Tim Cook se s WWDC loučí po svém. Před poslední keynote jako CEO zveřejnil vtipné video

Dnešní WWDC 2026 nebude pro Apple výjimečná jen kvůli představení iOS 27 a dalších nových systémů. Pro Tima Cooka totiž půjde podle všeho o vůbec poslední keynote v roli generálního ředitele Applu. A právě tuto skutečnost se rozhodl připomenout způsobem, který od něj úplně často nevídáme.
Cook totiž krátce před začátkem konference zveřejnil na sociální síti X speciální odlehčené video, které si dělá legraci z jeho ikonického zahajovacího pozdravu „Good morning“. Právě touto větou totiž startovala drtivá většina Apple keynote posledních let a mezi fanoušky se z ní postupem času stal tak trochu kultovní moment.
— Tim Cook (@tim_cook) June 8, 2026
Ve videu se vedle samotného Cooka objevuje hned několik známých osobností. Nechybí například Rhea Seehorn ze seriálu Pluribus, Brett Goldstein známý z Ted Lasso, Jimmy Fallon, Whoopi Goldberg a další celebrity, které si s legendárním „Good morning“ různými způsoby pohrávají. Výsledkem je krátké, ale velmi povedené video, kterým Apple symbolicky uzavírá jednu významnou kapitolu své historie.
Pokud se informace o Cookově odchodu naplní, bude dnešní keynote skutečně poslední příležitostí, kdy uslyšíme jeho tradiční uvítání na začátku velké Apple prezentace. Ať už si o jeho působení v čele společnosti myslíte cokoliv, nelze mu upřít, že se pod jeho vedením Apple proměnil v jednu z nejhodnotnějších firem světa a jeho „Good morning“ se stalo neodmyslitelnou součástí moderní historie společnosti.
Dnešní WWDC tak bude sledovaná nejen kvůli novinkám v iOS 27, macOS 27 či Apple Intelligence, ale také kvůli jednomu symbolickému loučení, které si fanoušci Applu budou velmi pravděpodobně pamatovat ještě dlouhé roky.