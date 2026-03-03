Apple přestal prodávat Pro Display XDR s astronomickou cenovkou

Apple dnes po představení Pro Display XDR ukončil prodej monitoru Pro Display XDR, který představil v roce 2019 společně s novým Macem Pro. Šlo o nejvyšší model displeje v nabídce Applu a po několik let také o jediný monitor, který byl Applem nabízen. Nyní jej nahrazuje nový Studio Display XDR.
Pro Display XDR vstoupil na trh s velmi vysokou cenou v podobě 5 999 dolarů „v základu“. Poměrně dost posměšků si vysloužil stojan nesoucí název Pro Stand, který stál 1 000 dolarů. Displej nabízel 32palcovou úhlopříčku a byl zaměřen především na profesionály pracující s videem, fotografií a grafikou.
Nový Studio Display XDR přichází s několika zásadními vylepšeními, a to při výrazně nižší ceně ve výši 3 299 dolarů. Vtipálci se mohou uklidnit, neboť v ceně je i stojan s nastavením výšky i náklonu. Oproti svému předchůdci používá mini-LED panel s větším počtem zón podsvícení, což umožňuje přesněji řídit jas. Novinkou je také 120Hz obnovovací frekvence.
Významným rozdílem je výbava. Studio Display XDR má vestavěné reproduktory i kameru, což Pro Display XDR neměl. Nový model tak působí jako komplexnější řešení. Ovšem na druhou stranu nabízí „jen“ 27palcovou obrazovku oproti původním 32″. Apple zároveň představil i novou verzi základního Studio Displaye. I když nejsem cílovou skupinou, musím přiznat, že monitor vypadá skvěle.