20 miliard dolarů ročně! Apple si udrží zlatou dohodu s Googlem ohledně iPhone

V dlouho sledovaném antimonopolním sporu mezi Googlem a americkým ministerstvem spravedlnosti (DOJ) rozhodl soud ve prospěch Googlu, tedy alespoň částečně. Ten tak může nadále uzavírat dohody s firmami jako Apple, avšak pouze za určitých podmínek. Informaci přinesla agentura Bloomberg.
Apple a Google mohou spolupracovat
Soud výslovně zakázal exkluzivní smlouvy o distribuci vyhledávače, ale dovolil Googlu platit Applu za výchozí pozici vyhledávače na iPhonu. Apple tak může i nadále ročně inkasovat přibližně 20 miliard dolarů od Googlu. Tento příjem byl v ohrožení, pokud by soud dohody mezi oběma giganty zcela zrušil. „Odebrání plateb Googlu by téměř jistě způsobilo výrazné — v některých případech až ochromující — škody pro distribuční partnery, přidružené trhy i spotřebitele,“ uvedl soudce v odůvodnění. Google tak může i nadále platit za předinstalaci služeb jako Google Search, Chrome a Gemini na zařízeních partnerů. Zároveň nemusí odprodávat prohlížeč Chrome ani operační systém Android, jak požadovalo DOJ. Soud označil tyto požadavky za „přehnané“.
Fotogalerie
Důležitou novou podmínkou však je, že Google bude muset sdílet určitá data s konkurenčními vyhledávači, zejména ta, která se týkají rozhodování o zobrazovaných výsledcích. Právě tento bod je podle všeho důvodem, proč se Google rozhodl proti rozsudku odvolat. Soud tak navazuje na verdikt ze srpna 2024, kdy byl Google označen za monopolního hráče na poli online vyhledávání. DOJ od té doby hledá způsoby, jak monopol rozbít bez zásahu do fungování celého ekosystému.