Nový MacBook Pro M5 Pro a M5 Max oficiálně představen: Až 8× rychlejší AI a 24 hodin výdrže

Apple dnes vedle nových Studio Displayů, MacBooku Air M5 či čipů M5 Pro a M5 Max odhalil taktéž novou generaci 14″ a 16″ MacBooku Pro, která přichází právě s čipy M5 Pro a M5 Max. A pokud jste si mysleli, že M4 byla výkonnostní špička, Apple ji právě poměrně suverénně překonal. Hlavním tématem je tentokrát umělá inteligence a lokální běh náročných modelů.
Nové čipy staví na přepracované Fusion Architecture, která spojuje dva čipy do jednoho SoC. Výsledkem je výrazně vyšší výkon při zachování efektivity. Apple mluví až o čtyřnásobném nárůstu AI výkonu oproti předchozí generaci a až osmkrát vyšším výkonu ve srovnání s modely s M1. GPU navíc nově obsahuje Neural Accelerator v každém jádru, což má dramaticky zrychlit práci s LLM modely, generováním obrázků i AI úpravami videa. Lokální běh pokročilých modelů tak přestává být jen marketingová fráze.
Fotogalerie
M5 Pro i M5 Max mohou nabídnout až 18jádrové CPU kombinující šest tzv. super jader a dvanáct nových výkonnostních jader. Apple slibuje až o 30 % vyšší výkon v profesionálních úlohách a až o 50 % vyšší grafický výkon oproti M4 Pro a M4 Max. V praxi to znamená rychlejší rendering, plynulejší práci s komplexními 3D scénami i svižnější zpracování videa ve vysokém rozlišení.
Výrazně posílila také paměťová propustnost. M5 Pro zvládne až 64 GB sjednocené paměti s propustností 307 GB/s, M5 Max pak až 128 GB s propustností 614 GB/s, což jsou hodnoty, které už bez přehánění cílí na t nejnáročnější vývojáře, datové analytiky a tvůrce pracující s obřími projekty.
Novinkou je i rychlejší SSD, které má být až dvakrát svižnější než u předchozí generace a dosahovat rychlosti až 14,5 GB/s. Základní kapacita startuje na 1 TB u verze s M5 Pro a na 2 TB u M5 Max, což je konečně krok směrem, který dává u profesionálního stroje smysl.
Fotogalerie #2
Zachována zůstává špičková výdrž baterie, která má dosahovat až 24 hodin. Apple zároveň zdůrazňuje, že výkon zůstává stejný i při běhu na baterii, což je oproti mnoha konkurenčním notebookům stále výrazná výhoda. Nechybí podpora rychlého nabíjení, Liquid Retina XDR displej s volitelnou nano-texturou, Thunderbolt 5, HDMI s podporou až 8K, Wi-Fi 7 díky novému čipu N1 ani 12MP kamera s Center Stage.
Co se týče cen, ty začínají na na 2 199 dolarech za 14″ model s M5 Pro a šplhají až k 3 899 dolarům za 16″ verzi s M5 Max. Předobjednávky startují 4. března, do prodeje se novinky dostanou 11. března. Nový MacBook Pro tak opět posouvá laťku toho, co je možné od profesionálního notebooku čekat. A tentokrát je jasné, že Apple sází především na to, aby se z něj stal plnohodnotný nástroj pro éru lokální AI.