Apple se chystá na éru po Timu Cookovi. Ve vedení designu produktů probíhá velké zemětřesení

Apple podle všeho začíná ladit svou vnitřní strukturu na dobu, která bude pro firmu mimořádně důležitá. Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu totiž dochází ve vedení hardwarových týmů k poměrně výrazným změnám, jejichž cílem má být zrychlení vývoje budoucích zařízení a zároveň těsnější propojení týmů pracujících na čipech s těmi, které mají na starosti samotné produkty. Jinými slovy, Apple chce zřejmě ještě víc propojit mozek svých zařízení s jejich finální podobou.
Za reorganizací má stát Johny Srouji, dlouholetý šéf čipové divize Applu, který nově působí jako Chief Hardware Officer. Právě pod jeho vedením se má hardwarový vývoj Applu přeskupovat tak, aby jednotlivé týmy fungovaly efektivněji a aby se interní čipy ještě lépe promítaly do samotných zařízení. Vzhledem k tomu, jak zásadní roli dnes Apple Silicon v produktech Applu hraje, to ostatně dává smysl. Čipy už dávno nejsou jen jednou z mnoha součástek, ale prakticky základem toho, čím se iPhony, Macy, iPady nebo Apple Watch odlišují od konkurence.
Zajímavá změna se týká také dohledu nad produktovým designem. Ten se má přesunout z Kate Bergeron na dvojici jejích dlouholetých zástupců, Shelly Goldberg a Davea Pakulu. Goldberg měla dosud na starosti produktový design Maců, zatímco Pakula vedl produktový design Apple Watch, iPadů a AirPods. Nově však mají společně dohlížet na produktový design napříč celým portfoliem Applu.
Je přitom dobré dodat, že produktový design v Applu neznamená totéž co průmyslový design. Zatímco průmyslový design určuje celkovou vizi, vzhled a charakter zařízení, produktový design řeší, jak tyto nápady převést do podoby reálných produktů, které lze vyrábět a prodávat zákazníkům. Právě tato část je pro Apple extrémně důležitá, protože firma dlouhodobě stojí na schopnosti proměnit ambiciózní návrhy v zařízení, která působí jednoduše, ale za nimiž se skrývá obrovské množství technických kompromisů a rozhodnutí.
Kate Bergeron z Applu nemizí. Nově má získat dohled nad spolehlivostí produktů napříč všemi zařízeními a zároveň si ponechá vedení týmu, který rozhoduje o použitých materiálech. I to je oblast, která může být v dalších letech klíčová, ať už kvůli odolnosti zařízení, ekologii, hmotnosti nebo výrobním nákladům.
Celé přeskupení navíc přichází v době, kdy se Apple podle zprávy připravuje na nástup Johna Ternuse do čela firmy. Ten se má stát CEO Applu 1. září a už nyní je tak zřejmé, že si firma chystá půdu pro novou éru. Dva z jeho někdejších zástupců, Matt Costello a Kevin Lynch, mají nově reportovat přímo Sroujimu. Costello vedl vývoj domácích a audio produktů Applu, zatímco Lynch má na starosti speciální projekty zaměřené mimo jiné na robotická zařízení.
Pokud se tedy informace Bloombergu potvrdí, nejde jen o drobnou personální rošádu, ale o poměrně zásadní přenastavení hardwarového vývoje Applu. Firma tím dává jasně najevo, že chce své budoucí produkty stavět ještě pevněji kolem vlastních čipů a zároveň zrychlit cestu od nápadu k hotovému zařízení. A právě to může být pro nadcházející éru Applu naprosto zásadní.