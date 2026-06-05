macOS 27 má splnit hned dvě velká přání majitelů Maců

Zatímco se většina pozornosti před WWDC 2026 soustředí na iOS 27 a novou Siri, velmi zajímavých změn bychom se měli dočkat i na Macích. A co je možná ještě důležitější, tentokrát nepůjde primárně o další várku funkcí, ale o něco, po čem dlouholetí uživatelé Maců volají už řadu let.
Podle čerstvých informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se totiž Apple letos zaměřil na dvě oblasti, které v posledních verzích macOS budily nejvíce emocí. Na výkon a stabilitu systému a také na kontroverzní design Liquid Glass.
Návrat ducha legendárního Snow Leoparda
Pokud používáte Macy delší dobu, pravděpodobně si vzpomenete na macOS Snow Leopard z roku 2009. Právě ten je dodnes mnoha fanoušky považován za jednu z nejlepších verzí systému, kterou Apple kdy vydal. Důvod byl přitom jednoduchý. Apple tehdy nehonil desítky nových funkcí, ale soustředil se hlavně na rychlost, stabilitu a odstraňování chyb. Dokonce jej tehdy propagoval sloganem, že nepřináší nové funkce, ale lepší fungování všeho ostatního.
A právě k tomuto přístupu se má Apple letos částečně vrátit. Už loni Gurman informoval, že iOS 27 i macOS 27 dostaly interně podobné zadání jako kdysi Snow Leopard. Tedy zaměřit se na kvalitu systému, optimalizaci a výkon na pozadí.
Zajímavé je, že podle jeho nejnovějších informací se tento přístup projeví právě nejvíce na Macích. macOS 27 má obsahovat řadu optimalizací, které mají zajistit rychlejší odezvu systému a celkově svižnější chod počítačů s Apple Silicon čipy. Na papíře to možná nezní tak atraktivně jako nové AI funkce, ale právě podobné změny bývají často tím, co uživatelé ocení nejvíce po několika měsících používání.
Apple chce opravit Liquid Glass
Druhou oblastí, která by měla projít výrazným vylepšením, je designový jazyk Liquid Glass. Ten Apple představil s macOS Tahoe a reakce uživatelů byly poměrně rozporuplné. Zatímco na iPhonech a iPadech si nový vzhled získal poměrně pozitivní ohlasy, na Macu část uživatelů kritizovala horší čitelnost, přílišnou průhlednost některých prvků nebo méně přehledné rozhraní.
Podle Gurmana si Apple uvědomuje, že implementace Liquid Glass v macOS Tahoe nebyla úplně dotažená. Dokonce měl interně vzniknout názor, že původní verze neodpovídala tomu, jak si designéři nový vzhled představovali. V macOS 27 by proto mělo dojít k řadě úprav. Apple údajně zapracoval na stínech, průhlednosti i kontrastu jednotlivých prvků, aby bylo prostředí lépe čitelné a působilo přirozeněji. Nemá jít o žádný velký redesign, ale spíše o sérii drobných úprav, které by měly celý systém vyladit.
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Přesně to, co Mac letos potřebuje
Osobně mám pocit, že pokud jsou tyto informace pravdivé, jde přesně o směr, kterým by se měl Apple letos vydat. Nové AI funkce jsou sice zajímavé, ale většina uživatelů Maců řeší především to, aby systém fungoval rychle, spolehlivě a bez zbytečných chyb. A pokud se Applu skutečně podaří vrátit část kouzla legendárního Snow Leoparda a zároveň dotáhnout Liquid Glass do podoby, kterou si původně představoval, mohl by být macOS 27 jednou z nejlépe přijatých aktualizací posledních let. Minimálně mezi dlouholetými fanoušky Maců.