit nebude

Někteří z vás by určitě mohli namítat, že ultratenká vrstva, která po přetření povrchu vzniká, musí nějakým negativním způsobem onen povrch ovlivnit – například, že po přetření displeje po něm nebude prst klouzat tak hladce, apod. Opak je však pravdou – po přetření ultratenký film vůbec nepoznáte a přetřený povrch bude mít naprosto stejné vlastnosti, které měl před přetřením. Výsledkem aplikace je tedy super hladký povrch, který každou další aplikací zesilujete. Technologii LiquidNano STERI-WIPE můžete pomocí ubrousků aplikovat na celý povrch jakéhokoliv mobilního zařízení, smartphonu, tabletu a dalších povrchů. Jak už jsem navíc zmínil dříve, tak tato technologie zabraňuje další rekontaminaci. Dlouhodobá a antivirová schopnost je navíc k tomu certifikována ASTM E 2180.

Jak probíhá aplikace a čištění?

Aplikace technologie pomocí ubrousku je velmi jednoduchá. Stačí, abyste dezinfekční ubrousek vyjmuli z obalu, a poté s ním po dobu 20 sekund přejížděli po čištěném povrchu. Po těchto 20 sekundách ubrousek otočte na druhou stranu a poté s ním po čištěném povrchu přejíždějte po dobu dalších 30 sekund. Ubrousek poté vyhoďte a čištěný povrch nechte 2 minuty zaschnout. V případě, že na čištěném povrchu zůstanou nějaké zbytky či „drobky“, tak je stačí suchým hadříkem či kapesníkem očistit.

Věděli jste o tom, že…

…displej telefonu je nejvíce kontaminovaný povrch, se kterým se můžete setkat? Stačí si uvědomit, kde všude za celý den saháte, a kdy váš telefon používáte. Je vědecky dokázáno, že na 2,5 cm čtverečních se nachází v případě:

mobilního telefonu 25 127 bakterií,

kliky od dveří 8 643 bakterií,

dotykové obrazovky 4 500 bakterií,

kuchyňské linky 1 736 bakterií a

záchodového prkýnka 1 201 bakterií.

Většina z vás by nejspíše řekla, že na záchodovém prkénku musí být zákonitě více bakterií, než na displeji mobilního telefonu. Během dne se však několikrát dotkneme klik od dveří, záchodových prkýnek, kuchyňské linky a dalších předmětů hned několikrát – a poté naše špinavé prsty položíme na mobilní zařízení. Už vám to dochází?

Tyto ubrousky by si zajisté vybral i Donald Trump!

Pokud alespoň sem tam sledujte dění okolo koronaviru, kterého je i nadále plný internet, zprávy a všeobecně média, tak vám dost možná neuniklo video s prezidentem Spojených států amerických, Donaldem Trumpem. Ten v rámci tiskové konference dostal naprosto úchvatný nápad – když přece dezinfekce zabíjí bakterie a viry, tak proč by se nemohla vstříknout do plic nemocného pacienta, který by se zázračně vyléčil? V tomto případě nejspíše dojde každému vzdělanějšímu jedinci, že se jedná o holý nesmysl. Kdyby však měl pan Trump pravdu a lidem by se povedlo dezinfekci do plic nějakým způsobem vstříknout, tak by bylo rozhodně důležité vybrat tu správnou dezinfekci. A tyto recenzované ubrousky s technologií LiquidNano STERI-WIPE by rozhodně patřily mezi žhavé kandidáty. Tento odstavec berte samozřejmě s určitou nadsázkou – proti prezidentovi USA samozřejmě vůbec nic nemáme, ba naopak. I vy ale musíte uznat, že byl tento projev minimálně vtipný a pan Trump jej určitě nemyslel vážně.

Resumé

Až se příště budete poohlížet po nějakých dezinfekčních ubrouscích, které podle vašeho názoru zaručeně musí nový typ koronaviru, jenž způsobuje onemocnění COVID-19, zničit, tak si zkuste vzpomenout na tento článek. Není dezinfekce jako dezinfekce a je třeba pečlivě vybírat, abyste se před koronavirem ochránili. Namísto bezvýznamného antibakteriálního gelu o objemu 10 ml za 500 korun byste rozhodně měli zvážit, zdali neuděláte lépe nákupem funkčních antibakteriálních a antivirových ubrousků s technologií LiquidNano STERI-WIPE, které kromě toho, že zničí až 181 různých mikroorganismů, vytvoří ultratenký ochranný film, jenž zabrání další rekontaminaci po dobu až 10 dní.

Ubrousky zakoupíte ve dvou baleních

Tyto ubrousky můžete zakoupit ve dvou různých baleních. V prvním, menším balení, najdete celkově 4 ubrousky s technologií LiquidNano STERI-WIPE. Tohle balení vás vyjde na 179 korun. Pokud máte hned několik zařízení, které chcete těmito zázračnými ubrousky ošetřit, tak můžete sáhnout po větším balení za 449 korun, ve kterém najdete celkově 12 kusů těchto ubrousků. Hygienu byste měli rozhodně dodržovat i po koronaviru, tudíž nákupem většího balení rozhodně krok vedle neuděláte. Volba je však samozřejmě na vás.