Apple se pouští do boje proti Evropské unii

Jestli někdo komplikuje Applu v posledních letech poměrně výrazně „život“ a dost možná se to ještě nějakou chvíli nezmění, pak je to Evropská unie se svými nařízeními. Právě ta totiž nutí Apple dělat věci, ke kterým by se jinak zcela jistě neuchýlil. Řeč je například o výměně Lightning portu za USB-C či plánovaném otevření iPhonů v Evropě obchodům s aplikacemi třetích stran. Jak se však zdá, pohár trpělivosti v Applu již přetekl.

Agentura Reuters o víkendu informovala o tom, že Apple podal právní námitku proti zákonu Evropské unie o digitálních trzích. Ten vstoupil v platnost 1. listopadu s tím, že Apple by kvůli němu mohl být donucen provést zásadní změny nejen u App Store, ale třeba i u platebních aplikací, FaceTime, Siri a dalších službách a aplikacích, čímž by změnil dosavadní pojetí iPhonů. To však Apple rozhodně nechce a proto se snaží proti zákonu o digitálních trzích bránit, jak to jen jde, aby alespoň nějaké prvky v iPhonech „uchránil“. V námitce konkrétně poukazuje na potenciální bezpečnostní rizika, se kterými by se uživatelé iPhonů mohli potýkat poté, co by EU přinutila Apple k otevření obchodů s aplikacemi třetích stran a tedy jinými slovy instalaci aplikací mimo App Store. S tím sice Apple již dle všeho víceméně počítá, jelikož na tuto možnost začal systém připravovat, avšak evidentně se stále snaží tento plán Evropské unie zvrátit. Zda se mu to podaří či nikoliv však ukáže až čas.