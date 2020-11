Recenze EPICO USB-C Multimedia Hub: Zapomeňte na nedostatek portů na vašem MacBooku

Ačkoliv začal Apple ze svých MacBooků odstraňovat prakticky všechny porty s výjimkou USB-C a 3,5mm jacku už v roce 2016 s příchodem nové generace řady Pro, mnozí jablíčkáři to ani po dlouhých čtyřech letech stále nevydýchali. Jednomu by se však možná chtělo až říci, že se vlastně není příliš čemu divit. Nástup USB-C příslušenství totiž nebyl a vlastně ani stále není zdaleka tak svižný, jak se možná v roce 2016 Apple sám domníval, což pro mnohé jeho fanoušky znamená jediné – používání MacBooků se značnými portovými omezeními. Ta se však dají naštěstí poměrně elegantně vyřešit pomocí USB-C hubů, které dodají strojům chybějící porty mrknutím oka. Jeden takový – konkrétně model USB-C Multimedia Hub 2019 z dílny české společnosti Epico – nám před pár týdny dorazil do redakce k otestování. A jelikož máme testy již zdárně za sebou, přinášíme jejich výsledky ve formě recenze.

Technické specifikace

EPICO USB-C Multimedia Hub je skutečně univerzálním portovým rozšířením nabízejícím celkem 8 portů ve složení jedno USB-C, tři USB-A, micro SD karta, SD karta, HDMI port a zdířka pro ethernet. Pokud by vás pak zajímaly technické specifikace těchto portů, výrobce udává u USB-A (tedy konkrétně u USB 3.1 1. generace) přenosovou rychlost dat až 5 Gbps, což není vůbec zlé. USB-C port samozřejmě podporuje nabíjení, u HDMI se zase můžete těšit na podporu přenosu ve 4K, u ethernetové zdířky pak podporu připojení kabelového internetu do 1 Gb/s a u zdířek na paměťové karty pak kompatibilitu až s 2TB verzemi a podporu přenosové rychlosti až 104 Mbps. Z hlediska technických specifikací se tedy vůbec nejedná o špatně vypadající produkt.

Co se týče kompatibility, výrobce uvádí oficiálně “jen” počítače s Windows 7, 8, 10 a novějšími OS, dále pak stroje s Google Chrome OS a zejména pak Macy s Mac OS X Yosemite a novějšími. Právě na Macy přitom Epico svým hubem cílí zcela určitě nejvíc, jelikož jej jednak vyrábí v hliníkovém kabátku a jednak se jej rozhodlo přebarvit právě do barev MacBooků – tedy do vesmírně šedé a stříbrné. Pokud by vás pak zajímala doporučená maloobchodní cena, ta je standardně 2590 korun. Díky nynější slevové akci na Mobil Pohotovosti však lze tento dock sehnat jen za 1990 korun.

Design a zpracování

Přiznám se, že když jsem hub poprvé kvůli recenzi vybalil z krabičky, absolutně mě odrovnala jeho váha. Ta je totiž pouhých 66 gramů, díky čemuž působí hub v ruce skutečně jako pírko. Možná i proto jsem měl v prvních minutách potřebu na něj neustále klepat prstem, zda se skutečně jedná o produkt z hliníku, či je z plastu, který by mi dával u podobné gramáže smysl více. Že je hliníkový jsem ale po nějaké chvíli samozřejmě uvěřil. Kromě váhy jsou dle mého názoru skvělé i samotné rozměry tohoto hubu. Ty jsou totiž 105 x 48,5 x 11 mm, takže vám asi nemusím vykládat, jak skladné toto zařízení je a že jej není problém skrýt třeba i jen do pouhé kapsy. Cítit v ní totiž takřka nebude, což mi přijde skutečně super.

EPICO USB-C Multimedia Hub se s Macem a potažmo i jiným zařízením propojuje pomocí krátkého neodpojitelného kabelu, který na mě osobně působí vcelku robustním dojmem, díky čemuž by snad měl být i vcelku odolný. Fajn je nicméně i to, že je poměrně poddajný, takže hub není problém při připojení k Macu napolohovat přesně tak, jak se vám to zrovna hodí. Optimální je pak zcela i délka kabelu, která umožňuje pohodlné připojení a následné položení hubu v dostatečné vzdálenosti od stroje.

