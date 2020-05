Koronavirus půjde zřejmě v budoucnu diagnostikovat pomocí speciálního příslušenství pro iPhone

Možnosti iPhonu se v souvislosti se stále probíhající pandemií koronaviru zřejmě rozšíří. Příslušenství v podobě sondy obsahující ultrazvukový snímač a rozšířená realita by zřejmě společně mohly sloužit jako domácí test na koronavirus. Lékař by pak vzdáleně dokázal detekovat, zda dotyčný nakažený je či není. Hlavním plusem je, že používání ultrazvukového příslušenství nepotřebuje žádný odborný výcvik, zvládne to tedy každý a „vyšetřit“ se v podstatě může i sám pacient. Toto řešení si nechala patentovat agentura FDA (Food and Drug Administration).

Ultrazvukové příslušenství bude připojitelná k iPhonu skrze lightning konektor. Během probíhajícího hovoru lékař na druhém „konci drátu“ uvidí, jakým způsobem uživatel sondou pohybuje a bude jej moc popřípadě patřičně navigovat. Zatímco v minulosti bylo třeba na manipulaci s podobnými zařízeními patřičné vyškolení, dnes to opravdu zvládne každý a testování bude opravdu velmi snadné. V tomto případě bude zkoumána oblast plic, kde se nový koronavirus, jak jsme již milionkrát slyšeli, velmi rád usídluje. Je ale samozřejmě jasné, že u podobných složitějších zařízení je často problémem cena. Taková ultrazvuková sonda by mohla stát přibližně okolo 2 tisíc dolarů, což je asi 50 tisíc korun. Lékaři si jsou vysoké částky vědomi a doufají, že vzhledem k situaci bude možné tyto sondy co nejdříve prodávat co nejlevněji.