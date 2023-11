Šéf softwarové bezpečnosti Applu: Ze sideloadingu na iPhonech máme obavy

Portál The Independent přinesl zajímavý rozhovor s vedoucím bezpečnostního inženýrství a architektury společnosti Apple Ivanem Krstičem. V rozhovoru vysvětloval, proč Apple cítí potřebu tak silně investovat do bezpečnosti. Krstić se zejména zabýval možností, že Apple zpřístupní iPhone obchodům s aplikacím třetích stran a sideloadingu, a to kvůli nadcházející regulaci v Evropské unii.

Krstič v rozhovoru řekl, že uživatelé (nejen v Evropě) potřebují sem tam používat speciální software, který může být takovým uživatelům dostupný pouze mimo App Store. V těchto typech scénářů by koncový uživatel ve skutečnosti neměl možnost používat obchod Applu. Místo toho by byl nucen používat systém třetích stran – o kterém si Apple myslí, že nebude nikdy tak bezpečný jako App Store. V Applu tedy mají z této možnosti, kterou bude muset společnost umožnit, obavy. Ty vyjádřil před dvěma lety i výkonný ředitel Applu Craig Federighi. O sideloadingu totiž hovořil jakožto o „nejlepším příteli kyberzločince“. V letošním rozhovoru na WWDC však Federighi připustil, že Apple nemůže mít jinou možnost, než dodržovat předpisy EU o sideloadingu a obchodech s aplikacemi třetích stran.

Dále nabídl Krstić zajímavý pohled na bezpečnostní postupy společnosti Apple a celkové odvětví narušení dat, zabezpečení a šifrování. Krstić se například dotkl toho, jak se Apple často dostává do sporů s vládami, pokud jde o ochranu uživatelských dat. „Nevidíme se jako postavení proti vládám. O tom naše práce není. Ale vidíme sami u sebe povinnost bránit naše uživatele před hrozbami, ať už běžnými nebo v některých případech skutečně vážnými.“ Celý rozhovor naleznete zde.