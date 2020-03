Recenze HDMI redukce s USB-C napájecím kabelem Adam Elements CASA H180

Pokud patříte mezi vlastníky nejnovějších MacBooků, tak jistě víte, že to s jejich konektivitou není žádná sláva. Základní modely mívají momentálně pouze dva Thunderbolt 3 konektory, pokročilejší a dražíš MacBooky poté maximálně čtyři. V případě, že k těmto MacBookům chcete připojit například několik USB zařízení, společně s nabíječkou a drátovým připojením k internetu, tak se dostupné Thunderbolt 3 porty stanou prakticky nedostupnými.

Vzhledem k tomu, že jsou Thunderbolt 3 porty velmi výkonné, tak to lze vyřešit vcelku jednoduše pomocí rozšířených adaptérů. Takové dražší adaptéry často nabízí například několik USB konektorů, možnost připojení SD karet, společně s Ethernet připojením a USB-C konektorem pro nabíjení v jednom. Ne všichni uživatelé však chtějí zbytečně utrácet za velké adaptéry, které ve finále ani nevyužijí. Pokud patříte mezi uživatele, kteří by chtěli jeden z portů na MacBooku ušetřit a zároveň potřebujete připojit monitor pomocí HDMI kabelu, tak pro vás mám skvělý produkt – jedná se o Adam Elements CASA H180 HDMI redukci, společně s USB-C napájecím kabelem. Nutno však podotknout, že tato redukce není určená pouze pro MacBooky, ale také pro další zařízení, která disponují USB-C portem – z jablečného světa se jedná tedy například o nejnovější iPady Pro. Pojďme se společně v této recenzi na tuto redukci podívat blíže.

Technické specifikace

Z úvodního popisu jste dost možná nepochopili, co tato redukce vlastně dokáže – na první pohled to nebylo jasné ani mně, avšak po rozbalení jsem redukci přišel na kloub. Abyste tedy byli v obraze, tak Adam Elements CASA H180 je USB-C – HDMI redukce. Kabel má v tomto případě celkově tři konektory. První z nich, ve tvaru samce USB-C, zapojíte do vašeho Thunderbolt 3 portu na MacBooku. Na druhé straně se poté nachází konektor samce HDMI, jenž zapojíte do vašeho monitoru, televize, anebo jiného zařízení, na které chcete promítat váš obraz. Třetím konektorem je poté samice USB-C, díky které můžete vašemu MacBooku dodat šťávu připojením klasické USB-C Power Delivery nabíječky. Konektor HDMI nabízí přenos až 4K videa v 60 Hz, USB-C konektor pro nabíječku je poté schopný „unést“ výkon až v hodnotě 100 W (nutno podotknout, že originální nabíječky pro nejnovější MacBooky mají výkon 61 W). Délka celkového kabelu je 180 cm, „přípojka“ pro nabíječku má poté okolo 40 cm. Po celé délce kabelu je poté kvalitní černý oplet, díky kterému se vám kabel zajisté nepodaří nějak poškodit.

Balení

Pokud se rozhodnete pro zakoupení Adam Elements CASA H180 HDMI redukce, můžete se těšit na specifickou bílou krabičku s červenými prvky – zkrátka tak, jak to má společnost Adam Elements ve zvyku. Přední část krabičky má průhledné čelo, takže se na redukci můžete podívat ihned ještě před rozbalením. Níže poté vepředu najdete základní informace o konektivitě. Ze zadní strany už se poté nachází redukce na obrázku při práci, společně s dalšími specifikace mi a návodem k použití. Po otevření krabičky z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, ze které stačí samotnou redukci vytáhnout. Nic víc se v balení nenachází, a nic víc ani není třeba.

Zpracování

Co se týče zpracování, tak to je, jak už bývá u produktů od Adam Elements zvykem, naprosto parádní. I v tomto případě se nic nezanedbalo a kabel, potažmo redukce, má zpracování na velmi vysoké úrovni. Již v úvodu této recenze jsem nakousl textilií oplétaný kabel. Samotné koncovky jsou poté vyhotoveny z hliníku, na jejichž koncích se nachází pogumovaný plast pro jednoduché ohýbaní. Kabel se díky opletu jednak nekroutí, a jednak vydrží o dost větší nápor, než obyčejné kabely. U těchto kabelů se občas stává, že je přejedete třeba židlí, čímž se klasické kabely často poškodí. Sice jsem to u tohoto kabelu nezkoušel, ale jsem si na 100 % jistý, že v tomto případě byste mu rozhodně neuškodili. Samotné konektory jsou poté označeny tak, abyste je nějakým způsobem nespletli. HDMI konektor je označen ikonou HDMI (společně s název adaptéru a certifikáty), nabíjecí samice USB-C je poté označena ikonou nabíjení (bleskem) a USB-C konektor, který připojujete do MacBooku, iPadu Pro, či jiného zařízení, poté na sobě nese branding Adam Elements.

Osobní zkušenost

HDMI redukci Adam Elements CASA H180 jsem osobně používal po dobu několika dní a vyměnil jsem ji za klasický velký adaptér, který jsem zmiňoval v úvodu. Během používání mě produkt ani jedinkrát nezklamal a vše fungovalo podle očekávání. Monitor, který používám, má rozlišení pouze Full HD, tudíž jsem na něm nemohl vyzkoušet, zdali zvládá bez problémů také 4K. Tuto skutečnost jsem však ověřil na 4K televizi, kde přenos fungoval taktéž bez sebemenších problémů. Jakožto malou nevýhodu vnímám zpracování konektoru HDMI – v případě mého monitoru mám totiž vstupní HDMI konektory vyvedeny „rovně“ na zádech monitoru a nikoliv do boku. Monitor jsem tedy musel v tomto případě lehce odsunout od stěny, abych do něj mohl HDMI konektor zapojit. V případě televize už však nebyl problém, jelikož ta má vývod konektorů do boku. Pochválit musím také suchý zip, který se nachází na kabelu – díky něj můžete kabel jednoduše smotat a položit jej třeba za stůl, aby vám jeho délka nepřekážela.

Resumé

Pokud hledáte kvalitní USB-C adaptér na HDMI, tak vám mohu Adam Elements CASA H180 jedině doporučit. Oproti ostatním redukcím v tomto případě získáte také možnost pro jednoduché nabití vašeho zařízení, což se hodí především tehdy, pokud má ono zařízení jen jeden, anebo dva vstupní USB-C (Thunderbolt 3) konektory. Překvapí vás také perfektní zpracování celého produktu, a to jak samotné hliníkové koncovky, tak také kvalitní 180cm černě opletený kabel. Adam Elements CASA H180 lze použít jak s MacBooky, tak také s nejnovějšími iPady Pro a s dalšími zařízeními, která disponují konektorem USB-C. Kromě prezentací a propojení s monitorem lze tento adaptér využít také například na promítání fotek například tehdy, kdy k vám přijde návštěva nebo rodina. Za 1 299 korun se jedná o perfektní redukci „s nabíječkou“, kterou rozhodně doporučuji. Adam Elements navíc u tohoto produktu poskytuje záruku na 3 roky, což se rozhodně hodí.