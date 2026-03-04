Zavřít reklamu

Apple přestal tento týden prodávat už 7 produktů a další možná přibudou!

Vše o Apple
Jiří Filip
Apple si na tento týden připravil pořádné produktové tornádo. V jeho prvních dvou dnech jsme se totiž dočkali odhalení celé řady novinek, což s sebou však samozřejmě přineslo i konec prodeje starších modelů. Jinými slovy, ze strany Applu se nejedná o produktový exodus, ale o klasickou obměnu, na kterou jsme u něj zvyklí roky a je spíš s podivem, když se po představení nové generace k ukončení té předchozí neuchýlí. Co vše si tedy už od něj nekoupíte, respektive pak koupíte v nové verzi?

7 produktů, které už Apple neprodává

  • iPhone 16e – nahrazen iPhonem 17e, který oproti předešlé generaci nabízí MagSafe, výkonnější čip, lepší 5G modem či novou růžovou variantu
  • MacBook Air M4 – nahrazen MacBookem Air M5, který přináší nově v základu 512GB úložiště výkonnější čip či rychlejší SSD
  • MacBook Pro M4 Pro a M4 Max – nahrazeny MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max, které jsou výkonnostně podstatně lepší než předešlá generace, dále nabízí rychlejší disky
  • iPad Air M3 – nahrazen iPadem Air M4, který je spíš drobnější aktualizací předešlého modelu s novým čipem M5, 12GB RAM paměti a pokročilejším 5G modemem C1X
  • MacBook Pro M5 512GB – zde Apple jen zahýbal úložištěm, když přešel z 512GB v základu na 1TB v základu
  • Studio Display – model z roku 2022 byl nahrazen modelem představeným včera, který toho však přináší nového minimum
  • Pro Display XDRnejdražší monitor za poslední roky byl nahrazen menším Studio Displayem XDR, který nabízí velmi podobné specifikace za atraktivnější cenu, avšak jen na 27“
iPhone 17e Apple 1 iPhone 17e Apple 1
iPhone 17e Apple 3 iPhone 17e Apple 3
iPhone 17e Apple 5 iPhone 17e Apple 5
iPhone 17e Apple 6 iPhone 17e Apple 6
iPad Air M4 2 iPad Air M4 2
iPad Air M4 3 iPad Air M4 3
iPad Air M4 4 iPad Air M4 4
iPad Air M4 5 iPad Air M4 5
iPad Air M4 6 iPad Air M4 6
Apple Studio Display Adobe Illustrator 260303 Apple-Studio-Display-Adobe-Illustrator-260303
Apple Studio Display Adobe Lightroom 260303 Apple-Studio-Display-Adobe-Lightroom-260303
Apple Studio Display and Studio Display XDR 260303 Apple-Studio-Display-and-Studio-Display-XDR-260303
Apple Studio Display Pro Tools 260303 Apple-Studio-Display-Pro-Tools-260303
Apple Studio Display XDR Adobe InDesign 260303 Apple-Studio-Display-XDR-Adobe-InDesign-260303
Apple Studio Display XDR Adobe Premiere 260303 Apple-Studio-Display-XDR-Adobe-Premiere-260303
Apple Studio Display XDR Autodesk Flame 260303 Apple-Studio-Display-XDR-Autodesk-Flame-260303
Apple Studio Display XDR Capture One 260303 Apple-Studio-Display-XDR-Capture-One-260303
Apple Studio Display XDR DaVinci Resolve 260303 Apple-Studio-Display-XDR-DaVinci-Resolve-260303
Apple Studio Display XDR Houdini 260303 Apple-Studio-Display-XDR-Houdini-260303
Apple Studio Display XDR ports 260303 Apple-Studio-Display-XDR-ports-260303
Apple Studio Display XDR stand 260303 Apple-Studio-Display-XDR-stand-260303
Apple Studio Display XDR VESA mount adaptor 260303 Apple-Studio-Display-XDR-VESA-mount-adaptor-260303
Apple Studio Display XDR Visage 7 260303 Apple-Studio-Display-XDR-Visage-7-260303
Apple MacBook Air 13 inch and 15 inch 260303 Apple-MacBook-Air-13-inch-and-15-inch-260303
Apple MacBook Air Desk View 260303 Apple-MacBook-Air-Desk-View-260303
Apple MacBook Air hero 260303 Apple-MacBook-Air-hero-260303
Apple MacBook Air ports 260303 Apple-MacBook-Air-ports-260303
Apple M5 Pro M5 Max chips 260303 Apple-M5-Pro-M5-Max-chips-260303
Apple M5 Pro M5 Max LM Studio and Xcode 260303 Apple-M5-Pro-M5-Max-LM-Studio-and-Xcode-260303
Apple M5 Pro M5 Max MATLAB 260303 Apple-M5-Pro-M5-Max-MATLAB-260303
Apple M5 Pro M5 Max Vectorworks and Redshift 260303 Apple-M5-Pro-M5-Max-Vectorworks-and-Redshift-260303
Apple MacBook Pro M5 Pro and M5 Max Avid Pro Tools 260303 Apple-MacBook-Pro-M5-Pro-and-M5-Max-Avid-Pro-Tools-260303
Apple MacBook Pro M5 Pro and M5 Max Capture One 260303 Apple-MacBook-Pro-M5-Pro-and-M5-Max-Capture-One-260303
Produktové zemětřesení může pokračovat i v následujících dnech, jelikož se obecně očekává aktualizace řady dalších produktů. Ve hře je třeba příchod nové verze základního iPadu, aktualizované Apple TV, ale třeba i nového HomePodu mini či HomePodu. Tím však ve výsledku první vlna aktualizací produktů skončí, protože už nebude nic, co by nyní dávalo smysl zaktualizovat.

