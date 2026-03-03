Zavřít reklamu

Nový MacBook Pro M5 Pro a M5 Max oficiálně představen: Až 8× rychlejší AI a 24 hodin výdrže

Mac
Jiří Filip
0

Apple dnes vedle nových Studio Displayů, MacBooku Air M5 či čipů M5 Pro a M5 Max odhalil taktéž novou generaci 14″ a 16″ MacBooku Pro, která přichází právě s čipy M5 Pro a M5 Max. A pokud jste si mysleli, že M4 byla výkonnostní špička, Apple ji právě poměrně suverénně překonal. Hlavním tématem je tentokrát umělá inteligence a lokální běh náročných modelů.

mac macbook pro specs select 202601 14inch spaceblack AV1

Nové čipy staví na přepracované Fusion Architecture, která spojuje dva čipy do jednoho SoC. Výsledkem je výrazně vyšší výkon při zachování efektivity. Apple mluví až o čtyřnásobném nárůstu AI výkonu oproti předchozí generaci a až osmkrát vyšším výkonu ve srovnání s modely s M1. GPU navíc nově obsahuje Neural Accelerator v každém jádru, což má dramaticky zrychlit práci s LLM modely, generováním obrázků i AI úpravami videa. Lokální běh pokročilých modelů tak přestává být jen marketingová fráze.

M5 Pro i M5 Max mohou nabídnout až 18jádrové CPU kombinující šest tzv. super jader a dvanáct nových výkonnostních jader. Apple slibuje až o 30 % vyšší výkon v profesionálních úlohách a až o 50 % vyšší grafický výkon oproti M4 Pro a M4 Max. V praxi to znamená rychlejší rendering, plynulejší práci s komplexními 3D scénami i svižnější zpracování videa ve vysokém rozlišení.

Výrazně posílila také paměťová propustnost. M5 Pro zvládne až 64 GB sjednocené paměti s propustností 307 GB/s, M5 Max pak až 128 GB s propustností 614 GB/s, což jsou hodnoty, které už bez přehánění cílí na t nejnáročnější vývojáře, datové analytiky a tvůrce pracující s obřími projekty.

Novinkou je i rychlejší SSD, které má být až dvakrát svižnější než u předchozí generace a dosahovat rychlosti až 14,5 GB/s. Základní kapacita startuje na 1 TB u verze s M5 Pro a na 2 TB u M5 Max, což je konečně krok směrem, který dává u profesionálního stroje smysl.

Zachována zůstává špičková výdrž baterie, která má dosahovat až 24 hodin. Apple zároveň zdůrazňuje, že výkon zůstává stejný i při běhu na baterii, což je oproti mnoha konkurenčním notebookům stále výrazná výhoda. Nechybí podpora rychlého nabíjení, Liquid Retina XDR displej s volitelnou nano-texturou, Thunderbolt 5, HDMI s podporou až 8K, Wi-Fi 7 díky novému čipu N1 ani 12MP kamera s Center Stage.

Co se týče cen, ty začínají na na 2 199 dolarech za 14″ model s M5 Pro a šplhají až k 3 899 dolarům za 16″ verzi s M5 Max. Předobjednávky startují 4. března, do prodeje se novinky dostanou 11. března. Nový MacBook Pro tak opět posouvá laťku toho, co je možné od profesionálního notebooku čekat. A tentokrát je jasné, že Apple sází především na to, aby se z něj stal plnohodnotný nástroj pro éru lokální AI.

