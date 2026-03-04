Apple přestal tento týden prodávat už 7 produktů a další možná přibudou!

Apple si na tento týden připravil pořádné produktové tornádo. V jeho prvních dvou dnech jsme se totiž dočkali odhalení celé řady novinek, což s sebou však samozřejmě přineslo i konec prodeje starších modelů. Jinými slovy, ze strany Applu se nejedná o produktový exodus, ale o klasickou obměnu, na kterou jsme u něj zvyklí roky a je spíš s podivem, když se po představení nové generace k ukončení té předchozí neuchýlí. Co vše si tedy už od něj nekoupíte, respektive pak koupíte v nové verzi?
7 produktů, které už Apple neprodává
- iPhone 16e – nahrazen iPhonem 17e, který oproti předešlé generaci nabízí MagSafe, výkonnější čip, lepší 5G modem či novou růžovou variantu
- MacBook Air M4 – nahrazen MacBookem Air M5, který přináší nově v základu 512GB úložiště výkonnější čip či rychlejší SSD
- MacBook Pro M4 Pro a M4 Max – nahrazeny MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max, které jsou výkonnostně podstatně lepší než předešlá generace, dále nabízí rychlejší disky
- iPad Air M3 – nahrazen iPadem Air M4, který je spíš drobnější aktualizací předešlého modelu s novým čipem M5, 12GB RAM paměti a pokročilejším 5G modemem C1X
- MacBook Pro M5 512GB – zde Apple jen zahýbal úložištěm, když přešel z 512GB v základu na 1TB v základu
- Studio Display – model z roku 2022 byl nahrazen modelem představeným včera, který toho však přináší nového minimum
- Pro Display XDR – nejdražší monitor za poslední roky byl nahrazen menším Studio Displayem XDR, který nabízí velmi podobné specifikace za atraktivnější cenu, avšak jen na 27“
Fotogalerie
Produktové zemětřesení může pokračovat i v následujících dnech, jelikož se obecně očekává aktualizace řady dalších produktů. Ve hře je třeba příchod nové verze základního iPadu, aktualizované Apple TV, ale třeba i nového HomePodu mini či HomePodu. Tím však ve výsledku první vlna aktualizací produktů skončí, protože už nebude nic, co by nyní dávalo smysl zaktualizovat.