Není však vše zlato, co se třpytí. Ač se mi z hlediska designu hub velmi líbí a ani jeho zpracování mi nepřijde v žádném případě zlé, pokárat musím EPICO za nepoddajnou krytku u ethernetové zdířky, která se “vycvakává” nahoru – tedy do polohy “připraveno” pro ethernetový kabel – relativně obtížně, což mi trochu vadí. Je mi jasné, že větší odpor klade krytka kvůli tomu, aby zamezila případnému poškození útrob zdířky, ale čeho je moc, toho je příliš. Zde bych tedy pro příště volil odpor daleko menší, jelikož zápolit s podobnou věcí při pracovním shonu, který vás nutí váš stroj připojit co možná nejrychleji, zkrátka nechcete.

Testování

Za dobu, co používám MacBooky s USB-C porty, mi rukama prošlo poměrně velké množství nejrůznějších rozšiřujících hubů z dílny spousty výrobců, a to jak drahých, tak těch levnějších. Všechny huby do jednoho pak mezi sebou spojoval jeden neduh projevující se větší či menší měrou – konkrétně zahřívání. Asi vás tak nepřekvapí, že jsem měl právě z toho u hubu od EPICA určité obavy, jelikož při práci podobné věci vhod nepřijdou. Nyní však mohu s klidným svědomím říci, že byly mé obavy poměrně liché. Lhal bych, kdybych řekl, že se při používání tento hub nezahřívá, ale v žádném případě se nejedná o extrém, který by vás měl vyloženě vyvést z míry, což je rozhodně pozitivní zjištění. Hub totiž “jen” mírně zteplá, díky čemuž s ním lze i nadále bez problému pracovat ve formě zapojení nejrůznějšího příslušenství a tak podobně. Za tohle si tedy EPICO zaslouží rozhodně palec nahoru.

Kdybych pak měl zhodnotit výkonnost jednotlivých zdířek, ta alespoň dle mého testování odpovídá přesně tomu, čím se výrobce chlubí. Zatímco u USB-A není tato informace asi žádným velkým překvapením, spousty hubů mají například s kartami či přenosem multimediálního obsahu přes HDMI problémy. I zde však naštěstí odvedlo EPICO velmi dobrou práci, která se odrazila na spolehlivosti této hračky například tak, že při přehrávání 4K videa skrze hub se nesetkáte s žádným sekáním či jinými problémy a co se týče paměťových karet, ty v něm fungují stejně spolehlivě jako obyčejné “flešky”. Jediné, na co jsem si bohužel nemohl tak úplně posvítit, byl gigabitový ethernet, kterým doma nedisponuji. Mých 100 megabitů však teklo hubem naprosto spolehlivě, takže věřím, že ani s vyššími rychlostmi by neměl být problém. Škoda jen toho tvrdého zobáčku.

Resumé

Jak tedy EPICO USB-C Multimedia Hub v krátkosti zhodnotit? Naprosto jednoduše. Dle mého se jedná o opravdu povedené portové rozšíření, které plní přesně to, co má a plní to zatraceně dobře. Do karet mu navíc hraje velmi pěkný design a pro mě osobně i jeho zpracování ve formě samostatného modulu propojitelného s Macem přes kabel, které mi sedí více než pevné huby nacvaknutelné přímo na USB-C porty Maců. Drobnou nevýhodou je sice tužší krytka u ethernetu, ale ta se dá překousnout a navíc je vcelku pravděpodobné, že časem “vyměkne” a ochodí se. Pokud tedy sháníte líbivý, kompaktní hub, který dokáže velmi solidně rozšířit portovou výbavu vašeho Macu o zřejmě ty nejvyužívanější porty současnosti, je USB-C Multimedia Hub od EPICO jednou z nejzajímavějších, ne-li nejzajímavější volbou.