Nejen aplikace mimo App Store? Apple se zřejmě chystá iPhony otevřít i cizím platebním službám a komunikátorům

Používání iPhonů tak, jak je známe nyní, by se mohlo v příštím roce změnit mnohem víc, než si v současnosti dokážeme představit. Apple totiž zřejmě kvůli nařízení EU neumožní na svých telefonech v Evropě „jen“ instalaci aplikací mimo App Store, ale také využívat na nich platební služby třetích stran či do aplikace Zprávy integrovat cizí komunikátory. Vyplývá to alespoň z informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že Apple pro iOS 17 chystá na příští rok řadu změn souvisejících právě s tlakem Evropské unie ohledně nutnosti otevřít operační systém iOS více společnostem třetích stran. Kromě aplikací mimo App Store proto začíná pomalu pracovat na zavedení podpory právě pro cizí platební aplikace a peněženky typu Google Pay či na změnách v aplikaci Zprávy, které sice nejsou zdroji jakkoliv blíže přiblíženy, nicméně vzhledem ke zprávám z minulosti je velmi pravděpodobné, že se chystá napojení iMessage na další komunikátory či alespoň možnost využívat Zprávy coby jednotný messenger právě pro komuniktory, jak tomu bylo třeba u Windows Phone dříve.

Jelikož se ve všech případech jedná o novinky, které by Apple zavedl z donucení a nikoliv ze své vlastní vůle, z logiky věci o nich na letošní WWDC, která přinesla představení iOS 17 a dalších nových OS nepadlo ani slovo. Ostatně, je poměrně pravděpodobné, že se je snažil Apple i různě obejít pomocí právních kliček, než nakonec své snahy odpískal a rozhodl se podvolit EU a minimalizovat tak riziko případné pokuty či stopky prodejů. Dokud však nebude uvedeno do reálného provozu, je tu samozřejmě naděje, že se iOS více otevírat nebude.