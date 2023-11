Apple míří opět před soud, tentokrát kvůli mobilním peněženkám

Apple je poměrně často žalován. Občas má žalobní důvod hlavu a patu, jindy se někdo pouze chce zviditelnit na skutečnosti, že tak velkou společnost žaluje. Množí se ale počty žalob, které Apple obviňují z nějaké formy porušení antimonopolních předpisů. Přesně tím s zabývá i nová hromadná žaloba, kterou na Apple podali zákazníci Venmo a Cash App. Důvodem jsou vysoké poplatky za převody mezi mobilními peněženkami.

V žalobě stojí, že Apple zneužívá svou tržní sílu, aby omezil konkurenci v rámci mobilní platby typu peer to peer. Žalobu celkem podali čtyři spotřebitelé, a to z New Yorku, Havaje, Jižní Karolíny a Georgie u soudu v San Jose v Kalifornii. V žalobě dále stojí, že Apple porušuje antimonopolní zákon na základě dohody jak s Venmo a Cash App, tak s PayPal. Apple má dle žalobců rovněž za účelem omezování konkurence blokovat v App Store určité kryptoměnové peněženky. Cílem žalobců rovněž je, aby soud nařídil Applu tyto peněženky ve svém App Store povolit. Uvidíme, jak se k žalobě postaví soud, přičemž celý soudní proces se může táhnout i dlouhá léta. O výsledku vás budeme informovat.