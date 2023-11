iOS 17.2 potvrdil, že na iPhony půjdou instalovat aplikace mimo App Store!

Jednou z největších odlišností operačního systému iOS od Androidu je nemožnost instalace aplikací mimo App Store, což výrazně zvyšuje jeho bezpečnost. Právě to se však v dohledné době prakticky stoprocentně změní, tedy minimálně v Evropě. Evropská unie totiž před pár měsíci Applu nařídila, aby svůj operační systém otevřel obchodům s aplikacemi třetích stran, jelikož současná podoba tohoto modelu bude co nevidět podle ní nezákonná. S tím sice kalifornský gigant nesouhlasí, nicméně kvůli hrozbě drakonických pokut v kombinaci s potenciálním zastavením prodejů na území EU se nakonec takřka 100% podvolí stejně jako tomu bylo s USB-C u iPhonů. Potvrzuje to i beta iOS 17.2.

Vývojáři spolupracující s portálem 9to5mac nalezli v kódu druhé bety iOS 17.2 konkrétně nové API s názvem „Managed App Distribiton“, tedy v překladu řízená distribuce aplikací. Analýzou této novinky následně zjistili, že právě skrze ní si připravuje Apple půdu pro zavedení podpory instalace aplikací třetích stran mimo App Store. Konkrétně by měla novinka umožnit na iPhony stáhnout alternativní obchody s aplikacemi, které budou následně umožňovat stahování vlastního obsahu a nejen to. Z bety totiž vyplývá, že by měly mít tyto obchody s aplikacemi víceméně stejnou základní funkčnost jako App Store – tedy budou schopné ověřit kompatibilitu s daným zařízením, omezit aplikaci na určité země, automaticky dané aplikace stažené z obchodu aktualizovat a tak podobně.

V tuto chvíli můžeme samozřejmě jen hádat, kdy přesně bude novinka na iPhonech spuštěna, jelikož o ní Apple oficiálně neřekl zatím ani slovo. Stejně tak není jasné, kdo vše bude mít zájem o umístění svého obchodu s aplikacemi vedle App Store, byť jsme v minulosti slyšeli například o Epic Games či o Microsoftu, který by tak mohl distribuovat hry i aplikace pro produktivitu z rodiny Office. Je nicméně pravděpodobné, že nás od oficiálního oznámení ze strany Applu už mnoho času nedělí – legislativu EU musí totiž společnost splnit do března 2024. Rozhodně nicméně nemá smysl počítat s tím, že by byla tato novinka dostupná už v rámci iOS 17.2. Apple si pro ní zatím skutečně jen připravuje „půdu“, jak to ostatně u velkých softwarových změn dělá pravidelně.