Apple představil čipy M5 Pro a M5 Max: Přichází nová Fusion Architecture a brutální výkon pro MacBook Pro

Apple dnes vedle dvojice displejů a MacBooku Air M5 oficiálně odhalil i čipy M5 Pro a M5 Max, které míří do nové generace MacBooků Pro. A pokud jste si mysleli, že Apple Silicon už narazil na strop, opak je pravdou. Tohle je totiž podle Applu největší skok v profesionální třídě za poslední roky.
Fusion Architecture: dvě jádra, jeden mozek
Největší novinkou je tzv. Fusion Architecture, ve kterém Apple spojuje dva samostatné 3nm čipy do jednoho systému na čipu (SoC). Výsledkem je extrémně vysoká propustnost, nízká latence a zároveň zachování typických výhod Apple Silicon – tedy efektivity, jednotné paměti a tight integrace všeho na jednom místě. Součástí je nový CPU, škálovatelná GPU, Media Engine, řadič jednotné paměti, Neural Engine i Thunderbolt 5 kontroléry přímo na čipu.
18jádrové CPU a „super cores“
M5 Pro i M5 Max dostávají nové 18jádrové CPU složené ze 6 tzv. super cores (nejvýkonnější jádra s nejvyšším single-thread výkonem) a 12 nových výkonnostních jader optimalizovaných pro efektivní multithreading.
Apple tvrdí, že v profesionálních úlohách jde až o 30% nárůst výkonu oproti předchozí generaci. Ve srovnání s M1 Pro a M1 Max mluví dokonce o 2,5× vyšším vícejádrovém výkonu. V praxi by tato novinka měla znamenat rychlejší analýzu dat, simulaci, kompilaci kódu nebo komplexní vědecké výpočty.
GPU: až 40 jader a masivní AI výkon
Grafická část škáluje až na 40 jader (u M5 Max) s tím, že každé GPU jádro má vlastní Neural Accelerator a díky vyšší propustnosti paměti se AI výpočty posouvají na úplně jinou úroveň. Apple konkrétně v tiskové zprávě uvádí více než 4× vyšší špičkový GPU výkon pro AI oproti předchozí generaci a více než 6× oproti M1 Max.
Nechybí třetí generace ray tracingu, druhá generace dynamického cachování a hardwarová akcelerace mesh shadingu. U aplikací využívajících ray tracing má jít až o 35% nárůst výkonu oproti M4 Pro/Max.
Fotogalerie
M5 Pro: ideální kompromis pro náročné
„Nižší“ verze profi čipu M5 Pro nabídne až 20jádrové GPU a podporu až 64 GB jednotné paměti s propustností 307 GB/s. Oproti M4 Pro má přinést až 30% zlepšení vícejádrového výkonu. Dle slov Applu je tento čip cílený zejména na tvůrce, zvukaře, vývojáře nebo STEM studenty, kteří potřebují vysoký výkon, ale nepotřebují úplný extrém.
M5 Max: absolutní špička
M5 Max pak jde samozřejmě ještě dál. Nabízí až 40jádrové GPU a podporu až 128 GB jednotné paměti s propustností až 614 GB/s. Grafický výkon má být až o 20 % vyšší než u M4 Max a u ray tracingu až o 30 %. V kombinaci s obrovskou pamětí je to stroj připravený na 3D animace, vývoj her, práci s obřími datasety nebo generování velkých AI modelů přímo na zařízení.
Další technologie na palubě
Oba čipy přinášejí:
- rychlejší 16jádrový Neural Engine,
- nový Media Engine s podporou H.264, HEVC, AV1 i ProRes,
- Memory Integrity Enforcement – neustále aktivní ochranu paměti bez dopadu na výkon,
- Thunderbolt 5 s vlastním kontrolérem přímo na čipu.
M5 Pro a M5 Max tedy nejsou v žádném případě jen evolucí. Díky Fusion Architecture jde o další výrazný krok v tom, jak Apple škáluje výkon při zachování efektivity a zároveň ukázku toho, že se o budoucnost čipů Apple Silicon bát v žádném případě nemusíme.